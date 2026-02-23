Diskrétní piercing bruslaře fascinuje diváky.

Na zimních olympijských hrách v roce 2026 Alysa Liu uchvátila publikum mnohem víc než jen svou grácií na ledě. Americká krasobruslařka, která pro Spojené státy získala zlatou medaili ve volné jízdě, zaujala také nečekaným detailem: šperkem (piercingem) skrytým za jejím zářivým úsměvem.
Skrytý klenot za úsměvem
Když Alysa Liu vítězně zvedla ruce na pódiu, kamery odhalily jemný kovový lesk mezi jejím horním rtem a zuby. Mnozí si ho zpočátku spletli se zubním doplňkem, než zjistili, že se jedná o piercing známý jako „smajlík“. Tento šperk, umístěný na uzdičce horního rtu (malý vaz spojující ret s dásní), je v klidu prakticky neviditelný. Viditelný je pouze při širokém úsměvu nebo výbuchu smíchu, jako tajný detail odhalený pouze při projevech radosti. Dokonalý stylistický dotek pro sportovkyni s tak nakažlivým úsměvem.
V závislosti na anatomii jednotlivce a délce zvoleného šperku může tento piercing sahat více či méně nízko na přední zuby. Některé kroužky se sotva dotýkají linie řezáků a zůstávají velmi nenápadné, zatímco jiné klesají o něco níže a stávají se viditelnějšími, když se úsměv rozšíří, jako například u Alysy Liu. Jeho vzhled se tak přirozeně liší: sotva znatelný při stydlivém úsměvu, více zachycuje světlo při srdečném smíchu. Tato jemná souhra diskrétnosti a brilance přispívá k jeho kouzlu – je to téměř tajný šperk, který se odhaluje pouze v těch nejzářivějších okamžicích.
Trocha domácí odvahy
Nejvíc překvapivé na tom bylo, že si to Alysa Liu udělala sama. V rozhovoru pro TMJ4 News krasobruslařka prozradila, že si toto místo nechala propíchnout před dvěma lety. „Požádala jsem sestru, aby mi držela ret, zatímco jsem se dívala do zrcadla, a pak jsem ho prostě propíchla jehlou,“ vzpomínala se smíchem. Gesto, které dokonale odráží její svobodnou a kreativní osobnost.
I když se tato anekdota může zdát zábavná, v žádném případě není příkladem k následování. Piercing s sebou nese skutečná rizika, zejména pokud jde o ústa. Tato oblast je obzvláště citlivá a vystavená bakteriím: infekce se může rozvinout rychle, nemluvě o riziku krvácení, poranění uzdičky rtu nebo komplikací spojených se špatným hojením. Pro každého, kdo zvažuje piercing, je nezbytné navštívit licencované piercingové studio, které dodržuje přísné hygienické normy a používá sterilní jednorázové vybavení. Piercing těla není nikdy triviální záležitostí – a už vůbec ne v ústech – a zaslouží si, aby se k němu přistupovalo vážně a opatrně.
Rozhodně „alternativní“ podpis
Alysa Liu snadno popisuje svůj vzhled jako „alternativní“. Mezi piercingy a barevnými pramínky se zdá, že každý detail vypráví příběh. „Jako letokruhy stromu, každý rok chci kolem vlasů přidat novou svatozář,“ vysvětluje. Její estetické volby odrážejí silnou osobnost a touhu vyjádřit se mimo konvence tradičního krasobruslení.
Alysa Liu dokazuje, že sportovní dokonalost a individualita se dají spojit. Její jedinečný úsměv, symbol vítězství i individuality, ilustruje novou generaci sportovců: talentovaných a hrdých na to, že mohou prosazovat svou individualitu, a to jak na ledě, tak i mimo něj.