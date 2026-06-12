Ines de Ramon nosí bílou krajku po boku svého partnera Brada Pitta

Léa Michel
@inesdrmn / Instagram

Ines de Ramon, ředitelka značky luxusních šperků Anita Ko Jewelry, opět potvrzuje svůj vytříbený smysl pro styl. Nedávno byla spatřena na tribuně Roland-Garros po boku svého partnera Brada Pitta a zářila v krajkovém topu, který dokonale vystihl bezstarostnou atmosféru konce pařížského turnaje.

Bílý krajkový top s letním nádechem

Na fotografiích, které se od té doby objevily, se Ines de Ramon objevuje v bílém, éterickém topu vyrobeném z obzvláště jemné květinové krajky. Top bez rukávů kombinuje panely květinové krajky s částmi splývavější látky, čímž vytváří efekt pohybu, který je elegantní i romantický zároveň.

Uprostřed dodává oděvu jemný redakční nádech malý detail s dírkou. Toto vrstvení materiálů a jemné zpracování dodává oděvu téměř haute couture nádech – i když se dokonale hodí k uvolněné atmosféře tenisového dne pod pařížským sluncem. Ukázka toho, co krajka dokáže vnést do letního outfitu.

Diskrétní stylistický rukopis

Pokud jde o doplňky, Ines de Ramon zvolila konzistenci a jednoduchost. Krémová kabelka s čistými liniemi, nadměrně velké tónované brýle, které dodávají moderní nádech, a jednoduchý, přirozený účes decentně doplňují vzhled a podtrhují elegantní a uhlazený vzhled.

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Příspěvek sdílený uživatelem Roland-Garros (@rolandgarros)

Roland Garros, hřiště pro módu i tenis

Jako každý rok se French Open 2026 stalo skutečnou paralelní módní událostí. Neoficiální červené koberce na tribunách, přehlídka pečlivě vybraných outfitů, romantické vztahy mezi celebritami: dva týdny do značné míry překročily svůj čistě sportovní kontext. Přítomnost Ines de Ramon a Brada Pitta je v tomto ohledu součástí dnes již zavedené tradice. Dokonale sehraný pár, věrný diskrétnímu image, který si pěstují od začátku.

Svou účastí na Roland-Garros 2026 Ines de Ramon potvrzuje svůj status jedné z nejstylovějších osobností současnosti. Je to další důkaz toho, že v módě může být důležité vědět, jak vybrat jemný kousek oblečení.

Léa Michel
Léa Michel
Jsem nadšená pro péči o pleť, módu a film, a proto věnuji svůj čas zkoumání nejnovějších trendů a sdílení inspirativních tipů, jak se cítit dobře ve své kůži. Pro mě spočívá krása v autenticitě a pohodě, a to mě motivuje k tomu, abych vám nabídla praktické rady, jak propojit styl, péči o pleť a osobní naplnění.
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