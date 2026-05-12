Sabrina Carpenterová k narozeninám oživuje trend „rozcuchaných vlasů“.

Americká zpěvačka, skladatelka a herečka Sabrina Carpenter oslavila 11. května 2026 své 27. narozeniny sdílením série fotografií na Instagramu, které se okamžitě staly virálními. Stojí před vintage knihovnou a praskajícím krbem, pózuje ve fialových šatech s třásněmi, tvář jí rámují rozcuchané blond kudrlinky. Tento retro příspěvek představuje velký návrat kosmetického trendu: rozcuchaných vlasů.
Návrat „nedokončených“ smyček
Sabrina Carpenter obvykle nosí elegantní účes s charakteristickou ofinou a často i upravenými délkami. Na fotografiích z oslavy narozenin se rozhodla nechat si vlasy přirozeně kudrnaté, mírně objemné, téměř „právě vykulené z postele“. Tento účes nebyl náhodný a je součástí širšího trendu zvaného messy hair, což lze přeložit jako „neupravené“ nebo „neupravené“ vlasy.
Tento kosmetický trend, který se objevil v 80. letech 20. století a byl znovu zkoušen v prvním desetiletí 21. století, se v roce 2026 silně vrací, poháněn novou generací, která vyznává přirozenost. Rozcuchané vlasy, které se vyznačují daleko od takzvaného dokonalého foukaného účesu, oslavují autentickou texturu vlasů, volné lokny, definované vlny a určitou záměrnou nedokonalost.
Jak si osvojit rozcuchané vlasy?
Pro ty, kteří chtějí zopakovat účes Sabriny Carpenter, není potřeba profesionální kadeřník: vzhled rozcuchaných vlasů se opírá o přirozeně volný a uvolněný efekt. K dosažení úspěšného výsledku stačí několik jednoduchých kroků.
- Pro zachování přirozené textury vlasů zvolte sušení vzduchem nebo difuzér.
- Poté naneste lehkou stylingovou pěnu nebo texturizační sprej pro dodání objemu a flexibility.
- Dokončete jemným pročesáváním délek prsty, nikoli hřebenem.
Cílem je dosáhnout záměrně přirozeného účesu s dokonale propracovaným spontánním efektem.
Sabrina Carpenter se svým narozeninovým lookem plně ztotožňuje s návratem přirozené krásy. Zpěvačka potvrzuje svůj stylistický vliv oživením trendu, který oslavuje textury, materiály a autenticitu.