Zpěvačka Bebe Rexha nám připomíná, že sebevědomí nemá velikost

Umělkyně stojící za opojnými hity jako „I'm Good (Blue)“ a „Meant to Be“, Bebe Rexha, je talentovanou autorkou mnoha popových hymen. Svým hlasem okouzluje naše uši a rozechvívá naše sluchátka, ale také káže o sebevědomí a šíří poselství sebelásky. Jako nadaná umělkyně je také nejlepší ambasadorkou sebedůvěry.
Umělkyně, která odmítá nechat ostatní definovat její tělo
S jejím okamžitě rozpoznatelným hlasem, chytlavými melodiemi, nakažlivými rytmy a nakažlivými refrény si Bebe Rexha získává uši. Zpěvačka albánského původu , která nedávno vydala album „Dirty Blonde“, na které je obzvláště hrdá, se téměř jistě již objevila ve vašich palcích nebo na vašem playlistu. Její píseň „New Religion“ se také objevuje v mnoha aktuálních playlistech.
Umělkyně s doutnajícím pohledem, která zůstává věrná svému stylu Y2K a z leopardího vzoru se stala její vizuální signatúra, má silnou vokální a estetickou identitu. Zatímco její talent spočívá v jejím hlase, veřejnost se často zaměřuje na zbytek její anatomie. Toto kolektivní zkoumání je u žen na očích veřejnosti poměrně běžné, zejména když se zpěvačky odchylují od standardní velikosti 6 .
Během svého vystoupení na American Music Awards potkal Bebe Rexhu stejný osud jako její kolegyně Nelly Furtado a diváci, kteří se stále drží ideálu krásy, ji za svou váhu kritizovali. Uživatelé internetu porovnávali starší fotografie zpěvačky s těmi z jejího vystoupení na hudební akci, kde měla na sobě ebenový korzet a gotickou sukni. Všichni si začali prohlížet každý centimetr, který pod tímto ikonickým outfitem nabrala.
A zpěvačka, která má dostatek zrcadla na to, aby to viděla sama, se nerozhodla to ignorovat. „Vím, že jsem přibrala. Už mě nebaví, že o tom lidé mluví. DALŠÍ!“ napsala Bebe Rexha ve zprávě na X (dříve Twitter). Zdaleka nejde o otravný výbuch únavy, je to spíše o způsob myšlení. Není na ní, aby zhubla pár centimetrů; je na světě, aby rozšířil svou úzkoprsost.
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Jeho ponaučení: nikdy nesuďte tělo, aniž byste znali jeho historii
Za tímto obrazem se skrývá v první řadě živá bytost, která někdy neúprosně bojuje s poruchami příjmu potravy, která snáší nesnesitelnou kritiku ve škole, která roní slzy kvůli nejistotě a která si jednoho dne přála vyměnit své tělo za jiné. Bebe Rexha trpí známou ženskou nemocí: syndromem polycystických vaječníků (PCOS). Již v roce 2023 zpěvačka, která na demonstracích používá svůj hlas jako megafon, sdílela tuto diagnózu veřejně v naději, že ukončí odsuzování své postavy.
„Kolísání hmotnosti je nevyhnutelné, je to život a nikdy nevíte, čím si lidé procházejí. Léky, nemoc atd.,“ dodala v další zprávě a pokračovala ve své výzvě k toleranci. Bebe Rexha sice opustila své bývalé vydavatelství, aby tvořila hudbu věrnější sobě samé, aniž by se snažila přizpůsobit očekáváním hudebního průmyslu, ale zároveň boří standardy krásy, které mu zákeřně vnucuje. Protože tělo by se nikdy nemělo stát marketingovým zbožím, ale zůstat pouhým detailem v umění psaní písní.
Zpěvák, se kterým se člověk snadno ztotožní
Ve svých veřejných prohlášeních a na sociálních sítích Bebe Rexha odmítá společenská očekávání a důsledně projevuje sebeúctu. Její profil na TikToku je vřelou výkladní skříní, ba dokonce bezpečným prostorem. Zatímco jiné veřejné osobnosti si kontrolují svůj image stejně přísně jako svůj jídelníček, autorka knihy „In the Name of Love“ nemá žádná pravidla ani filtry.
Natáčí se před kamerou bez make-upu, jak se upravuje a parádí, zatímco se svěřuje s několika tajnými informacemi. S radostí si pochutnává na rychlém občerstvení a umlčuje ty, kdo jí předepisují diety. A co je ještě lepší, předvádí své křivky na bazénových párty, jako by se vzepřela kritikům. Je to směsice autentického obsahu, daleko od scénářových klišé a pečlivě zrežírovaných videí. Je to příval pozitivní energie v našich kanálech nasycených dokonalými, vinu vyvolávajícími obrázky. Bebe Rexha to dokazuje: je to především člověk a nesnaží se stát produktem společenského tlaku.
A když se jí média ptají na „tajemství takové sebedůvěry“, dává odpověď hodnou divy, kterou je. „Moje sebevědomí pramení z toho, že mě unavuje žádat o svolení.“