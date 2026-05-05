Irina Shayk způsobila senzaci kreací složenou výhradně z hodinek a šperků.

Kreace, kterou měla na sobě ruská modelka Irina Shayk na Met Gala 2026 v noci ze 4. na 5. května, byla celá složena z hodinek, řetízků a šperků a okamžitě upoutala pozornost všech na červeném koberci.
200 hodin ruční práce
Výtvor si vyžádal více než 200 hodin pečlivé ruční práce. Řetízky nahradily tradiční šití, hodinky sloužily jako hlavní spona, paže obepínaly kovové náhrdelníky a náramky a řetízek sahal až k pupku. To vše bylo kombinováno s dlouhou, splývavou černou sukní, která ukotvovala celý soubor v ucelenou siluetu – decentní spodní část umožnila architektonické složitosti horní části dostat se do centra pozornosti.
Tento kousek navrhl Alexander Wang, který svůj koncept popsal v tiskové zprávě: „Konceptovaný jako nositelný archiv, výtvor čerpá ze surrealistických principů a rekontextualizuje funkční objekty v módě. Řetízky nahrazují švy, spony nahrazují stehy a hodinky ukotvují tělo jako závěr a ústřední bod.“ Umělecké prohlášení, které dokonale vystihlo téma „Móda je umění“ Met Gala 2026.
Pocta Dalímu na červeném koberci
Tisk okamžitě nastínil paralely se Salvadorem Dalím a jeho tajícími hodinami – Irina Shayk je popsala jako „žijícího Dalího“ na červeném koberci, přičemž hodinky se staly jak doplňkem, tak i nosným prvkem oděvu, předmětem každodenní potřeby povýšeným na úroveň uměleckého díla. Surrealistický odkaz dokonale kalibrovaný pro večer, jehož samotným účelem bylo zpochybnit hranici mezi oblečením a uměním.
"Je tak oslnivá"
Alexander Wang prozradil pořadu Entertainment Tonight původ své inspirace: „Její energie mě jednoduše inspirovala. Je tak oslnivá, že jsem si pomyslel: ‚Vložme tu energii do těch nejdekadentnějších šperků a nejúžasnějších hodinek. Všechno je to o těle. Móda je umění.‘“ Jednoduchý výchozí bod – přítomnost Iriny Shayk – se proměnil ve stylistický manifest.
Hodinky místo švů, řetízky místo látky, 200 hodin řemeslného zpracování – Irina Shayk si na Met Gala 2026 neoblékla jen „outfit“. Ztělesňovala myšlenku a přesně to si večer vyžádal.