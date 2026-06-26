V 59 letech Salma Hayek přitahuje pozornost v sošných šeříkových šatech.

Julia P.
@salmahayek / Instagram

Mexicko-americká herečka Salma Hayek způsobila senzaci na letní párty Serpentine v Londýně, když měla na sobě sošné šeříkové šaty. Její vzhled byl o to pozoruhodnější, že ji na vzácném setkání matky s dcerou doprovázela její dcera Valentina.

Sošné šeříkové šaty

Večer měla Salma Hayek na sobě fialové saténové šaty. Přiléhavé a výrazně plastické šaty se vyznačovaly vysokým výstřihem a hrou s kontrastními texturami. Výrazná mašle u výstřihu dotvářela tento architektonický design. Účes a líčení jí pořídil stylista Pablo Patanè a Salma Hayek svůj vzhled doplnila perlovými náušnicemi a stříbrnými sandály na platformě.

Vzácný výlet matky s dcerou

Tento výstup byl o to výjimečnější, že Salmu Hayek doprovázela její osmnáctiletá dcera Valentina. Pro tuto příležitost si teenagerka zvolila elegantní černý outfit, který se skládal z topu a dlouhé sukně. Obě si také nasadily sluneční brýle, které vyzařovaly šik a hravé kouzlo. Toto duo matka a dcera se na veřejnosti objevuje jen zřídka, a proto je tento okamžik o to pozoruhodnější.

Velmi oblíbená společenská událost

Serpentine Summer Party, kterou měla Salma Hayek tu čest spolupořádat, je jednou z nejprestižnějších akcí londýnské sezóny. Večer přilákal řadu celebrit. Okouzlující setkání, kde byla elegance na denním pořádku, a Salma Hayek se svým vystoupením rozhodně nezůstala bez povšimnutí. Ve svých sošných šeříkových šatech se stala jednou z nejpamátnějších akcí Serpentine Summer Party.

Salma Hayek nejen svým vzhledem potvrzuje svůj status ikony. Ke slávě ji katapultoval film „Frida“, ale vybudovala si mezinárodní kariéru a zároveň si udržuje soukromější rodinný život. Každým dalším vystoupením dokazuje, že elegance a charisma jsou nadčasové.

Julia P.
Julia P.
Jsem novinářka Julia, která s nadšením objevuje a sdílí poutavé příběhy. S kreativním stylem psaní a bystrým okem se snažím vdechnout život široké škále témat, od současných trendů a společenských problémů až po kulinářské lahůdky a tajemství krásy.
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