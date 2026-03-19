V šedesáti letech Elizabeth Hurley zaujme pohledy v třpytivých šatech.

Britská herečka, modelka a producentka Elizabeth Hurley zaujala všechny na galavečeru Portrait Gala 2026 v Národní portrétní galerii v Londýně v třpytivých asymetrických šatech, které zdůraznily její postavu.
Velkolepé a strukturované šaty
17. března 2026 se Elizabeth Hurley ohromujícím způsobem objevila na červeném koberci v kreaci, která obepíná postavu a je zdobená flitry a krystaly. Na jedné straně kombinovala dlouhý rukáv s ultra vysokým rozparkem na stehnech na druhé straně. Spirálový motiv v pase dodával dramatický objem, zatímco výstřih elegantně odhaloval její nohu s každým pohybem. Tento outfit zdůrazňoval její postavu s dokonalým zvládnutím haute couture.
Doplňky, které doplní lesk
Elizabeth zvolila také stříbrné boty na platformě, třpytivé náušnice s efektem lustru a intenzivní kouřový make-up, který byl podtržen nádechem růžové na rtech. Její uhlazené, lesklé vlasy přehozené přes jedno rameno rámovaly tento třpytivý vzhled s nadčasovou elegancí. Tato minimalistická volba umožnila šatům dostat se do centra pozornosti a proměnit každý snímek v ikonický obraz.
Galavečer mezi hvězdami
Akce (Portrait Gala 2026), která sdružuje módní, umělecké a celebrity za účelem financování galerie, přivítala také britskou modelku a herečku Rosie Huntington-Whiteley v malých černých šatech s hlubokým výstřihem, britskou herečku Kristin Scott Thomas v dlouhých, decentních černých šatech, stejně jako britského komika Jamese Cordena a britskou televizní osobnost Tamaru Beckwith. Elizabeth Hurley, vyfotografovaná ruku v ruce s Beckwith, ztělesňovala absolutní eleganci londýnského večera.
Stručně řečeno, Elizabeth Hurley, známá svými šaty Versace se zavíracími špendlíky (1994) a znovuobjevením archivních kousků (jako jsou šaty Versace z roku 1999, které byly v roce 2026 znovu prezentovány), pěstuje nadčasový styl. V 60 letech potvrzuje svůj status módní ikony a odmítá konvence založené na věku ve prospěch outfitů, které jsou vždy výrazné.