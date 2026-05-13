„Měla by se usmívat“: Americká herečka sklidila vlnu kritiky po svém vystoupení na červeném koberci

Americká herečka a kitesurferka Maika Monroe se 12. května 2026 objevila na zahajovacím ceremoniálu 79. ročníku filmového festivalu v Cannes, který se konal 12. května 2026. V flitrovaných šatech herečka, která se proslavila filmem „It Follows“ a nedávno se objevila ve filmech „Longlegs“ a „Reminders of Him“, zdobila červený koberec svou elegancí. Na sociálních sítích se však někteří uživatelé rozhodli okomentovat… její výraz a označit ho za „příliš vážný“. Tato poznámka vypovídá o očekáváních, která jsou na ženy stále kladena.
Vzhled chválený módním tiskem
Pro procházku po červeném koberci v Cannes si Maika Monroe vybrala dlouhé šaty celé pokryté stříbrnými flitry. Šaty ve stylu mořské panny s hranatým výstřihem si hrály s tekutým třpytem flitrů, které zachycovaly světlo při každém pohybu. Herečka svůj vzhled doplnila šperky. Co se týče účesu, zvolila elegantní drdol, který zdůrazňoval její rysy a svislé linie šatů. Klasická, téměř hollywoodská volba, kterou chválí i módní tisk.
„Měla by se usmívat“: příkaz, který ženám nikdy nepustí
Zatímco módní tisk vzhled jednomyslně chválil, někteří uživatelé internetu se raději zaměřili na výraz herečky. „Měla by se usmívat“, „Nevypadá šťastně, že tam je“ ... objevilo se několik komentářů, které kritizovaly Maiku Monroe za její „neutrální obličej“ na oficiálních fotografiích. Tato poznámka odráží známý jev: tlak na ženy, aby se neustále usmívaly.
Tento společenský tlak, často označovaný anglickým výrazem „smile please“, je vyvíjen téměř výhradně na ženy, které se nikdy nežádají o úsměv, aby vypadaly „příjemně“. Když muž na červeném koberci zůstává vážný, mluvíme o „charismatu“ nebo „přítomnosti“; když žena dělá totéž, je kritizována za trucování. Tento dvojí metr již odsoudilo mnoho hereček, například americká herečka, režisérka a performerka Kristen Stewart a britská stylistka, návrhářka a podnikatelka Victoria Beckham.
Postoj odpovídající jeho charakteru
Maika Monroe je známá pro svůj výrazný, ale zároveň intenzivní výraz obličeje, který přispěl k jejímu úspěchu v atmosférických filmech jako „It Follows“ a „Longlegs“. Na červeném koberci v Cannes zůstala tomuto image věrná. Herečka se místo zdvořilého úsměvu rozhodla pro klidné, téměř filmové vystupování, dokonale odpovídající atmosféře nejprestižnějšího filmového festivalu světa.
Jako bonus si připomeňme, že zahajovací ceremoniál v Cannes není „večírek s přáteli“: je to formální událost, která vyžaduje, aby herečky pózovaly desítkám fotografů po delší dobu. Usmívat se po celou tu dobu by bylo nejen vyčerpávající, ale i absurdní. Maika Monroe si prostě odvedla svou práci: profesionálně pózovala v úžasném oblečení na velkou událost.
Incident kolem vystoupení Maiky Monroe v Cannes v konečném důsledku slouží jako připomínka toho, jak jsou ženy stále posuzovány podle kritérií, která nesouvisejí s jejich prací. Místo aby chválili kvalitu jejího vzhledu nebo vystupování, někteří raději požadují úsměv, který by od mužského herce nikdy nečekali. Zdánlivě triviální kritika, ale odhaluje přetrvávající sexistické předsudky, a to i na jednom z nejprestižnějších červených koberců světa.