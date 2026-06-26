Tričko jako outfit: Zendayina volba pro její návštěvu Paříže porušuje pravidla

Co kdybyste už měli letní módní kousek, který musíte mít? Během své návštěvy Paříže uprostřed vlny veder způsobila americká herečka Zendaya na červeném koberci senzaci: tričko nošené jako šaty. Ležérní volba, která boří pravidla červeného koberce – a ukazuje se jako ideální silueta pro boj s horkem.
Tričko povýšené na šaty
Toto tričko, základní kousek šatníku par excellence, získává módní nádech, když se promění v šaty. To je krása této siluety: jednoduchá, efektní a neuvěřitelně pohodlná, splňuje všechny požadavky na léto. Tím, že ji Zendaya nosí na červeném koberci, dokazuje, že jeden každodenní kousek může stačit k vytvoření výrazného vzhledu. Ukázka stylu, která by měla inspirovat nejeden letní šatník, zejména s rostoucími teplotami.
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Kousek nalezen za méně než 35 dolarů
Nejvíce překvapivá věc? Cena tohoto outfitu. Šedé tričko s potiskem Spider-Mana je ve skutečnosti kouskem z prvního desetiletí 21. století, který na eBay objevil hereččin důvěryhodný stylista Law Roach za pouhých 34,99 dolarů. „Styl nemusí vždycky stát jmění,“ shrnul podle Variety . K dotvoření tohoto ležérního looku Zendaya přidala bílé lodičky, které celku dodaly nádech elegance. Důkaz, že styl a malý rozpočet mohou jít ruku v ruce.
Kývnutí na "Spider-Mana"
Tato volba očividně nebyla náhodná. Zendaya v současné době cestuje po světě po boku Toma Hollanda v rámci propagačního turné k nejnovějšímu dílu ságy „Spider-Man: Zbrusu nový den“. Po sérii sofistikovanějších outfitů odkazujících na film se herečka v Paříži rozhodla pro jednoduchost – a přitom zůstala věrná filmovému vesmíru – a to díky tomuto tričku s vyobrazením slavného superhrdiny. Hravý odkaz, dokonale ladicí s tématem.
S tímto tričkem nošeným jako šaty působí Zendaya chytře a trendy. Tím, že tento základní kousek oblečení využila jako oděv proti horku, předala skutečnou lekci stylu – je dostupný, pohodlný a plný šmrncu. Není divu, že tričko jistě inspiruje její fanoušky hledající perfektní letní outfit.