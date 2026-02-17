Search here...

V krajkových šatech Sofía Vergara potvrzuje svůj osobitý styl

Léa Michel
Kolumbijsko-americká herečka, modelka, producentka a televizní moderátorka Sofía Vergara oslavila Valentýna v černých krajkových šatech, věrných svému typickému stylu. Tyto hluboké korzetové šaty potvrzují její zálibu v prolamovaných krajkových loocích, které pravidelně nosí na společenské akce a výlety.

Odvážný valentýnský outfit

Pro tuto příležitost si herečka z filmu „Moderní rodinka“ zvolila černé krajkové šaty, ozdobené jemně vykrojeným korzetem, který zdůrazňoval její postavu. Asymetrický, neprůhledný lem se ovinul kolem jejích boků a dodal celkovému vzhledu nádech sofistikovanosti. Outfit doplnila průsvitnými punčochami a zvolila uhlazené vlasy v novém odstínu mléčné čokolády, které doplňovaly její zářivou pleť. Herečka se o tyto fotografie podělila na Instagramu a zachytila je během zábavného večera s přáteli.

Její láska ke korzetové krajce

Tato volba je součástí zavedené tradice. Sofía Vergara se již mnohokrát objevila v krajkových korzetech a tuto klasiku s neochvějnou odvahou reinterpretovala: průsvitná černá na nedávném výletu, oslnivá bílá na Velké ceně Monaka, čokoládově hnědá v kombinaci s džínami nebo dokonce černá bez ramínek s plisovanou sukní. V minulosti dokonce experimentovala s latexovou verzí. S těmito valentýnskými šaty jednoduše povyšuje tento opakující se materiál na novou úroveň sofistikovanosti a bez námahy spojuje smyslnost a eleganci.

Konzistentní osobní styl

Sofía Vergara si svými oděvními styly vytváří okamžitě rozpoznatelnou estetiku, dovedně kombinuje krajku a korzety a vytváří tak siluety, které jsou zároveň strukturované i smyslné. Tato nedávná publikace zdůrazňuje její osobitou módní identitu, založenou na jemných, prolamovaných kouscích, které se s jistotou a elegancí nosí pro slavnostní příležitosti.

Sofía Vergara si na Valentýna oblékla krajkové šaty a znovu potvrdila svou oddanost průsvitnému korzetovému stylu, který ji definuje po léta. Tento outfit není žádným překvapením, ale demonstruje oděvní konzistenci, která spojuje osobní tradici se zvláštními příležitostmi.

