V 52 letech má Heidi Klum na sobě plážový outfit, který předznamenává trend roku 2026.

Německo-americká modelka, televizní moderátorka a herečka Heidi Klum nepotřebovala k upoutání pozornosti žádné velkolepé prostředí. S výhledem na moře, v gradientně červených dvoudílných plavkách, tento týden nafotila kampaňové snímky, které naznačují, jak bude vypadat léto 2026.

Červená přechodová barva jako ústřední prvek

Dvoudílné plavky, které nosí Heidi Klum, hrají s přechodem červené, hnědé a oranžové – teplou, slunečnou paletou, která se stává jedním z klíčových trendů sezóny. S jemnými vlnami ve vlasech, zlatou, zářivou pletí, tělovými rty a sluncem opálenými tvářemi se neobjevují žádné zbytečné doplňky. Heidi Klum nechává plavky a přirozené světlo dělat veškerou práci. Právě tato zdrženlivost dělá tento vzhled tak silným: když je vše dokonale sladěno, aniž by tak vypadalo, výsledek je okamžitý.

Trend gradientu, klíčový prvek pro přímořskou módu v roce 2026

Dvoudílné plavky s přechodem se v této sezóně staly jedním z nejkopírovanějších plážových outfitů. Po letech dominance jednobarevných a grafických potisků se do popředí dostávají smíšené odstíny – od červené po hnědou, od korálové po tělovou, od modré po tyrkysovou. Je to efekt západu slunce, který se nosí přímo na kůži a funguje stejně dobře na venkově (pro Calzedonii) jako v reálném životě.

Stručně řečeno, Heidi Klum i nadále patří k nejvyhledávanějším osobnostem pro letní kampaně. Není to její první pokus o focení na pláži – a podle jejích vlastních slov, která sdílela ve svých Instagram Stories, patří tento projekt s Calzedonií mezi její nejoblíbenější, a to pro svobodu, kterou jí dává ztělesnit image, spíše než ji jen nosit. Tato nuance je patrná v každém snímku.

Jako spisovatelka se s citlivostí a zvědavostí zabývám krásou, módou a psychologií. Baví mě chápat emoce, které prožíváme, a dávat hlas těm, kteří nám pomáhají lépe porozumět sami sobě. Ve svých článcích se snažím překlenout propast mezi vědeckými poznatky a našimi každodenními zkušenostmi.
