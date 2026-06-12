Břišní svaly Ana de Armas vyvolávají na sociálních sítích rozruch

Fabienne Ba.
@ana_d_armas / Instagram

Kubánsko-španělská herečka Ana de Armas si nadále uchovává svou stopu na sociálních sítích. Ve svém nejnovějším příspěvku na Instagramu sdílela mezinárodně uznávaná hvězda ságy o Jamesi Bondovi a nedávného filmu "Baletka" sérii fotografií zarámovaných jako pohlednice. Není divu, že právě její uvolněný vzhled okamžitě upoutal pozornost jejích fanoušků.

Selfie v srdci přírody

Na snímcích Ana de Armas pózuje u jezera, orámovaného zelenými horami. Atmosféra připomíná dokonalé letní útočiště: vedle ní je láhev s vodou, na hlavě iPad a v ruce ležérně visí bílá sluchátka s drátem. Vše v inscenaci připomíná ukradený okamžik, pečlivě zvolený každodenní život „mimo službu“.

Právě tento kontrast mezi velkolepostí prostředí a jednoduchostí vzhledu dělá tento příspěvek obzvláště úspěšným. Daleko od červených koberců nebo sofistikovaných focení se zde Ana de Armas ukazuje v intimnějším a lidštějším světle – formát, který její sledující neustále chválí.

Ležérní outfit se sportovní podprsenkou a tepláky

Co se týče outfitu, Ana de Armas zvolila výrazně ležérní vzhled. Měla na sobě černý crop top, připomínající žebrovanou sportovní podprsenku, s tlustými ramínky, z nichž jedno lehce splývalo z ramene. Obzvláště krátký střih odhaloval celé její břicho a pas – okamžitý efekt, který okamžitě upoutal pozornost všech.

K tomuto topu zvolila Ana de Armas volné, světle šedé tepláky, které zcela narušují strukturovaný vzhled svrchního oděvu. Hnědé vlasy má volně rozpuštěné a splývají jí přes ramena. Žádný výrazný make-up, jen přirozená pleť.

Břišní svaly: mezi obdivem a fascinací

Právě její břišní svaly sklidily všechny komentáře. „Břišní svaly Tracy Andersonové!“ zvolal jeden z uživatelů internetu s odkazem na americkou fitness metodu oblíbenou mezi hollywoodskými hvězdami. Jiní fanoušci herečkinu postavu jednoduše chválili. Kromě obdivu však tyto fotografie – jako vždy – vyvolávají otázky ohledně vnímání těl celebrit na sociálních sítích. Zatímco herečka svou postavu jasně předvádí, několik odborníků pravidelně poukazuje na to, že tento typ obrazu může neúmyslně posilovat nerealistické standardy postavy, kterých je pro většinu uživatelů obtížné dosáhnout.

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Příspěvek sdílený uživatelem ANADEARMAS (@ana_d_armas)

Rušné období pro herečku

Toto vydání přichází v klíčovém okamžiku kariéry Any de Armas. Hned po propagaci filmu „Balerina“ se pouští do několika projektů, včetně netrpělivě očekávaných „Eden“ a „Sweat“. To vysvětluje tyto chvíle odpočinku u jezera – o to vzácnější v kalendáři mezinárodní hvězdy.

Tímto příspěvkem na Instagramu se Ana de Armas stala obzvláště diskutovanou osobností. Potvrzuje tak své postavení klíčové postavy americké kinematografie – jak na place, tak na sociálních sítích.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Jsem Fabienne, autorka pro webové stránky The Body Optimist. S nadšením se zabývám silou žen ve světě a jejich schopností ho změnit. Věřím, že ženy mají jedinečný a důležitý hlas, a cítím se motivována přispět k prosazování rovnosti. Snažím se co nejvíce podporovat iniciativy, které povzbuzují ženy, aby se postavily a byly slyšet.
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