Helen Mirren překvapuje v 80 letech novým asymetrickým účesem

Britská a americká herečka Helen Mirren způsobila v italské Taormině senzaci asymetrickým střihem, který se výrazně liší od jejího typického bob účesu.
Významné vystoupení na filmovém festivalu v Taormině
Právě v Itálii, na ostrově Sicílie, Helen Mirren odhalila své nejnovější stylové překvapení. Oscarová herečka se zúčastnila 72. filmového festivalu v Taormině, jedné z nejstarších a nejprestižnějších filmových akcí v Evropě. Na červeném koberci okamžitě upoutala pozornost fotografů – nejen výběrem oblečení, ale zejména dramatickou proměnou vlasů. Tento vzhled je v souladu s jejími předchozími památnými vystoupeními na nejprestižnějších evropských červených kobercích.
Asymetrický střih, odchylka od jejího typického bob účesu.
Helen Mirren, známá již léta pro svůj charakteristický mikádo po ramena, se rozhodla pro odvážnou proměnu: vlasy si ostříhala nakrátko až na zátylek v rozhodně moderním, asymetrickém stylu. Helen Mirren se od nenápadné evoluce rozhodla pro skutečnou změnu a rozešla se se střihem, který byl po několik let jejím vizuálním poznávacím znamením. Důkaz, pokud by nějaký byl potřeba, je, že i v 80 letech je experimentování stále živé.
Její stříbrné vlasy byly plně viditelné
Helen Mirren nejenže změnila tvar svého sestřihu, ale i nadále plně využívá své přirozeně stříbrné vlasy. Tyto šediny, které se staly jedním z jejích nejznámějších rysů, jsou nyní doplněny kratším a strukturovanějším střihem, což umocňuje jejich vizuální dopad. Tento důraz na přirozené šediny je součástí širšího přístupu k přijetí stárnutí, který Helen Mirren ve svých veřejných prohlášeních prosazuje již několik let. Tato soudržnost mezi jejími slovy a jejím vzhledem přispívá k tomu, že je inspirativní postavou pro mnoho žen.
Korálové šaty na červený koberec
K novému účesu si Helen Mirren oblékla midi šaty s výstřihem do V v zářivě korálovém odstínu, které zvýraznily její pleť a nový střih. Zdobený pásek zdůraznil její pas a dodal outfitu nádech haute couture. Sofistikované a zároveň zářivé šaty dokonale ztělesňují šmrnc červeného koberce, který herečka pěstuje po celá desetiletí. Elegantní silueta, která v sobě spojuje modernitu a noblesu.
Vhodné příslušenství
Aby Helen Mirren doplnila svůj vzhled, zvolila pečlivě sladěné doplňky. Obula sandály na metalických podpatcích, zlatou strukturovanou kabelku a obzvláště rafinované diamantové osazení – jemný náhrdelník s přívěsky a dlouhé visací náušnice zdobené drahými kameny. Toto kontrolované vrstvení odráželo světlo, aniž by konkurovalo korálovému odstínu šatů. Pokud jde o její líčení, odráželo barvu jejího outfitu, přičemž makově červená rtěnka a tvářenka doplňovaly celkovou harmonii jejího vzhledu.
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"Mít 80 let je úžasné."
Tento nový účes je součástí osobního přístupu, který Helen Mirren otevřeně prosazuje již několik let: klidný a radostný vztah ke stárnutí. „Vždycky říkám, že buď zemřete mladí, nebo zestárnete. Nic mezi tím není. A nikdy jsem nechtěla zemřít mladá. Jsem na život příliš zvědavá; chci vidět, co se stane dál!“ svěřila se herečka v rozhovoru poskytnutém v říjnu 2025.
Později v témže rozhovoru Helen Mirren s charakteristickou upřímností dále rozvedla svou vizi stárnutí. „K čertu s konvencemi, žiju, pracuji, můžu si dát sklenku vína, můžu se nalíčit, můžu poslouchat hudbu, můžu sledovat krásný západ slunce, můžu jít do divadla, můžu se dívat na film, můžu se dívat na Netflix a můžu žít svůj život. Je to krásná věc,“ prohlásila herečka . To jsou svobodná a inspirativní slova, což je v ostrém kontrastu v odvětví, kde je tlak na vzhled žen stále značný.
S krátkým asymetrickým sestřihem, stříbrošedým outfitem a zářivými korálovými šaty se Helen Mirren na filmovém festivalu v Taormině výrazně objevila. Znovu dokázala, že je možné překvapovat, vyvíjet se a zkoumat nové stylistické směry, aniž by se člověk vzdali své identity.