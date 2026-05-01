Žvýkačková růžová a „tekutý“ efekt: herečka Salma Hayek představuje look, který zaujme

Fabienne Ba.
@salmahayek / Instagram

Mexicko-americko-libanonská herečka, režisérka a producentka Salma Hayek nepotřebuje červený koberec, aby vytvořila nezapomenutelný look. Na Instagramu sdílela sérii fotografií u bazénu v žvýkačkově růžových šatech s „tekutým“ efektem – a její sledující byli nadšení.

Šaty k bazénu jako stvořené pro palác

Oděv je okamžitě rozpoznatelný: dlouhé, splývavé šaty z žvýkačkově růžového saténu s „tekutým“ efektem, který při každém pohybu zachycuje světlo. Tříčtvrteční rukávy, výstřih do V a plná, mírně splývavá sukně dodávají celému outfitu téměř královský vzhled – ostře kontrastují s uvolněným prostředím scény, dřevěnou terasou u bazénu. Stříbrný detail v pase dodává nádech elegance, aniž by zatěžoval siluetu.

Obzvláště zajímavým na tomto looku je jeho jednoduchost. Žádné šperky, žádné podpatky – jen velké černé sluneční brýle a minimální make-up, který odhaluje lesklou manikúru. Její tmavé vlasy přirozeně padaly do pěšinky uprostřed. Zdá se, že všechno na tomto looku je navrženo tak, aby šaty mluvily samy za sebe. A přesně to funguje.

Lobito a Bowie, hvězdy příspěvku

Popisek příspěvku říká totéž co samotné fotografie: „Psi mají nejrůznější tvary a velikosti. 🐾 Lobito je můj milý, nerozlučný společník. Bowie je zvědavý, energický a hravý štěně.“ Salma Hayek lenoší na zářivě modré pohovce se svými dvěma psy – Lobitem, malým bílým psem, a Bowiem, černobílým štěnětem, které prozkoumává terasu. Relaxační okamžik natočený se stejnou nenucenou elegancí jako ty nejvelkolepější červené koberce.

Týden stylistických kontrastů

Tento uvolněný vzhled přichází jen pár dní poté, co se Salma Hayek výrazně objevila na 12. ročníku udílení cen Breakthrough Prize v Santa Monice, kde měla na sobě černé šaty od Gucci s výstřihem do V, dlouhou vlečkou, květinovou krajkou a flitry, doplněné diamantovými šperky a vyčesaným účesem, který odhaloval její přirozené šedivé vlasy. Od třpytivé černé po „tekutou“ růžovou u vody – stejná žena, dva světy, stejné mistrovství.

Žvýkačková růžová, barva sezóny

Volba žvýkačkově růžové není v současné módní krajině náhodná. Tento odstín, někde mezi cukrem a zářivostí, se etabloval jako jedna z charakteristických barev jara 2026 – nosí se jak na molech, tak v každodenním šatníku. V kombinaci s „tekutým“ saténovým finišem získává další rozměr: více haute couture, aniž by ztratil svou jemnost.

Tekutě růžové šaty, tmavé sluneční brýle, dva psi a slunná terasa: Salma Hayek opět dokázala, že elegance nezná čas ani prostor. A že někdy právě u bazénu se odhalí ty nejpodmanivější outfity.

Jsem Fabienne, autorka pro webové stránky The Body Optimist. S nadšením se zabývám silou žen ve světě a jejich schopností ho změnit. Věřím, že ženy mají jedinečný a důležitý hlas, a cítím se motivována přispět k prosazování rovnosti. Snažím se co nejvíce podporovat iniciativy, které povzbuzují ženy, aby se postavily a byly slyšet.
„Síť starých mládenců“: Zpěvačka Alicia Keys odsuzuje vnitřní fungování hudebního průmyslu
Porušuje pravidla: herečka Anne Hathawayová dává leopardímu vzoru nádech „neočekávané“ barvy.

