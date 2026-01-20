Elizabeth Hurleyová má v šedesáti letech na Maledivách okouzlující postavu.

Britská herečka, modelka a producentka Elizabeth Hurley nedávno na Instagramu sdílela několik fotografií ze svého pobytu na Maledivách, kde si užívala rajské prostředí na začátek roku 2026.
Slunný a klidný útěk
Na tomto příspěvku vypadá Elizabeth Hurley uvolněně a usměvavě, užívá si okolní přírodu a chvíle klidu uprostřed tyrkysové vody a jemného písku. Fotografie doprovodila vzkazem plným vděčnosti: „Bože můj… Miluji Maledivy! Měla jsem to štěstí, že jsem byla mezi prvními hosty na tomto novém soukromém ostrově. Přistáli jsme hydroplánem přímo na našem soukromém molu – nezapomenutelný pobyt, a to díky úžasnému týmu. Jak krásný způsob, jak začít rok 2026!“ Podle jejích fanoušků Elizabeth Hurley vyzařuje inspirativní klid a vitalitu.
Obdivné reakce uživatelů internetu
Komentáře pod příspěvkem se množily: „Stále zářivá a elegantní jako vždy“, „Zdá se, že nad ní čas nemá moc“, „Energie a úsměv, které inspirují radost.“ Jiní chválili její „pozitivní a starostlivý přístup“ a poznamenali, že Elizabeth Hurley ztělesňuje zdravou vizi blahobytu – vizi naplněné, zářivé ženy, která je věrná sama sobě.
Slibný začátek roku
Herečka se v doprovodu svého syna Damiana podělila o několik momentek z této idylické dovolené plné relaxace a času s rodinou. Ačkoli se na fotografiích neobjevuje její partner Billy Ray Cyrus, komentoval příspěvek a dal mu lajk, což je nenápadný projev podpory.
Elizabeth Hurley opět dokazuje, že elegance a přirozenost jdou ruku v ruce se sebevědomím a radostí ze života. Britská hvězda vstupuje do nového roku jako ztělesnění dokonalé rovnováhy mezi autenticitou a vděčností. Slunečný start do roku 2026 – a klidný.