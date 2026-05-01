„Pytel kostí“: Modelka Bella Hadid se opět stala terčem kritiky

Americká modelka Bella Hadid vypadala na červeném koberci módní přehlídky REVOLVE v Los Angeles úžasně. A přesto se pod fotografiemi z akce množily online komentáře namířené proti její postavě (hanobení štíhlé postavy). Jen další epizoda dobře zdokumentovaného a stále stejně škodlivého jevu.
Komentáře, které se opakují už léta
Slova, která někteří uživatelé internetu používají pod fotografiemi Belly Hadid z módní přehlídky REVOLVE, jsou stejná jako ta, která vídáme už léta pod příspěvky modelek: „příliš hubená “, „kostrová“ – vlastnosti, které ženu snižují na její vzhled, aby ji lépe znehodnotily. Zmínka o Ozempicu – léku původně určeném pro diabetiky, který některé celebrity zneužívají k hubnutí – toto obvinění dále posiluje. Tyto komentáře jsou v každém případě zcela neoprávněné.
Skinny shaming: nejméně diskutovaná forma body shamingu
Skinny shaming je opakem fatfobie: vztahuje se ke stigmatizaci a zraňujícím poznámkám, které zažívají lidé považovaní za „příliš hubené“. Je méně viditelná než fatfobie, která se opírá o dobře zdokumentovanou strukturální a každodenní diskriminaci – na veřejných prostranstvích, na pracovišti a ve veřejné dopravě. Není však o nic méně škodlivá. U postižených lidí podněcuje úzkost a sebenenávist a může zhoršit již existující poruchy příjmu potravy.
Požadavky, které nelze splnit
Zkušenosti žen, jako je Bella Hadid, zdůrazňují jeden výmluvný paradox: nikdy nebýt „příliš tlustá“, ale ani „příliš hubená“ – pod trestem označení „anorektička“, což je termín používaný jako urážka, přestože se vztahuje k vážnému zdravotnímu problému. Tyto protichůdné požadavky dokonale ilustrují to, co je známé jako hanobení těla v nejširším slova smyslu: neustálé „hodnocení“ ženských těl společností podle nerealistických, neustále se měnících a zároveň nesplnitelných standardů.
Zobrazit tento příspěvek na Instagramu
Konkrétní důsledky pro duševní zdraví
Normalizace tohoto typu komentářů není bez následků. Tělesná dysmorfie – tento patologický vztah k vlastnímu vzhledu, velmi častý u mladých žen – je živena právě tímto druhem neustálého vnějšího posuzování. Duševní a fyzické zdraví je vždy úzce spjato, pokud jde o sebevnímání. A myšlenka, že celebrity jsou vůči těmto poznámkám „imunní“, protože jsou na očích veřejnosti, je neudržitelná: lidské bytosti zůstávají lidskými bytostmi bez ohledu na svou slávu.
Nakonec, „příliš tlusté“, „příliš hubené“... ženy na tomto bojišti nikdy nevyhrají, protože toto bojiště nebylo navrženo pro jejich vítězství. Jedinou soudržnou reakcí na tyto protichůdné požadavky je přestat je podporovat – v komentářích i v konverzacích.