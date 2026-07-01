Sullivan, syn Patricka Dempseyho, debutuje ve vintage módě

Fabienne Ba.
@patrickdempsey / Instagram

Devatenáctiletý Sullivan Dempsey právě odstartoval svůj velkolepý debut ve světě módy. Syn amerického herce Patricka Dempseyho pózuje pro kampaň věnovanou luxusnímu vintage oblečení, která nezůstala bez povšimnutí na sociálních sítích.

První kampaň pro Morphew World

Sullivan Dempsey natočil svou vůbec první módní kampaň pro Morphew World, butik specializující se na vintage luxus. Značka, která se etablovala jako lídr v oblasti archivního oblečení, nabízí svým klientům kousky navržené největšími designéry 20. století, pečlivě zrestaurované a vrácené na trh. Tento přístup dokonale odpovídá současnému trendu směrem k udržitelnějšímu luxusu zaměřenému na historické dědictví.

Šaty od Yves Saint Laurent z 80. let

Právě na instagramovém účtu Morphew World se Sullivan poprvé veřejně objevil jako model. Značka zveřejnila fotografii, na které teenager pózuje v šatech od Yves Saint Laurent z 80. let. Tato expozice okamžitě zařazuje Sullivan do velké tradice couture modelingu, pod dohled jednoho z nejlepších světových módních archivů.

Druhý pohled od Issey Miyake

O několik týdnů později zveřejnil Morphew World nový snímek Sullivana, tentokrát ve zcela jiném prostředí. Teenager se objevuje v celočerném outfitu od Issey Miyake, rovněž z 80. let. Japonský návrhář vidí jeden ze svých archivních kousků, který se vrací do centra pozornosti s novou perspektivou. Je to demonstrace Sullivanovy stylistické všestrannosti, schopné ztělesnit jak pařížský glam couture, tak japonský intelektuální minimalismus.

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Symbolický krok po ukončení střední školy

Zahájení modelingové kariéry přichází rok po významném milníku v Sullivanově životě. V květnu 2025 dvojčata Darby a Sullivan absolvovala Crossroads School for Arts & Sciences, prestižní instituci v Santa Monice v Kalifornii. „Jsem na vás, děti, tak hrdý a těším se, kam vás zavede další kapitola vašeho života!“ napsal tehdy Patrick Dempsey na Instagramu.

Svými prvními dvěma foceními pro luxusní značku vintage oblečení vstoupil Sullivan Dempsey pozoruhodným způsobem do světa módy. V 19 letech se vydává cestou, která je zároveň rodinná i rozhodně osobní, a pro svůj debut si zvolil oblast couture tradice.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Jsem Fabienne, autorka pro webové stránky The Body Optimist. S nadšením se zabývám silou žen ve světě a jejich schopností ho změnit. Věřím, že ženy mají jedinečný a důležitý hlas, a cítím se motivována přispět k prosazování rovnosti. Snažím se co nejvíce podporovat iniciativy, které povzbuzují ženy, aby se postavily a byly slyšet.
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