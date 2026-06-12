V Monaku se Kim Kardashian nevědomky stává terčem nečekaného vtipu

Anaëlle G.
@kimkardashian / Instagram

Kim Kardashian se ke svému velkému zděšení ocitla v centru vtipu, který se virálně rozšířil světem Formule 1. Zdrojem tohoto komického momentu byl ručník, který Kim sebrala během Velké ceny Monaka. Neškodná scéna, která rychle rozpoutala sociální média a vyvolala humornou reakci týmu Mercedes.

Okamžik, který se stal virálním

Kim Kardashian, která byla 7. června přítomna v Monaku na podporu jezdce Lewise Hamiltona, se po závodě přiblížila k pódiu. Tam bylo natočeno video, jak zvedá bílý ručník, umístěný poblíž pódia a určený podle několika médií pro vítěze závodu. Poté, co si s ním otřela obličej a sluneční brýle, Kim Kardashian s ručníkem odešla. Záběry sdílené online si rychle získaly miliony zhlédnutí a vyvolaly reakce od pobavení až po podráždění u uživatelů internetu.

Mercedesina humorná reakce

Tým Mercedes a jeho jezdci (Kimi Antonelli a George Russell) se raději neurazili, ale raději se tomu zasmáli. Jen několik dní před Velkou cenou Barcelony tým zveřejnil veselé video znázorňující simulované vyšetřování: Kimi Antonelli všude hledá svůj ztracený ručník. „Říkal jsem si... neviděl jsi můj ručník?“ ptá se a obrací se na svého týmového kolegu George Russella, který jednoduše odpovídá : „Ne.“ Video končí narážkou na slavnou fotografii Kim Kardashian. Skeč potěšil fanoušky, z nichž mnozí chválili sebepodceňování týmu.

Vtip, který se setkal s velkou chválou

Video, které bylo široce sdíleno, nasbíralo během několika dní miliony zhlédnutí. V komentářích uživatelé tleskali rychlému myšlení a humoru sociálního týmu Mercedes a mnozí dokonce požadovali zvýšení platu pro jeho tvůrce. Video zdaleka nevyvolalo kontroverzi, ale nakonec pomohlo incident zmírnit a proměnilo ho v veselý vtip.

Kimi Antonelli, skutečná hvězda víkendu

Kromě anekdoty se na Velkou cenu Monaka bude vzpomínat především jako na sportovní úspěch. V 19 letech se Ital Kimi Antonelli stal nejmladším vítězem v historii Velké ceny Monaka. Toto vítězství, jeho páté v sezóně, upevňuje jeho vedení v celkovém pořadí mistrovství světa. Slouží jako připomínka toho, že navzdory rozruchu kolem jeho ručníku to byl nakonec on, kdo měl poslední slovo – a poslední úsměv.

Velká cena Monaka přinesla víkend plný překvapení, a to nejen díky činům na trati, ale i vtipům na sociálních sítích. Kim Kardashian nevědomky přispěla k jednomu z nejdiskutovanějších momentů sezóny Formule 1. Zdánlivě neškodná nehoda, která se navzdory své vůli stala virálním fenoménem.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Móda mě vášnivě baví a neustále hledám trendy, které odrážejí naši dobu. Ráda pozoruji, jak se lidé oblékají, proč to dělají a co o nás móda odhaluje. Kromě přehlídkových mol a siluet mě skutečně fascinují příběhy.
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