Tato modelka je prý nejbohatší ze všech modelek Victoria's Secret.

Léa Michel
Před téměř 20 lety opustila přehlídkové molo, ale její vliv nikdy neupadl. Gisele Bündchen, ikona přehlídkových mol, proměnila velkolepou smlouvu v globální kariéru. Dnes, i když bývalé hvězdy Victoria's Secret stále září v televizi nebo v čele vlastních značek, seznamu nejbohatších lidí světa dominuje pouze jedna.

Příkladná kariéra po VS

Více než deset let poté, co Gisele Bündchen opustila přehlídková mola Victoria's Secret, i nadále kraluje mezi nejbohatšími bývalými anděly. Podle SCMP s odhadovaným jměním ve výši 400 milionů amerických dolarů brazilská modelka daleko předčí své bývalé kolegy a etablovala se jako klíčová postava v modelingovém průmyslu, který se stal byznysem.

Gisele Bündchen údajně nastoupila do Victoria's Secret v roce 2000 se smlouvou na 25 milionů dolarů a rychle se stala jednou z nejikoničtějších tváří značky. V roce 2006 se však rozhodla opustit svět modelingu. Tento odchod, který zdaleka nezabránil její kariéře, znamenal začátek ještě působivějšího vzestupu. Gisele, múza pro Chanel, Pantene a Carolinu Herreru, si vybudovala skutečné osobní impérium.

Heidi Klum jde v jejích stopách

Německo-americká modelka, televizní moderátorka a herečka Heidi Klum by se podle SCMP umístila na druhém místě v žebříčku. Svůj vliv nadále rozšiřuje prostřednictvím americké reality show „Project Runway“, svých oděvních a kosmetických řad a zároveň ztělesňuje vzácnou dlouhověkost v tomto odvětví.

Co odlišuje Gisele Bündchen? Její strategická vize. Od okamžiku, kdy skončila její smlouva s Victoria's Secret, investovala do nemovitostí, podporovala environmentální projekty a věnovala se sociálním cílům. Jako matka dvou dětí ztělesňuje úspěšný přechod od supermodelky k oddané podnikatelce. Gisele Bündchen zůstává vrcholným vzorem éry po Victoria's Secret.

Chtěla se nalíčit ve tmě a její tvář se proměnila: Herečka vypráví svůj příběh
„Proč by se člověk musel vdávat, aby byl šťastný?": Tato zpěvačka boří tabu

