Madison Beer v bílém korzetu zaujala vzhled, který vyvolal reakce uživatelů internetu.

Americká zpěvačka, modelka a herečka Madison Beer sdílela na Instagramu řadu fotografií ze zákulisí svého turné „Locket Tour“. Je na něm vidět v propracovaném bílém korzetu, což okamžitě vyvolalo reakce jejích sledujících.
Bílý, složitě vyráběný korzet
Srdcem tohoto vzhledu jsou bezchybné bílé korzetové šaty pro pódium. Design se vyznačuje širokými ramínky, strukturovaným výstřihem ve tvaru srdce a látkou podobnou krajce, zdobenou malými černými puntíky. Směs romantiky a odvahy, dokonale ladící s vizuálním světem, který zpěvačka na pódiu kultivuje. Outfit, který, jak se dalo očekávat, upoutal pozornost všech.
Madison Beer zvolila sofistikovaný a rafinovaný styl. Její dlouhé hnědé vlasy, upravené do volných vln, splývaly přes jedno rameno a dodávaly objem jejímu strukturovanému vršku. Kouřové oči, tvarované lícní kosti a nahé růžové rty dotvářely tento vzhled, který se dokonale hodil jak na jeviště, tak před kameru.
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Fanoušci zvítězili
Není divu, že příspěvek vyvolal záplavu komplimentů. V komentářích ji uživatelé internetu zahrnuli chválou: „Nejkrásnější“, „Nejhezčí“, to byly jen některé z komentářů. Tyto reakce potvrzují nadšení, které vyvolávalo každé její vystoupení, a to jak na pódiu, tak na sociálních sítích.
V rámci „Locket Tour“
Tento příspěvek přichází uprostřed nabitého programu Madison Beer. Fotografie byla pořízena v zákulisí během jejího turné „Locket Tour“, které ji zavede napříč Severní Amerikou. Je to pro Madison Beer příležitost hlouběji prozkoumat svět svého alba „Locket“ a jeho reedice, zejména skladby „Lovergirl“. Úspěšné období, poznamenané sérií velmi očekávaných koncertů.
S tímto bílým korzetem a úžasným make-upem se Madison Beer opět úspěšně představila. Spojuje romantiku s odvahou a potvrzuje svůj smysl pro styl a talent proměnit každý pódiový outfit v nezapomenutelný okamžik. Není divu, že to její fanoušky jistě potěší.