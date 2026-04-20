Nový krátký sestřih herečky Jessicy Chastain ve svých 49 letech vyvolává rozruch.

Americká herečka a producentka Jessica Chastain, která je léta známá svými dlouhými, vlnitými rudými vlasy, 18. dubna 2026 všechny překvapila. Na červený koberec udílení cen Breakthrough Prize dorazila s radikálně kratším sestřihem, který okamžitě upoutal všechny pohledy.

Čisté náměstí u Průlomové ceny

Na slavnostním předávání cen Breakthrough Prize 2026 v Santa Monice Jessica Chastain představila svůj nový vzhled: krátký mikádo končící těsně nad bradou s výraznou pěšinkou na straně. Ostrý mikádo s měděnými melíry, zastrčené za jedno ucho, jí rámovalo obličej moderním a precizním finišem, což ostře kontrastovalo s jejími obvyklými vlnitými vlasy.

Šaty od Oscara de la Renty, které odrážejí střih

Jessica Chastain zkombinovala tento nový střih s šaty bez ramínek zdobenými vzory a třásňovým lemem, díky čemuž se účes skutečně dostal do centra pozornosti. Vzhled doplnil diamantový choker, náušnice nebyly na sobě, takže nový účes zůstal ve středu pozornosti.

„Trhaný říz“ potvrzen na Instagramu

Následující den herečka sdílela na Instagramu záběry ze zákulisí své proměny ve videu před a po, které režíroval její kadeřník Renato Campora, s jednoduchým popiskem: „Roztřeštěný účes“. Její přátelé rychle zareagovali, včetně americké zpěvačky a skladatelky Julianne Hough, která ji přivítala v „bobovém životě“.

Herečka, která důvěřuje svým instinktům

Jessica Chastain vždycky prosazovala určitou nezávislost na trendech: „Módním trendům moc nevěnuji pozornost. Pokud se mi nějaký trend líbí, nosím ho, aniž bych se zamýšlela nad tím, jestli je povolený,“ říká. Tato filozofie se zjevně vztahuje i na její vlasy – a dokonale jí sluší.

Herečka Jessica Chastain dříve přiznala, že má „fantazie“ o barvení vlasů na bílo, a jako inspiraci uvedla britskou herečku a producentku Tildu Swinton. Nyní, když se odhodlala k krátkému mikádu, se spekuluje o mnoha věcech...

