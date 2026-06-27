Kaley Cuoco, těhotná se svým druhým dítětem, ukázala na červeném koberci své bříško.

Anaëlle G.
@kaleycuoco / Instagram

Několik týdnů po oznámení svého druhého těhotenství se americká herečka a výkonná producentka Kaley Cuoco poprvé objevila na červeném koberci v Los Angeles. V elegantních černých šatech hrdě ukázala své těhotenské bříško.

Elegantní černé šaty

Pro tento výlet se Kaley Cuoco rozhodla pro jistotu: dlouhé černé šaty. Splývavé a elegantní šaty jemně obepínaly její těhotenskou postavu a krásně zdůrazňovaly její bříško. Herečka je zkombinovala s odpovídajícími lodičkami a vrstvenými, jemnými zlatými náhrdelníky pro nádech třpytu. Ležérní elegantní vzhled, decentní i rafinovaný zároveň, se k této příležitosti dokonale hodil. S širokým úsměvem na fotografy si v něžném a ochranitelském gestu položila ruce pod bříško.

Zobrazit tento příspěvek na Instagramu

Příspěvek sdílený uživatelem Kaley Cuoco (@kaleycuoco)

Velmi očekávané první vystoupení

Tento výlet byl významný: znamenal to první vystoupení Kaley Cuoco na červeném koberci od oznámení jejího těhotenství. Byla tam na premiéře nového seriálu v Los Angeles, což jí dalo příležitost skloubit profesní povinnosti s oslavou tohoto šťastného období. Kaley Cuoco, viditelně zářivá, neskrývala svou radost z vyhlídky na rozšíření své rodiny.

Druhá malá holčička

Začátkem tohoto měsíce Kaley Cuoco a její partner, herec Tom Pelphrey, oznámili, že očekávají své druhé dítě, holčičku. Pár, který již má dceru, oznámil novinku na Instagramu fotografií růžového dortu ve tvaru srdce. „Dokončení naší malé rodiny, to je splněný sen,“ napsala herečka a dodala, že toto druhé těhotenství bylo „o něco rušnější, ale jsem za to neuvěřitelně vděčná.“

Tímto zářivým vzhledem Kaley Cuoco potvrzuje, že si své těhotenství náležitě užívá. Mezi elegancí černých šatů a zjevnou radostí nastávající matky se objevila v jednoduchém, ale dojemném stylu. Není divu, že to její fanoušky potěšilo.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Móda mě vášnivě baví a neustále hledám trendy, které odrážejí naši dobu. Ráda pozoruji, jak se lidé oblékají, proč to dělají a co o nás móda odhaluje. Kromě přehlídkových mol a siluet mě skutečně fascinují příběhy.
Article précédent
Madonna (67) volí v Paříži krajku pro elegantní vzhled
Article suivant
„Španělská bohyně“: Rosalía volí architektonické šaty, které si hrají s objemy

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

„Španělská bohyně“: Rosalía volí architektonické šaty, které si hrají s objemy

Španělská zpěvačka Rosalía sdílela na Instagramu fotografii ve velkolepých architektonických šatech, na kterých si hraje s objemy a...

Madonna (67) volí v Paříži krajku pro elegantní vzhled

Madonna opět dokázala, že je jednou z největších módních ikon všech dob. Americká zpěvačka způsobila senzaci během pařížského...

U moře volí Elizabeth Hurley sluncem políbený vzhled

Britská herečka, modelka a producentka Elizabeth Hurley sdílela na Instagramu slunečnou fotografii u moře v jednoduchém, ale stylovém...

Tričko jako outfit: Zendayina volba pro její návštěvu Paříže porušuje pravidla

Co kdybyste už měli letní módní kousek, který musíte mít? Během své návštěvy Paříže uprostřed vlny veder způsobila...

Kylie Jenner v krémových šatech zvolila minimalistickou siluetu, která vzbudila rozruch.

Americká osobnost reality show a podnikatelka Kylie Jenner představila nový vzhled své značky Kylie Cosmetics v minimalistických krémových...

V 59 letech Salma Hayek přitahuje pozornost v sošných šeříkových šatech.

Mexicko-americká herečka Salma Hayek způsobila senzaci na letní párty Serpentine v Londýně, když měla na sobě sošné šeříkové...