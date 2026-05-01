„Síť starých mládenců“: Zpěvačka Alicia Keys odsuzuje vnitřní fungování hudebního průmyslu

Americká pianistka a zpěvačka Alicia Keys má za sebou více než 25 let dlouhou kariéru, 17 cen Grammy a 90 milionů prodaných alb. Stačí říct, že ví, o čem mluví. A to, co řekla londýnskému deníku Times, okamžitě rezonovalo daleko za hranicemi hudebního světa.
Slova, která trefila do černého
V nedávném rozhovoru pro londýnský deník The Times Alicia Keys ostře zhodnotila hudební průmysl: „Hudební svět se stává sítí starých mládenců a všechny ty neuvěřitelné ženy, které pracují jako zvukařky a producentky, nedostávají šanci.“ To jsou přímá a nefalšovaná slova od ženy, která je od začátku své kariéry textařkou, skladatelkou, producentkou a interpretkou.
2 %: číslo, které to všechno shrnuje
Alicia Keys se nezastaví u kvalitativních pozorování; nabízí statistiku: ženy představují pouze 2 % celého hudebního průmyslu. „Jsem producentka a my odvádíme obrovské množství práce a dosahujeme obrovského úspěchu – takže je šokující, že toto číslo je tak malé,“ dodala. Toto procento je o to pozoruhodnější, že umělkyně nikdy nebyly tak zastoupeny na vrcholu hitparád.
Manažeři, kteří berou a nedávají
Alicia Keys také odsoudila nedostatek transparentnosti v zákulisí: „Nikdo vám tyto věci neřekne. Máte co do činění se všemi těmito manažery a právníky, kteří rádi berou svá procenta a účtují vám nadhodnocené sazby, ale nikdy se neřeknou: ‚Jak se můžeme ujistit, že tu budete dlouhodobě?‘“ Tato kritika zdůrazňuje nejen nedostatečné zastoupení žen, ale také nedostatek strukturální podpory v odvětví, které profituje z jejich talentu, aniž by investovalo do jejich dlouhověkosti.
Její feministické písně: zrozené z pochybností, ne manifest
Když se Alicie Keys ptali na feministická poselství, která se prolínají její tvorbou, rychle upřesnila: „Nedala jsem si za cíl psát písně s feministickým poselstvím a většina z nich vznikla proto, že jsem se necítila tak silná, takže jsem si musela dodat energii, abych mohla pokračovat – ale je to opakující se téma v mé tvorbě .“ Písně jako „Girl on Fire“ nebo „Superwoman“ proto nejsou manifesty, ale spíše osobní terapie, které se staly univerzálními.
„Ona je hudba“, konkrétní odpověď
Alicia Keys se raději nezlobila a spoluzaložila neziskovou organizaci „She Is the Music“, která usnadňuje skládání písní, mentoring a vzdělávací příležitosti pro ženy v hudbě. V únoru 2026 organizace uspořádala svůj druhý ročník akce Women Sharing the Spotlight, na které Alicia Keys vzdala hold americké country zpěvačce Megan Moroney a její čistě ženské kapele. „Jedna věc je zaklepat na dveře, aby vás pustili dovnitř, a druhá věc je, když někdo ty dveře otevře a řekne: ‚Pojďte dál a přidejte se ke mně,‘“ řekla na ceremoniálu.
AI, sociální sítě, kreativní majetek
Ve stejném rozhovoru se Alicia Keys zabývala otázkou tvůrčího vlastnictví a tlaku, kterému umělci čelí v digitálním prostředí. Po boku svého partnera, amerického rappera Swizze Beatze, zkoumá nové způsoby prezentace umění a hudby mimo tradiční systémy.
Uznala také rostoucí roli umělé inteligence a sociálních médií a popsala je jako „nástroje, které mohou umělecké vyjádření podporovat i brzdit“. V roce 2026 byla časopisem Time za své úsilí o transformaci fungování hudebního průmyslu jmenována jednou ze 100 nejvlivnějších osobností světa.
Stručně řečeno, s 25 lety zkušeností, 17 cenami Grammy a celou sítí žen, které může podporovat, se Alicia Keys rozhodla pojmenovat to, co mnozí vědí, ale jen málokdo říká. Ženy mají právo plně existovat ve veřejné sféře i v hudbě, zaujmout své právoplatné místo, aniž by se musely ospravedlňovat, omlouvat nebo neustále bojovat za to, co by jim právem mělo patřit.