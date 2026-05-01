Porušuje pravidla: herečka Anne Hathawayová dává leopardímu vzoru nádech „neočekávané“ barvy.

Screen du film « Le diable s'habille en Prada 2 » (The Devil Wears Prada 2)

28. dubna 2026 během promítání filmu „Ďábel nosí Pradu 2“ v New Yorku způsobila americká herečka Anne Hathaway senzaci tím, že se odvážila zkombinovat leopardí vzor s jasnou, zářivou červenou.

Leopardí kabát od Michaela Korse, ústřední prvek celého vzhledu

Na promítání filmu v New Yorku se Anne Hathaway rozhodla jako ústřední prvek svého vzhledu kabát s leopardím vzorem od Michaela Korse. Byl to výrazný kousek, který se nesnažila zlehčovat – právě naopak. Nosila ho prominentně, jako samo o sobě stylové prohlášení.

Leopard a červená: nečekaní partneři

Pod kabátem odhalila zářivě červené košilové šaty s nenápadně vykukujícím límečkem, které vytvářely okamžitě znatelný efekt vrstvení. Na nohou měla šarlatové lodičky, které dokonale ladily s mini kabelkou a matnou rtěnkou. Výsledkem byla silueta, kde dva výrazné kousky koexistují, aniž by se navzájem rušily.

Není to poprvé, co se kabát od Michaela Korse objevil. Loni v březnu v Miláně měla Anne Hathaway stejný kabát na sobě, tentokrát v kombinaci s bílými džínami a dřeváky Chloé s cvočky. Leopardí vzor se tak stal jedním ze stylistických prvků její propagační kampaně, charakteristickým znakem rozpoznatelným ve všech městech.

Červená, klíčová barva roku 2026

Červená se chystá stát dominantní barvou roku 2026 – ať už ji nosíte od hlavy až k patě nebo jako akcent, stačí k proměně jakéhokoli vzhledu. V tomto kontextu volba Anne Hathawayové nabývá dalšího rozměru: kombinací s leopardím vzorem nejen sleduje trend, ale schvaluje ho. A protože červená přirozeně evokuje svět filmu, který přišla propagovat, je stylistický odkaz naprostý.

Pocta Andree Sachsové

Je těžké si nevšimnout toho jako odkaz na jeden z jejích ikonických outfitů v prvním filmu „Ďábel nosí Pradu“, kdy se její postava Andrea Sachs procházela ulicemi New Yorku v zeleném kabátě s klopami s leopardím vzorem. O dvacet let později se kruh uzavírá: vzor je zpět a tentokrát nová pravidla určuje sama Anne Hathaway.

Stručně řečeno, americká herečka Anne Hathaway si nevybrala jen outfit: položila základy vzhledu, který na podzim uvidíme všude.

Jsem Fabienne, autorka pro webové stránky The Body Optimist. S nadšením se zabývám silou žen ve světě a jejich schopností ho změnit. Věřím, že ženy mají jedinečný a důležitý hlas, a cítím se motivována přispět k prosazování rovnosti. Snažím se co nejvíce podporovat iniciativy, které povzbuzují ženy, aby se postavily a byly slyšet.

Žvýkačková růžová a „tekutý“ efekt: herečka Salma Hayek představuje look, který zaujme
„Pytel kostí“: Modelka Bella Hadid se opět stala terčem kritiky

