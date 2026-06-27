Kaley Cuoco, těhotná se svým druhým dítětem, ukázala na červeném koberci své bříško.

Několik týdnů po oznámení svého druhého těhotenství se americká herečka a výkonná producentka Kaley Cuoco poprvé objevila na červeném koberci v Los Angeles. V elegantních černých šatech hrdě ukázala své těhotenské bříško.
Elegantní černé šaty
Pro tento výlet se Kaley Cuoco rozhodla pro jistotu: dlouhé černé šaty. Splývavé a elegantní šaty jemně obepínaly její těhotenskou postavu a krásně zdůrazňovaly její bříško. Herečka je zkombinovala s odpovídajícími lodičkami a vrstvenými, jemnými zlatými náhrdelníky pro nádech třpytu. Ležérní elegantní vzhled, decentní i rafinovaný zároveň, se k této příležitosti dokonale hodil. S širokým úsměvem na fotografy si v něžném a ochranitelském gestu položila ruce pod bříško.
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Velmi očekávané první vystoupení
Tento výlet byl významný: znamenal to první vystoupení Kaley Cuoco na červeném koberci od oznámení jejího těhotenství. Byla tam na premiéře nového seriálu v Los Angeles, což jí dalo příležitost skloubit profesní povinnosti s oslavou tohoto šťastného období. Kaley Cuoco, viditelně zářivá, neskrývala svou radost z vyhlídky na rozšíření své rodiny.
Druhá malá holčička
Začátkem tohoto měsíce Kaley Cuoco a její partner, herec Tom Pelphrey, oznámili, že očekávají své druhé dítě, holčičku. Pár, který již má dceru, oznámil novinku na Instagramu fotografií růžového dortu ve tvaru srdce. „Dokončení naší malé rodiny, to je splněný sen,“ napsala herečka a dodala, že toto druhé těhotenství bylo „o něco rušnější, ale jsem za to neuvěřitelně vděčná.“
Tímto zářivým vzhledem Kaley Cuoco potvrzuje, že si své těhotenství náležitě užívá. Mezi elegancí černých šatů a zjevnou radostí nastávající matky se objevila v jednoduchém, ale dojemném stylu. Není divu, že to její fanoušky potěšilo.