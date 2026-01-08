Tato modelka je prý nejbohatší ze všech modelek Victoria's Secret.

Před téměř 20 lety opustila přehlídkové molo, ale její vliv nikdy neupadl. Gisele Bündchen, ikona přehlídkových mol, proměnila velkolepou smlouvu v globální kariéru. Dnes, i když bývalé hvězdy Victoria's Secret stále září v televizi nebo v čele vlastních značek, seznamu nejbohatších lidí světa dominuje pouze jedna.
Příkladná kariéra po VS
Více než deset let poté, co Gisele Bündchen opustila přehlídková mola Victoria's Secret, i nadále kraluje mezi nejbohatšími bývalými anděly. Podle SCMP s odhadovaným jměním ve výši 400 milionů amerických dolarů brazilská modelka daleko předčí své bývalé kolegy a etablovala se jako klíčová postava v modelingovém průmyslu, který se stal byznysem.
Gisele Bündchen údajně nastoupila do Victoria's Secret v roce 2000 se smlouvou na 25 milionů dolarů a rychle se stala jednou z nejikoničtějších tváří značky. V roce 2006 se však rozhodla opustit svět modelingu. Tento odchod, který zdaleka nezabránil její kariéře, znamenal začátek ještě působivějšího vzestupu. Gisele, múza pro Chanel, Pantene a Carolinu Herreru, si vybudovala skutečné osobní impérium.
Heidi Klum jde v jejích stopách
Německo-americká modelka, televizní moderátorka a herečka Heidi Klum by se podle SCMP umístila na druhém místě v žebříčku. Svůj vliv nadále rozšiřuje prostřednictvím americké reality show „Project Runway“, svých oděvních a kosmetických řad a zároveň ztělesňuje vzácnou dlouhověkost v tomto odvětví.
Co odlišuje Gisele Bündchen? Její strategická vize. Od okamžiku, kdy skončila její smlouva s Victoria's Secret, investovala do nemovitostí, podporovala environmentální projekty a věnovala se sociálním cílům. Jako matka dvou dětí ztělesňuje úspěšný přechod od supermodelky k oddané podnikatelce. Gisele Bündchen zůstává vrcholným vzorem éry po Victoria's Secret.