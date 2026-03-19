V šedesáti letech Elizabeth Hurley zaujme pohledy v třpytivých šatech.

Anaëlle G.
Britská herečka, modelka a producentka Elizabeth Hurley zaujala všechny na galavečeru Portrait Gala 2026 v Národní portrétní galerii v Londýně v třpytivých asymetrických šatech, které zdůraznily její postavu.

Velkolepé a strukturované šaty

17. března 2026 se Elizabeth Hurley ohromujícím způsobem objevila na červeném koberci v kreaci, která obepíná postavu a je zdobená flitry a krystaly. Na jedné straně kombinovala dlouhý rukáv s ultra vysokým rozparkem na stehnech na druhé straně. Spirálový motiv v pase dodával dramatický objem, zatímco výstřih elegantně odhaloval její nohu s každým pohybem. Tento outfit zdůrazňoval její postavu s dokonalým zvládnutím haute couture.

Doplňky, které doplní lesk

Elizabeth zvolila také stříbrné boty na platformě, třpytivé náušnice s efektem lustru a intenzivní kouřový make-up, který byl podtržen nádechem růžové na rtech. Její uhlazené, lesklé vlasy přehozené přes jedno rameno rámovaly tento třpytivý vzhled s nadčasovou elegancí. Tato minimalistická volba umožnila šatům dostat se do centra pozornosti a proměnit každý snímek v ikonický obraz.

Galavečer mezi hvězdami

Akce (Portrait Gala 2026), která sdružuje módní, umělecké a celebrity za účelem financování galerie, přivítala také britskou modelku a herečku Rosie Huntington-Whiteley v malých černých šatech s hlubokým výstřihem, britskou herečku Kristin Scott Thomas v dlouhých, decentních černých šatech, stejně jako britského komika Jamese Cordena a britskou televizní osobnost Tamaru Beckwith. Elizabeth Hurley, vyfotografovaná ruku v ruce s Beckwith, ztělesňovala absolutní eleganci londýnského večera.

Stručně řečeno, Elizabeth Hurley, známá svými šaty Versace se zavíracími špendlíky (1994) a znovuobjevením archivních kousků (jako jsou šaty Versace z roku 1999, které byly v roce 2026 znovu prezentovány), pěstuje nadčasový styl. V 60 letech potvrzuje svůj status módní ikony a odmítá konvence založené na věku ve prospěch outfitů, které jsou vždy výrazné.

V šatech s „optickým klamem" tato zpěvačka překvapuje odvážným vzhledem
V minimalistických šatech Zendaya na červeném koberci vylepšila svou postavu

„Neuvěřitelná tvář“: tato britská modelka ve svých 38 letech uchvacuje internet

Britská modelka a herečka Rosie Huntington-Whiteleyová okouzluje internet minimalistickými studiovými fotografiemi, na kterých vyniká její přirozená elegance. Studiový...

„Tyhle kalhoty na to nejsou dělané“: lyžařský outfit této influencery vyvolal debatu

Na zasněžených svazích je vzhled obvykle navržen tak, aby kombinoval teplo a technický výkon. Občas však vzhled tyto...

V minimalistických šatech Zendaya na červeném koberci vylepšila svou postavu

V minimalistických bílých šatech vylepšila americká herečka a producentka Zendaya na premiéře filmu „The Drama“ v Los Angeles...

V šatech s „optickým klamem“ tato zpěvačka překvapuje odvážným vzhledem

Britská zpěvačka, skladatelka, herečka a modelka Suki Waterhouse překvapila na premiéře filmu „The Drama“ v Los Angeles „odvážným“...

Gwyneth Paltrow, která je považována za „omezující“, rozděluje uživatele internetu.

Americká herečka a zpěvačka Gwyneth Paltrow se na udílení Oscarů v roce 2026 velmi nápadně vrátila ve velkolepých...

Na jachtě oslavuje tato olympijská gymnastka své 29. narozeniny na slunci

Americká gymnastka Simone Biles nedávno oslavila na jachtě zalité sluncem své 29. narozeniny letními fotografiemi sdílenými na Instagramu,...