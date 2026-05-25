V 56 letech herečka Catherine Zeta-Jonesová způsobila senzaci v nápadných rudých šatech.

Britská herečka Catherine Zeta-Jones, oděná v šarlatových šatech a vyzařující gotickou elegancí, uchvátila všechny na hřbitově Hollywood Forever Cemetery v Los Angeles. Bylo to jedno z jejích nejpamátnějších vystoupení.
Červené šaty navržené jako pocta Morticii Addamsové
Právě na hřbitově Hollywood Forever Cemetery v Los Angeles, v prostředí, které nemohlo být vhodnější, prošla Catherine Zeta-Jones po červeném koberci na akci FYSEE Emmys věnované seriálu Netflixu "Wednesday" 22. května 2026. Pro tuto příležitost si zvolila přiléhavé šaty v zářivě červené barvě od návrhářky Magdy Butrym, jejichž splývavý střih se hrál na asymetrických, splývavých řasách.
Nejvýraznějším detailem byl výstřih: květinová aplikace ve tvaru rudé růže, charakteristického znaku módního domu. Tato volba zdaleka nebyla nevýznamná, ale připomínala její postavu Morticii Addams, proslulou zejména scénou ve filmu „Addamsova rodina“ z roku 1991, kde ustřihne okvětní lístky svých růží a nechá jen stonky. Jemně odměřený kývnutí, které proměnilo jednoduché večerní šaty ve stylové prohlášení dokonale ladící se světem seriálu.
„Metodické oblékání“ na nejvyšší úrovni
Kromě samotných šatů celý soubor odhaloval naprosté mistrovství v „method dressingu“, trendu oblékání se na červený koberec způsobem, který přímo souvisí s rolí nebo konkrétním světem. Herečka si přes ramena přehodila nadměrné, záměrně ležérní černé sako.
Svůj vzhled doplnila špičatými černými koženými lodičkami a několika diamantovými prsteny. Její vlasy i líčení zůstávaly rozhodně tmavé a teatrální: vlnité hnědé vlasy rozdělené uprostřed, tmavě červenohnědé rty a kouřové oči. Každý prvek přispíval k svůdnému, matriarchálnímu vzhledu, někde mezi hollywoodskou eleganci a gotickou romantikou.
Gotické duo po boku Jenny Ortegy
Catherine Zeta-Jones nebyla jediná, kdo zářil. Doprovázela ji americká herečka Jenna Ortega, která hraje titulní roli v seriálu Netflixu "Wednesday" a na plátně tak ztvárňuje svou dceru. Ortega také zvolila gotickou eleganci a zvolila šedý oblek s krajkovým límcem ve stylu korzetu.
Obě herečky pózovaly společně a promítly tak blízké pouto mezi jejich postavami do reálného života. Akce, která byla zorganizována před sezónou cen Emmy, spojila také velkou část tvůrčího týmu seriálu, včetně režiséra Tima Burtona a producentů Alfreda Gougha a Milese Millara.
Gotický rys, který dlouho dřímal
Není náhoda, že Catherine Zeta-Jonesová tyto kódy nosí tak přirozeně. V rozhovoru pro britský Vogue herečka prozradila, že jí dospívání nedovolilo prostor k prozkoumání tohoto světa: jelikož se od útlého věku věnuje práci, věří, že bez ní by pravděpodobně plně přijala gotickou estetiku.
Také prozradila, že její šatník byl vždy převážně černý a že tato její stránka zůstávala po mnoho let skryta, než konečně našla svůj projev. Role Morticie jí tak poskytuje ideální platformu k tomu, aby dala průchod citlivosti, která příliš dlouho zůstávala v pozadí, a je snazší pochopit, proč ji s takovou lehkostí přijímá.
Odpočítávání do nové sezóny
Toto vystoupení přichází uprostřed rušného období seriálu na Netflixu, jehož třetí série se právě natáčí. Seriál „Wednesday“ se těší značnému úspěchu a nadále přitahuje nové tváře, jako je americká herečka a producentka Winona Ryder, jejíž připojení k obsazení bylo oznámeno. Dá se s jistotou říci, že se očekává, že Catherine Zeta-Jones se v nadcházejících měsících bude objevovat častěji na červeném koberci, na což se již tak velmi těší.
S těmito červenými šaty a dokonale zladěnými gotickými akcenty Catherine Zeta-Jones opět dokázala, že elegance a fiktivní postavy se mohou skvěle doplňovat. Ukazuje, že styl vzkvétá stejně tak odvážností jako věrností sobě samému – a že „Morticia“ bude i nadále fascinovat.