Rihanna překvapuje proměnou vlasů inspirovanou 60. léty

Barbadoská zpěvačka a podnikatelka Rihanna nikdy nepřestala měnit svůj image. Nedávno během focení pro nezávislý newyorský časopis odhalila zásadní novou vlasovou proměnu. Výsledkem je zářivá blond a objemný drdol, který přímo odkazuje na ikony 60. let. Tento vzhled okamžitě způsobil senzaci na sociálních sítích.
Velmi očekávaná módní obálka
Fotografie zveřejněné na jejím instagramovém účtu ukazují Rihannu v radikálně jiném světle. Pryč jsou tmavě hnědé nebo sytě rudé vlasy, které charakterizovaly její nedávná veřejná vystoupení: nahradila je světlá, téměř platinová blond. Tato proměna vlasů je o to výraznější, že ji doprovází styling, který je zároveň teatrální a precizní ve svých odkazech. Fotoeditor představuje zpěvačku v sérii couture looků, kde nový odstín slouží jako společné vlákno. Každý snímek, každý outfit, každá póza se zdá být koncipována jako skutečné vizuální živé tablo.
Blondý úl, pocta divám 60. let
Detailem, který dělá focení obzvláště ikonickým, je účes. Rihanna se objevuje s drdolem ve tvaru včelího úlu – objemným drdolem s vysokými vlasy, který zpopularizovali na začátku 60. let hollywoodští kadeřníci. V té době to byl charakteristický účes velkých múz americké a britské kinematografie: Audrey Hepburn ve filmu „Snídaně u Tiffanyho“, Brigitte Bardot v několika jejích francouzských filmech a Arethy Franklin na obalech jejích alb.
Později Amy Winehouse oživila moderní atraktivitu úlu svými zmučenými vlasy. Dnes tuto estetiku přijímá Rihanna – důkaz, pokud by nějaký byl potřeba, o návratu vintage stylu na přehlídkových molech a v módních editoriálech.
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Několik couture looků pro elegantní focení
Aby Rihanna doplnila svůj nový účes, zakomponovala do svých outfitů řadu odkazů. Na jedné fotografii pózuje v černobílých šatech s květinovými třásněmi, které jsou přehozeny přes cirkusový kostým harlekýnky. Grafický rozměr vzhledu umocňuje řada zlatých náramků na zápěstí.
Na dalším snímku má na sobě patchworkový plášť z kolekce haute couture jaro/léto 2026 významného pařížského módního domu, v kombinaci s černými štíhlými lodičkami a sochařsky tvarovanými prsteny. Na každém snímku se styling střídá mezi teatrálností a precizností couture. Dokonalá ukázka toho, co Rihanna umí nejlépe: proměnit módní editoriál ve skutečné vizuální představení.
S touto proměnou blond a vzhledem inspirovaným včelím úlem předvádí Rihanna jedno ze svých nejvýraznějších módních focení roku. Je to ukázka, která nám připomíná, že je jednou z umělkyň, které dokáží nejlépe přetvořit svůj image, aniž by ztratily svou identitu.