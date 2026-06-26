Kylie Jenner v krémových šatech zvolila minimalistickou siluetu, která vzbudila rozruch.

Julia P.
@kyliejenner / Instagram

Americká osobnost reality show a podnikatelka Kylie Jenner představila nový vzhled své značky Kylie Cosmetics v minimalistických krémových šatech. Pózovala na dokonale bílém pozadí a zvolila minimalismus – volbu, která okamžitě sklidila reakce jejích sledujících.

Krémové šaty z lehkého tylu

Srdcem této kampaně byly krátké šaty v jemném krémovém odstínu, vyrobené z lehkého a vzdušného tylu. Šaty se vyznačovaly tenkými ramínky, doplněnými jemnými tylovými řaseními připomínajícími volánky, které celkovému vzhledu dodávaly nádech romantiky. Éterický a ženský kousek, dokonale laděný s dobou. Aby šaty vynikly, Kylie Jenner zvolila minimalistický líčení, věrné celkové estetice focení.

Minimalistický přístup

Všechno v této kampani klade důraz na jednoduchost. Bílé pozadí, absence doplňků a neutrální barevná paleta přispívají k čistému, minimalistickému vzhledu, kde do centra pozornosti vystupují šaty a obličej Kylie Jenner. S hnědými vlasy upravenými do elegantního drdolu, jemně tvarovaným obočím, neutrálními očními stíny a béžovými rty se Kylie Jenner rozhodla pro přirozený a zářivý make-up.

S těmito krémovými šaty a minimalistickou kampaní Kylie Jenner dokazuje, že umí i minimalistický vzhled. Díky jemnosti tylu a přirozenému líčení působí elegantně a dokonale prezentuje svou značku.

Julia P.
Julia P.
Jsem novinářka Julia, která s nadšením objevuje a sdílí poutavé příběhy. S kreativním stylem psaní a bystrým okem se snažím vdechnout život široké škále témat, od současných trendů a společenských problémů až po kulinářské lahůdky a tajemství krásy.
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