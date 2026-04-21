V 57 letech se herečka Lucy Liu odvážila obléknout ty nejfascinující malé černé šaty současnosti.

@lucyliu / Instagram

Americká herečka, producentka, režisérka, malířka a sochařka Lucy Liu nedávno zaujala pozornost všech na newyorské premiéře filmu „Ďábel nosí Pradu 2“. V roli velmi očekávaného pokračování kultovní klasiky z roku 2006 se ohromujícím způsobem objevila v sofistikovaném outfitu.

Malé černé šaty s moderním nádechem

Pro tuto příležitost si Lucy Liu vybrala kreaci návrháře Georgese Hobeiky z jeho kolekce podzim 2026. Tyto černé šaty, které se od minimalistické klasiky vyznačovaly jemnou hrou s průhledností a pečlivou výšivkou. Bezrukávový střih zdobily živůtek zdobený vyšívanými květinovými motivy v kombinaci s tylem. Celý komplet dále umocňovaly trojrozměrné třásně vyrobené výhradně z korálků, které s každým krokem dodávaly pohyb a texturu.

Třpytivé doplňky pro zvýraznění siluety

Co se týče doplňků, herečka zvolila vrstvenou kolekci diamantových šperků: výrazné náramky, visací náušnice a velkolepý koktejlový prsten. Tento rozhodně elegantní vzhled doplnila saténová kabelka a sandály s otevřenou špičkou. Její líčení zůstalo věrné nadčasové eleganci: uhlazené vlasy, zářivá pleť a sytě rudé rty, klasický styl červeného koberce.

Zobrazit tento příspěvek na Instagramu

Příspěvek sdílený uživatelem My Attire (@myattire2816)

Herečka oddaná znovuobjevení stylu

Není to poprvé, co se Lucy Liu vrátila k „malým černým šatům“. Na galavečeru Ženy roku, který v Los Angeles pořádal časopis Time, již dříve zanechala silný dojem v kreaci od JW Andersona, inspirované siluetami 18. století s akcentovanými objemy v bocích.

Stručně řečeno, Lucy Liu potvrzuje svůj status módní ikony schopné s eleganci znovuobjevovat klasické styly. Její nejnovější vzhled dokazuje, že malé černé šaty, zdaleka ne statické, dokáží stále překvapit, když se k nim vrátíme s kreativitou.

Jsem Fabienne, autorka pro webové stránky The Body Optimist. S nadšením se zabývám silou žen ve světě a jejich schopností ho změnit. Věřím, že ženy mají jedinečný a důležitý hlas, a cítím se motivována přispět k prosazování rovnosti. Snažím se co nejvíce podporovat iniciativy, které povzbuzují ženy, aby se postavily a byly slyšet.
Article précédent
Article suivant
LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

