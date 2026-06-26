Tričko jako outfit: Zendayina volba pro její návštěvu Paříže porušuje pravidla

Léa Michel
@zendaya / Instagram

Co kdybyste už měli letní módní kousek, který musíte mít? Během své návštěvy Paříže uprostřed vlny veder způsobila americká herečka Zendaya na červeném koberci senzaci: tričko nošené jako šaty. Ležérní volba, která boří pravidla červeného koberce – a ukazuje se jako ideální silueta pro boj s horkem.

Tričko povýšené na šaty

Toto tričko, základní kousek šatníku par excellence, získává módní nádech, když se promění v šaty. To je krása této siluety: jednoduchá, efektní a neuvěřitelně pohodlná, splňuje všechny požadavky na léto. Tím, že ji Zendaya nosí na červeném koberci, dokazuje, že jeden každodenní kousek může stačit k vytvoření výrazného vzhledu. Ukázka stylu, která by měla inspirovat nejeden letní šatník, zejména s rostoucími teplotami.

Kousek nalezen za méně než 35 dolarů

Nejvíce překvapivá věc? Cena tohoto outfitu. Šedé tričko s potiskem Spider-Mana je ve skutečnosti kouskem z prvního desetiletí 21. století, který na eBay objevil hereččin důvěryhodný stylista Law Roach za pouhých 34,99 dolarů. „Styl nemusí vždycky stát jmění,“ shrnul podle Variety . K dotvoření tohoto ležérního looku Zendaya přidala bílé lodičky, které celku dodaly nádech elegance. Důkaz, že styl a malý rozpočet mohou jít ruku v ruce.

Kývnutí na "Spider-Mana"

Tato volba očividně nebyla náhodná. Zendaya v současné době cestuje po světě po boku Toma Hollanda v rámci propagačního turné k nejnovějšímu dílu ságy „Spider-Man: Zbrusu nový den“. Po sérii sofistikovanějších outfitů odkazujících na film se herečka v Paříži rozhodla pro jednoduchost – a přitom zůstala věrná filmovému vesmíru – a to díky tomuto tričku s vyobrazením slavného superhrdiny. Hravý odkaz, dokonale ladicí s tématem.

S tímto tričkem nošeným jako šaty působí Zendaya chytře a trendy. Tím, že tento základní kousek oblečení využila jako oděv proti horku, předala skutečnou lekci stylu – je dostupný, pohodlný a plný šmrncu. Není divu, že tričko jistě inspiruje její fanoušky hledající perfektní letní outfit.

Léa Michel
Léa Michel
Jsem nadšená pro péči o pleť, módu a film, a proto věnuji svůj čas zkoumání nejnovějších trendů a sdílení inspirativních tipů, jak se cítit dobře ve své kůži. Pro mě spočívá krása v autenticitě a pohodě, a to mě motivuje k tomu, abych vám nabídla praktické rady, jak propojit styl, péči o pleť a osobní naplnění.
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