Sabrina Carpenterová k narozeninám oživuje trend „rozcuchaných vlasů“.

Léa Michel
@sabrinacarpenter / Instagram

Americká zpěvačka, skladatelka a herečka Sabrina Carpenter oslavila 11. května 2026 své 27. narozeniny sdílením série fotografií na Instagramu, které se okamžitě staly virálními. Stojí před vintage knihovnou a praskajícím krbem, pózuje ve fialových šatech s třásněmi, tvář jí rámují rozcuchané blond kudrlinky. Tento retro příspěvek představuje velký návrat kosmetického trendu: rozcuchaných vlasů.

Návrat „nedokončených“ smyček

Sabrina Carpenter obvykle nosí elegantní účes s charakteristickou ofinou a často i upravenými délkami. Na fotografiích z oslavy narozenin se rozhodla nechat si vlasy přirozeně kudrnaté, mírně objemné, téměř „právě vykulené z postele“. Tento účes nebyl náhodný a je součástí širšího trendu zvaného messy hair, což lze přeložit jako „neupravené“ nebo „neupravené“ vlasy.

Tento kosmetický trend, který se objevil v 80. letech 20. století a byl znovu zkoušen v prvním desetiletí 21. století, se v roce 2026 silně vrací, poháněn novou generací, která vyznává přirozenost. Rozcuchané vlasy, které se vyznačují daleko od takzvaného dokonalého foukaného účesu, oslavují autentickou texturu vlasů, volné lokny, definované vlny a určitou záměrnou nedokonalost.

Jak si osvojit rozcuchané vlasy?

Pro ty, kteří chtějí zopakovat účes Sabriny Carpenter, není potřeba profesionální kadeřník: vzhled rozcuchaných vlasů se opírá o přirozeně volný a uvolněný efekt. K dosažení úspěšného výsledku stačí několik jednoduchých kroků.

  • Pro zachování přirozené textury vlasů zvolte sušení vzduchem nebo difuzér.
  • Poté naneste lehkou stylingovou pěnu nebo texturizační sprej pro dodání objemu a flexibility.
  • Dokončete jemným pročesáváním délek prsty, nikoli hřebenem.

Cílem je dosáhnout záměrně přirozeného účesu s dokonale propracovaným spontánním efektem.

Sabrina Carpenter se svým narozeninovým lookem plně ztotožňuje s návratem přirozené krásy. Zpěvačka potvrzuje svůj stylistický vliv oživením trendu, který oslavuje textury, materiály a autenticitu.

Léa Michel
Léa Michel
Jsem nadšená pro péči o pleť, módu a film, a proto věnuji svůj čas zkoumání nejnovějších trendů a sdílení inspirativních tipů, jak se cítit dobře ve své kůži. Pro mě spočívá krása v autenticitě a pohodě, a to mě motivuje k tomu, abych vám nabídla praktické rady, jak propojit styl, péči o pleť a osobní naplnění.
Article précédent
Justin Timberlake vzdal hold Jessice Biel k Dni matek vzácnými rodinnými fotografiemi

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Justin Timberlake vzdal hold Jessice Biel k Dni matek vzácnými rodinnými fotografiemi

Americký zpěvák Justin Timberlake často nezveřejňuje rodinné fotografie. Výjimku udělal 10. května u příležitosti Dne matek v USA...

Sydney Sweeney s vzhledem „2000s“ přitahuje pozornost

Pokud sledujete novou sérii seriálu „Euphoria“, nepochybně jste si všimli OUTU vzhledu, který v posledních dnech vyvolává rozruch....

Kate Hudsonová ve svých 47 letech rozzářila červený koberec v šafránových šatech

Existují barvy, které ohlašují jaro lépe než kterákoli květina. Americká herečka a producentka Kate Hudson nedávno zdobila červený...

„Vůbec jí to nesluší“: Halseyiny třpytivé šaty rozdělují uživatele internetu

Na červeném koberci jsou některé outfity všeobecně uznávané, zatímco jiné vyvolávají debaty. Halseyin vzhled na Zlatém galavečeru 2026...

„Indická kráska“: tato bývalá Miss World způsobila senzaci v šatech barvy slonoviny

Když se Priyanka Chopra objeví na červeném koberci, očekává se nezapomenutelný módní okamžik. A na Zlatém galavečeru 2026...

„Nádherná“: Andie MacDowell v 68 letech předvádí svůj nový účes bez filtrů.

Její stříbrné kudrlinky se staly jedním z nejznámějších hollywoodských symbolů krásy. Andie MacDowell však všechny překvapila účesem –...