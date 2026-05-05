Irina Shayk způsobila senzaci kreací složenou výhradně z hodinek a šperků.

Fabienne Ba.
@irinashayk / Instagram

Kreace, kterou měla na sobě ruská modelka Irina Shayk na Met Gala 2026 v noci ze 4. na 5. května, byla celá složena z hodinek, řetízků a šperků a okamžitě upoutala pozornost všech na červeném koberci.

200 hodin ruční práce

Výtvor si vyžádal více než 200 hodin pečlivé ruční práce. Řetízky nahradily tradiční šití, hodinky sloužily jako hlavní spona, paže obepínaly kovové náhrdelníky a náramky a řetízek sahal až k pupku. To vše bylo kombinováno s dlouhou, splývavou černou sukní, která ukotvovala celý soubor v ucelenou siluetu – decentní spodní část umožnila architektonické složitosti horní části dostat se do centra pozornosti.

Tento kousek navrhl Alexander Wang, který svůj koncept popsal v tiskové zprávě: „Konceptovaný jako nositelný archiv, výtvor čerpá ze surrealistických principů a rekontextualizuje funkční objekty v módě. Řetízky nahrazují švy, spony nahrazují stehy a hodinky ukotvují tělo jako závěr a ústřední bod.“ Umělecké prohlášení, které dokonale vystihlo téma „Móda je umění“ Met Gala 2026.

Zobrazit tento příspěvek na Instagramu

Příspěvek sdílený irinou shayk (@irinashayk)

Pocta Dalímu na červeném koberci

Tisk okamžitě nastínil paralely se Salvadorem Dalím a jeho tajícími hodinami – Irina Shayk je popsala jako „žijícího Dalího“ na červeném koberci, přičemž hodinky se staly jak doplňkem, tak i nosným prvkem oděvu, předmětem každodenní potřeby povýšeným na úroveň uměleckého díla. Surrealistický odkaz dokonale kalibrovaný pro večer, jehož samotným účelem bylo zpochybnit hranici mezi oblečením a uměním.

"Je tak oslnivá"

Alexander Wang prozradil pořadu Entertainment Tonight původ své inspirace: „Její energie mě jednoduše inspirovala. Je tak oslnivá, že jsem si pomyslel: ‚Vložme tu energii do těch nejdekadentnějších šperků a nejúžasnějších hodinek. Všechno je to o těle. Móda je umění.‘“ Jednoduchý výchozí bod – přítomnost Iriny Shayk – se proměnil ve stylistický manifest.

Hodinky místo švů, řetízky místo látky, 200 hodin řemeslného zpracování – Irina Shayk si na Met Gala 2026 neoblékla jen „outfit“. Ztělesňovala myšlenku a přesně to si večer vyžádal.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Jsem Fabienne, autorka pro webové stránky The Body Optimist. S nadšením se zabývám silou žen ve světě a jejich schopností ho změnit. Věřím, že ženy mají jedinečný a důležitý hlas, a cítím se motivována přispět k prosazování rovnosti. Snažím se co nejvíce podporovat iniciativy, které povzbuzují ženy, aby se postavily a byly slyšet.
Article précédent
Železné šaty: Módní hazard Kim Kardashian fascinuje i fascinuje.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Železné šaty: Módní hazard Kim Kardashian fascinuje i fascinuje.

Kim Kardashian na Met Gala nikdy nedělá věci polovičatě – a ročník 2026 nebyl výjimkou. Na schody Metropolitního...

Blake Lively oslnila na Met Gala ve velkolepých čtyřmetrových šatech.

Americká herečka a modelka Blake Lively se na Met Gala nevrátila od roku 2022. Když se v noci...

Beyoncé se velkolepě vrací s diamantovými „šaty ve tvaru kostry“.

Deset let absence na Met Gala a návrat, na který se vyplatilo čekání. V noci ze 4. na...

Na Met Gala způsobila plus-size modelka Ashley Graham senzaci.

Každý outfit z Met Gala zanechává večer svým vlastním způsobem. Letošní outfit Ashley Graham, tedy rok 2026, je...

Tenistka Serena Williamsová dává leopardímu vzoru překvapivý nádech.

Americká tenistka Serena Williamsová se nedávno vrátila k leopardímu vzoru s nečekaným zvratem v kráse, který otočil hlavy...

V 61 letech herečka Lisa Rinna zaujala vzhled od hlavy až k patě, který vyvolává reakce.

2. května 2026 na předvečer Met Gala, který pořádali Jeff Bezos a Lauren Sanchez ve svém newyorském bytě,...