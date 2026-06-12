Před mistrovstvím světa by Rihannin vzhled mohl oživit trend

S každým svým vystoupením promění Rihanna i ten nejmenší chodník v improvizované molo. Začátkem června v New Yorku barbadoská zpěvačka a podnikatelka opět zaujala svým vzhledem, který mísil sportovní vlivy s městskou elegancí. Vzhledem k tomu, že mistrovství světa ve fotbale 2026 je v plném proudu (od 11. června do 19. července), její styl by mohl velmi dobře potvrdit návrat trendu, který se již nyní chystá na rozjezd.
Když se změní výška hřiště na fotbalovém dresu
Rihanna, spatřená na hudebním festivalu Governors Ball, kde vystupoval její partner A$AP Rocky, předvedla překvapivou, ale efektní směsici stylů. Ústředním prvkem byl nadměrně velký černý fotbalový dres s číslem 18. Místo ležérních kalhot umělkyně zvolila černou midi sukni v ceruzkovém vzoru, zdobenou nabíranými detaily a volánkovým lemem. Způsob, jak si hrát s kontrasty a připomínat všem, že v módě neexistují žádná pevná pravidla.
Pro doplnění svého vzhledu zvolila Rihanna bílé lodičky s špičatou špičkou, kabelku Louis Vuitton, vrstvené zlaté šperky a nadměrné sluneční brýle. Tato kombinace dokazuje, že sportovní oblečení si najde své místo i v sofistikovaném šatníku.
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„Blockcore“ aneb umění podvracení kódů
Tato směsice stylů má název: „blokecore“. Tato estetika, která se v posledních letech zpopularizovala na TikToku, reinterpretuje oblečení spojené s britskými fotbalovými fanoušky. Nedílnou součástí stylu se stávají vintage topy, uvolněný vzhled a odkazy na fotbalovou kulturu.
Tento styl, který byl dlouho považován za specifický trend, si postupně získal vlivné osobnosti v módním světě. V kombinaci se splývavou sukní, balerínkami nebo podpatky se žerzejový střih odklání od svého striktně sportovního image a stává se plnohodnotným módním kouskem. Atraktivita blockcoru spočívá také v jeho svobodě: povzbuzuje vás k vytváření outfitů, které odrážejí vaši osobnost, vkus a touhy, aniž by byli omezeni na předem definované kategorie.
Kus již zakořeněný v módní kultuře
Zatímco Rihanna v současnosti pomáhá vrátit fotbalový dres zpět do centra pozornosti, jeho historie v módě sahá mnohem dále. Již v 90. letech 20. století sehrál David Beckham klíčovou roli ve změně image dresu a nosil ho daleko za hranicemi stadionu. Postupem času se tento oděv stal kulturním symbolem, na křižovatce sportovní vášně a stylistického vyjádření.
V roce 2010 návrháři jako Virgil Abloh a Kim Jones upevnili jeho legitimitu začleněním jeho kódů do luxusních a streetwear kolekcí. Nyní se objevuje v rafinovanějších siluetách, jako je ta, kterou navrhla Rihanna.
Fotbalový dres, nečekaná hvězda mistrovství světa 2026
Načasování je pro tento trend očividně ideální. Od 11. června dominuje mistrovství světa ve fotbale 2026 diskusím a inspiruje šatníky. V tomto kontextu se fotbalový dres stal jedním z klíčových kousků sezóny. Daleko od striktních pravidel a siluet oslavuje tento trend především potěšení z oblékání podle vlastního stylu. Fandit týmu, milovat módu nebo kombinovat obojí: proč si vybrat?
Tímto výrazným vzhledem nám Rihanna připomíná především to, že jeden oděv může vyprávět více příběhů najednou. A toto léto by se fotbalový dres mohl stát módním spojencem těch, kteří rádi kombinují pohodlí, osobitost a kreativitu.