Search here...

Diskrétní piercing bruslaře fascinuje diváky.

Léa Michel
@alysaxliu/Instagram

Na zimních olympijských hrách v roce 2026 Alysa Liu uchvátila publikum mnohem víc než jen svou grácií na ledě. Americká krasobruslařka, která pro Spojené státy získala zlatou medaili ve volné jízdě, zaujala také nečekaným detailem: šperkem (piercingem) skrytým za jejím zářivým úsměvem.

Skrytý klenot za úsměvem

Když Alysa Liu vítězně zvedla ruce na pódiu, kamery odhalily jemný kovový lesk mezi jejím horním rtem a zuby. Mnozí si ho zpočátku spletli se zubním doplňkem, než zjistili, že se jedná o piercing známý jako „smajlík“. Tento šperk, umístěný na uzdičce horního rtu (malý vaz spojující ret s dásní), je v klidu prakticky neviditelný. Viditelný je pouze při širokém úsměvu nebo výbuchu smíchu, jako tajný detail odhalený pouze při projevech radosti. Dokonalý stylistický dotek pro sportovkyni s tak nakažlivým úsměvem.

V závislosti na anatomii jednotlivce a délce zvoleného šperku může tento piercing sahat více či méně nízko na přední zuby. Některé kroužky se sotva dotýkají linie řezáků a zůstávají velmi nenápadné, zatímco jiné klesají o něco níže a stávají se viditelnějšími, když se úsměv rozšíří, jako například u Alysy Liu. Jeho vzhled se tak přirozeně liší: sotva znatelný při stydlivém úsměvu, více zachycuje světlo při srdečném smíchu. Tato jemná souhra diskrétnosti a brilance přispívá k jeho kouzlu – je to téměř tajný šperk, který se odhaluje pouze v těch nejzářivějších okamžicích.

Zobrazit tento příspěvek na Instagramu

Příspěvek sdílený uživatelem Alysa Liu (@alysaxliu)

Trocha domácí odvahy

Nejvíc překvapivé na tom bylo, že si to Alysa Liu udělala sama. V rozhovoru pro TMJ4 News krasobruslařka prozradila, že si toto místo nechala propíchnout před dvěma lety. „Požádala jsem sestru, aby mi držela ret, zatímco jsem se dívala do zrcadla, a pak jsem ho prostě propíchla jehlou,“ vzpomínala se smíchem. Gesto, které dokonale odráží její svobodnou a kreativní osobnost.

I když se tato anekdota může zdát zábavná, v žádném případě není příkladem k následování. Piercing s sebou nese skutečná rizika, zejména pokud jde o ústa. Tato oblast je obzvláště citlivá a vystavená bakteriím: infekce se může rozvinout rychle, nemluvě o riziku krvácení, poranění uzdičky rtu nebo komplikací spojených se špatným hojením. Pro každého, kdo zvažuje piercing, je nezbytné navštívit licencované piercingové studio, které dodržuje přísné hygienické normy a používá sterilní jednorázové vybavení. Piercing těla není nikdy triviální záležitostí – a už vůbec ne v ústech – a zaslouží si, aby se k němu přistupovalo vážně a opatrně.

Rozhodně „alternativní“ podpis

Alysa Liu snadno popisuje svůj vzhled jako „alternativní“. Mezi piercingy a barevnými pramínky se zdá, že každý detail vypráví příběh. „Jako letokruhy stromu, každý rok chci kolem vlasů přidat novou svatozář,“ vysvětluje. Její estetické volby odrážejí silnou osobnost a touhu vyjádřit se mimo konvence tradičního krasobruslení.

Alysa Liu dokazuje, že sportovní dokonalost a individualita se dají spojit. Její jedinečný úsměv, symbol vítězství i individuality, ilustruje novou generaci sportovců: talentovaných a hrdých na to, že mohou prosazovat svou individualitu, a to jak na ledě, tak i mimo něj.

Léa Michel
Léa Michel
Jsem nadšená pro péči o pleť, módu a film, a proto věnuji svůj čas zkoumání nejnovějších trendů a sdílení inspirativních tipů, jak se cítit dobře ve své kůži. Pro mě spočívá krása v autenticitě a pohodě, a to mě motivuje k tomu, abych vám nabídla praktické rady, jak propojit styl, péči o pleť a osobní naplnění.
Article précédent
Na pláži Jessica Alba září v dvoudílném outfitu.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Na pláži Jessica Alba září v dvoudílném outfitu.

Sluneční svit, láska a špetka umění: to je perfektní koktejl, který Jessica Alba nabídla svým fanouškům na Valentýna....

Jakožto „body-pozitivní“ influencerka hovoří o svém „kontroverzním“ vztahu k tomuto hnutí.

Gabriella Lascano, dlouholetá přední osobnost hnutí body positivity, překvapila svou komunitu tím, že se od něj distancovala. Ve...

Tyto dvě hvězdy 90. let, kterým je přes 50 let, pózují v krajce a způsobují senzaci.

Ztělesňovaly celou jednu éru a poznamenaly kolektivní představivost 90. let. Americká herečka a modelka Denise Richards (55) a...

Tato bývalá roztleskávačka, oblečená v plážovém oblečení se svým snoubencem, basketbalistou, způsobuje senzaci.

Jade Jonesová rozpoutala na sociálních sítích zážitek fotografií pořízenou během tropické dovolené. Bývalá roztleskávačka Iowa State a snoubenka...

„Stále si nás pletou“: Podobnost mezi těmito dvěma herečkami dohání uživatele internetu k šílenství

Shailene Woodley a Grace Van Patten, dvě americké herečky na vzestupu, vyvolávají rozruch kvůli své nápadné podobnosti, která...

Se svými „kočičími očima“ tato zpěvačka okouzluje své fanoušky

Daniela Avanzini, členka americké dívčí skupiny Katseye, s kočičíma očima zvýrazněným tahem oční linky uchvacuje své fanoušky na...

© 2025 The Body Optimist