„Odvážný“ kožený vzhled herečky Belly Thorne vyvolává rozruch

Fabienne Ba.
@bellathorne / Instagram

Americká herečka a modelka Bella Thorne nedávno zveřejnila na Instagramu fotku, na které má na sobě červené kožené kalhoty, jejíž detail okamžitě spustil lavinu reakcí.

Červené kožené kalhoty

Toto je ústřední prvek příspěvku: pár zářivě červených kožených kalhot, jejichž přední výstřih okamžitě upoutá pozornost. Jsou bezproblémově integrovány do oděvu a vizuálně vytvářejí efekt spodního prádla přímo na kalhotách, čímž narušují klasické kódy tohoto ikonického kousku. Tato úprava není jen detailem, ale proměňuje stálici rockové estetiky v rozhodně avantgardní prohlášení.

Fotografie je záměrně zarámována na kalhotách a neodhaluje nic jiného z těla ani obličeje americké herečky a modelky Belly Thorne. Tato volba posiluje enigmatický rozměr obrazu a zároveň soustředí pozornost diváka výhradně na jedinečný střih oděvu. Absence kontextu se stává vizuálně záměrnou volbou: čím méně je na obrázku vidět, tím více oděv vyniká.

Fanoušci si okamžitě získali

Komentáře se hrnuly. „Jsi doslova královna,“ napsal jeden ze sledujících. „Můžeš nosit jakoukoli barvu a úplně si ji přizpůsobit, @bellathorne,“ dodal další. Tyto reakce odrážejí Bellinu schopnost proměnit každý příspěvek ve velkou událost.

Kromě nadšení, ať už pozitivního nebo kritického, tyto reakce odhalují také něco širšího o tom, jak jsou ženská těla a vzhled systematicky komentovány na sociálních sítích. Ve skutečnosti tento typ sebeprezentace pramení především z osobní volby: Bella Thorne se obléká, jak se jí zlíbí, a sdílí, co chce, aniž by nutně usilovala o vnější schválení. Soudy, ať už jde o chválu nebo kritiku, se často stávají další vrstvou přístupu, který je na nich v zásadě nezávislý.

Červená kůže, barva a materiál současnosti

Tento vzhled odráží dvojí trend pro jaro 2026: návrat kůže jako klíčového materiálu pro všechna roční období a dominanci červené barvy v šatnících. Celebrity jako americká herečka Anne Hathaway, americká zpěvačka a skladatelka Demi Lovato a americká zpěvačka Lizzo začlenily červenou do svých nedávných outfitů – ve velmi odlišných stylech, ale se stejným přesvědčením, že je to barva, kterou letos určitě uvidíte.

Stručně řečeno, Bella Thorne nepotřebovala k tomu, aby se stala známou, mnoho. Takhle často fungují ty nejefektivnější outfity: udělat jednu odvážnou volbu a té se držet.

Jsem Fabienne, autorka pro webové stránky The Body Optimist. S nadšením se zabývám silou žen ve světě a jejich schopností ho změnit. Věřím, že ženy mají jedinečný a důležitý hlas, a cítím se motivována přispět k prosazování rovnosti. Snažím se co nejvíce podporovat iniciativy, které povzbuzují ženy, aby se postavily a byly slyšet.
Article précédent
Modelka Irina Shayk (40) způsobila senzaci v dekonstruovaných světle růžových šatech.

Ruská modelka Irina Shayk shrnula svůj současný stav mysli v popisku: „Všude možně.“ Její instagramový karusel, kde propojuje...

„Pytel kostí“: Modelka Bella Hadid se opět stala terčem kritiky

Americká modelka Bella Hadid vypadala na červeném koberci módní přehlídky REVOLVE v Los Angeles úžasně. A přesto se...

Porušuje pravidla: herečka Anne Hathawayová dává leopardímu vzoru nádech „neočekávané“ barvy.

28. dubna 2026 během promítání filmu „Ďábel nosí Pradu 2“ v New Yorku způsobila americká herečka Anne Hathaway...

Žvýkačková růžová a „tekutý“ efekt: herečka Salma Hayek představuje look, který zaujme

Mexicko-americko-libanonská herečka, režisérka a producentka Salma Hayek nepotřebuje červený koberec, aby vytvořila nezapomenutelný look. Na Instagramu sdílela sérii...

„Síť starých mládenců“: Zpěvačka Alicia Keys odsuzuje vnitřní fungování hudebního průmyslu

Americká pianistka a zpěvačka Alicia Keys má za sebou více než 25 let dlouhou kariéru, 17 cen Grammy...

V 52 letech má Heidi Klum na sobě plážový outfit, který předznamenává trend roku 2026.

Německo-americká modelka, televizní moderátorka a herečka Heidi Klum nepotřebovala k upoutání pozornosti žádné velkolepé prostředí. S výhledem na...