Herečka Emily Blunt oslňuje v elegantních šatech zdobených 400 perlami

Fabienne Ba.
Emily Blunt dans « Le Diable s'habille en Prada » (The Devil Wears Prada)

Britsko-americká herečka Emily Blunt nedávno na newyorské premiéře filmu „Ďábel nosí Pradu 2“ udělala pozoruhodný dojem. V Lincoln Center předvedla teatrální a zároveň sofistikovaný vzhled, čímž potvrdila své postavení přední módní ikony na mezinárodním červeném koberci.

Šaty haute couture s výjimečným řemeslným zpracováním

Na tuto událost si Emily Blunt oblékla kreaci od Schiaparelli z kolekce Haute Couture jaro/léto 2026. Tyto sošné šaty, složené z několika vrstev slonovinového tylu, se vyznačovaly vzdušnou a objemnou konstrukcí. Podle módního domu si výroba šatů vyžádala téměř 4 000 hodin práce a přidáním tisíců hedvábných peří, které umocnily jejich velkolepý a téměř éterický vzhled.

400 perel pro jedinečný třpyt drahokamu

Byly to šperky, které skutečně upoutaly pozornost všech. Herečka měla na sobě kreace od Mikimota z kolekce „Les Pétales Place Vendôme Rosés“. Tyto kousky, inspirované jemným pohybem růžových lístků, kombinovaly růžové zlato, diamanty a kultivované perly Akoya. Celkem téměř 400 perel tvořilo tento výjimečný soubor: náhrdelník zdobený desítkami perel, doplněný odpovídajícími náramky a náušnicemi, vytvářel zářivou a vzácnou harmonii.

Silný trend kolem nově pojaté perly

Výběr těchto kousků ilustruje výrazný trend: znovuzrození perly v moderní verzi. Daleko od své klasické podoby se dnes znovu objevuje prostřednictvím moderních a odvážných designů, které prosazují ikonické klenotnické domy. V kombinaci s šaty, které jsou stejně propracované jako šaty Emily Blunt, tato mistrovská kombinace perel a diamantů podtrhuje jemnou rovnováhu mezi tradicí a modernou.

Stručně řečeno, Emily Blunt tímto vystoupením opět dokazuje svůj bezchybný smysl pro styl. Mezi velkolepou haute couture a výjimečnými šperky herečka vytváří nezapomenutelný vzhled, který dokonale ilustruje vývoj současné elegance, kde se každý detail stává sám o sobě uměleckým dílem.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
V 57 letech se herečka Lucy Liu odvážila obléknout ty nejfascinující malé černé šaty současnosti.

V 57 letech se herečka Lucy Liu odvážila obléknout ty nejfascinující malé černé šaty současnosti.

Americká herečka, producentka, režisérka, malířka a sochařka Lucy Liu nedávno zaujala pozornost všech na newyorské premiéře filmu „Ďábel...

Ani uprostřed safari dobrodružství se zpěvačka a skladatelka Dua Lipa zjevně nevzdala své fitness rutiny. Na Instagramu sdílela...

Americká zpěvačka a skladatelka Christina Aguilera nepřijela na udílení ceny Breakthrough Prize 2026 jen proto, aby se tam...

Dvacet let po ztvárnění Andyho Sachse ve filmu „Ďábel nosí Pradu" americká herečka Anne Hathawayová i nadále září...

Britská herečka Ruby Barker, známá veřejnosti díky roli v seriálu „Bridgerton", se rozhodla otevřeně hovořit o své obtížné...

Natalie Portman se s hlubokou vděčností podělila o tuto nečekanou zprávu. Izraelsko-americká herečka, producentka a režisérka čeká své...