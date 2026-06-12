Ines de Ramon nosí bílou krajku po boku svého partnera Brada Pitta

Ines de Ramon, ředitelka značky luxusních šperků Anita Ko Jewelry, opět potvrzuje svůj vytříbený smysl pro styl. Nedávno byla spatřena na tribuně Roland-Garros po boku svého partnera Brada Pitta a zářila v krajkovém topu, který dokonale vystihl bezstarostnou atmosféru konce pařížského turnaje.
Bílý krajkový top s letním nádechem
Na fotografiích, které se od té doby objevily, se Ines de Ramon objevuje v bílém, éterickém topu vyrobeném z obzvláště jemné květinové krajky. Top bez rukávů kombinuje panely květinové krajky s částmi splývavější látky, čímž vytváří efekt pohybu, který je elegantní i romantický zároveň.
Uprostřed dodává oděvu jemný redakční nádech malý detail s dírkou. Toto vrstvení materiálů a jemné zpracování dodává oděvu téměř haute couture nádech – i když se dokonale hodí k uvolněné atmosféře tenisového dne pod pařížským sluncem. Ukázka toho, co krajka dokáže vnést do letního outfitu.
Diskrétní stylistický rukopis
Pokud jde o doplňky, Ines de Ramon zvolila konzistenci a jednoduchost. Krémová kabelka s čistými liniemi, nadměrně velké tónované brýle, které dodávají moderní nádech, a jednoduchý, přirozený účes decentně doplňují vzhled a podtrhují elegantní a uhlazený vzhled.
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Roland Garros, hřiště pro módu i tenis
Jako každý rok se French Open 2026 stalo skutečnou paralelní módní událostí. Neoficiální červené koberce na tribunách, přehlídka pečlivě vybraných outfitů, romantické vztahy mezi celebritami: dva týdny do značné míry překročily svůj čistě sportovní kontext. Přítomnost Ines de Ramon a Brada Pitta je v tomto ohledu součástí dnes již zavedené tradice. Dokonale sehraný pár, věrný diskrétnímu image, který si pěstují od začátku.
Svou účastí na Roland-Garros 2026 Ines de Ramon potvrzuje svůj status jedné z nejstylovějších osobností současnosti. Je to další důkaz toho, že v módě může být důležité vědět, jak vybrat jemný kousek oblečení.