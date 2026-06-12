Rihanna překvapuje proměnou vlasů inspirovanou 60. léty

Léa Michel
@badgalriri / Instagram

Barbadoská zpěvačka a podnikatelka Rihanna nikdy nepřestala měnit svůj image. Nedávno během focení pro nezávislý newyorský časopis odhalila zásadní novou vlasovou proměnu. Výsledkem je zářivá blond a objemný drdol, který přímo odkazuje na ikony 60. let. Tento vzhled okamžitě způsobil senzaci na sociálních sítích.

Velmi očekávaná módní obálka

Fotografie zveřejněné na jejím instagramovém účtu ukazují Rihannu v radikálně jiném světle. Pryč jsou tmavě hnědé nebo sytě rudé vlasy, které charakterizovaly její nedávná veřejná vystoupení: nahradila je světlá, téměř platinová blond. Tato proměna vlasů je o to výraznější, že ji doprovází styling, který je zároveň teatrální a precizní ve svých odkazech. Fotoeditor představuje zpěvačku v sérii couture looků, kde nový odstín slouží jako společné vlákno. Každý snímek, každý outfit, každá póza se zdá být koncipována jako skutečné vizuální živé tablo.

Blondý úl, pocta divám 60. let

Detailem, který dělá focení obzvláště ikonickým, je účes. Rihanna se objevuje s drdolem ve tvaru včelího úlu – objemným drdolem s vysokými vlasy, který zpopularizovali na začátku 60. let hollywoodští kadeřníci. V té době to byl charakteristický účes velkých múz americké a britské kinematografie: Audrey Hepburn ve filmu „Snídaně u Tiffanyho“, Brigitte Bardot v několika jejích francouzských filmech a Arethy Franklin na obalech jejích alb.

Později Amy Winehouse oživila moderní atraktivitu úlu svými zmučenými vlasy. Dnes tuto estetiku přijímá Rihanna – důkaz, pokud by nějaký byl potřeba, o návratu vintage stylu na přehlídkových molech a v módních editoriálech.

Zobrazit tento příspěvek na Instagramu

Příspěvek sdílený uživatelem badgalriri (@badgalriri)

Několik couture looků pro elegantní focení

Aby Rihanna doplnila svůj nový účes, zakomponovala do svých outfitů řadu odkazů. Na jedné fotografii pózuje v černobílých šatech s květinovými třásněmi, které jsou přehozeny přes cirkusový kostým harlekýnky. Grafický rozměr vzhledu umocňuje řada zlatých náramků na zápěstí.

Na dalším snímku má na sobě patchworkový plášť z kolekce haute couture jaro/léto 2026 významného pařížského módního domu, v kombinaci s černými štíhlými lodičkami a sochařsky tvarovanými prsteny. Na každém snímku se styling střídá mezi teatrálností a precizností couture. Dokonalá ukázka toho, co Rihanna umí nejlépe: proměnit módní editoriál ve skutečné vizuální představení.

S touto proměnou blond a vzhledem inspirovaným včelím úlem předvádí Rihanna jedno ze svých nejvýraznějších módních focení roku. Je to ukázka, která nám připomíná, že je jednou z umělkyň, které dokáží nejlépe přetvořit svůj image, aniž by ztratily svou identitu.

Léa Michel
Léa Michel
Jsem nadšená pro péči o pleť, módu a film, a proto věnuji svůj čas zkoumání nejnovějších trendů a sdílení inspirativních tipů, jak se cítit dobře ve své kůži. Pro mě spočívá krása v autenticitě a pohodě, a to mě motivuje k tomu, abych vám nabídla praktické rady, jak propojit styl, péči o pleť a osobní naplnění.
Article précédent
V modrozeleném dvoudílném outfitu Sofia Vergara potvrzuje svou zálibu v přiléhavých siluetách.
Article suivant
Před mistrovstvím světa by Rihannin vzhled mohl oživit trend

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Herečka Gal Gadot zářivě vystupuje na břehu vody

Na nové fotce zveřejněné na Instagramu se izraelská herečka, producentka a modelka Gal Gadot objevuje u tropického bazénu...

V Monaku se Kim Kardashian nevědomky stává terčem nečekaného vtipu

Kim Kardashian se ke svému velkému zděšení ocitla v centru vtipu, který se virálně rozšířil světem Formule 1....

Před mistrovstvím světa by Rihannin vzhled mohl oživit trend

S každým svým vystoupením promění Rihanna i ten nejmenší chodník v improvizované molo. Začátkem června v New Yorku...

V modrozeleném dvoudílném outfitu Sofia Vergara potvrzuje svou zálibu v přiléhavých siluetách.

Kolumbijsko-americká herečka, modelka, producentka a televizní moderátorka Sofia Vergara zveřejnila na Instagramu novou fotku – jednoduché selfie před...

Jennifer Aniston se v 57 letech v Los Angeles výrazně objevila v zelených šatech.

Americká herečka, režisérka a producentka Jennifer Aniston nám připomíná, že úspěšné veřejné vystoupení se neměří počtem scén, ale...

Sabrina Carpenter v černém krajkovém body vzdává hold jednomu z Madonniných nejikoničtějších období.

Americká zpěvačka a skladatelka Sabrina Carpenter se výrazně objevila v Madonnině novém videoklipu „CONFESSIONS II - The Film“....