V šedesáti letech tato zpěvačka v krajkovém korzetu rozpoutá senzaci.

Fabienne Ba.
@shaniatwain / Instagram

Kanadská country zpěvačka Shania Twain se obzvláště výrazně objevila na Wembley (Anglie) v černém oblečení jako předskokan turné Harryho Stylese.

Vystoupení na stadionu Wembley

Právě na jednom z nejlegendárnějších pódií světa Shania Twain rozjela rytmus. 12. června 2026 vystoupila kanadská zpěvačka na stadionu Wembley v Londýně jako předskokan Harryho Stylese na jeho turné „Together, Together“. Tato série koncertů, které v současné době probíhají ve Velké Británii, spojuje dva umělce s velmi odlišnými hudebními styly. Na tomto londýnském vystoupení zanechala ikona country trvalý dojem jak svým vystoupením, tak i volbou oblečení.

Černý šněrovací korzet a mikrokraťasy

Pro ozdobu jeviště zvolila Shania Twain celočerný outfit inspirovaný krajkou. Ústředním prvkem jejího outfitu byl korzet bez ramínek se šněrováním vpředu a obzvláště rafinovaným krajkovým lemem. Korzet měl také výřez pod poprsím. Shania Twain ho zkombinovala s černými mikrošortkami, rovněž zdobenými krajkovým lemem, které dokonale doplnily outfit od hlavy až k patě. Tato kombinace zdůrazňuje silnou a divadelní jevištní přítomnost.

Černé a lesklé doplňky pro umocnění efektu

Co se týče doplňků, zpěvačka nenechala nic náhodě. Shania Twain měla na sobě černé punčocháče a dlouhé rukavice bez prstů, které jí sahaly až k loktům, což odpovídalo stylu jejího outfitu. Kolem krku měla široký, plně zdobený límec, který chytal světlo, doplněný vrstvami přívěsků s křížky.

Na nohou měla černé semišové kozačky po stehna, které prodlužovaly siluetu až ke kolenům a dotvářely tak rockový i divadelní vzhled zároveň. Toto vrstvení třpytivých černých prvků proměnilo každý pohyb Shanie Twain na jevišti v úchvatný vizuální moment. A aby tento pečlivě vyrobený outfit doplnila Shania Twain objemné, vlnité vlasy v ultra elegantním jevištním stylu.

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Pozoruhodné vystoupení na udílení cen Akademie country hudby

Koncert na Wembley přichází jen několik týdnů po dalším medializovaném vystoupení Shanie Twain. 17. května 2026 moderovala v Las Vegas ceny Akademie country hudby . Pro tuto příležitost si vybrala flitrované šaty od Falguni Shane Peacock, zdobené výšivkou pantera. Shania Twain také překvapila své fanoušky novým účesem: rovnou ofinou.

Odmítá pravidla „usadit se“, která jsou často vnucována ženám po padesátce. Četnými vystoupeními na významných místech si prosazuje právo obsadit pódium se stejnou intenzitou jako v začátcích. Tento přístup rezonuje s přístupem dalších ikon, jako jsou Madonna, Cher a Tina Turner, které svým vlastním způsobem odmítaly být omezeny rigidní vizí žen nad padesát let v hudebním průmyslu.

Se svým krajkovým korzetem, minišortkami a zdobeným límcem Shania Twain opět potvrzuje svou estetickou svobodu, mistrovství v herectví a schopnost znovuobjevit svůj styl. Je to ukázka toho, že člověk může být ikonou a nepřestávat překvapovat scénu za scénou, vzhled za vzhledem.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Jsem Fabienne, autorka pro webové stránky The Body Optimist. S nadšením se zabývám silou žen ve světě a jejich schopností ho změnit. Věřím, že ženy mají jedinečný a důležitý hlas, a cítím se motivována přispět k prosazování rovnosti. Snažím se co nejvíce podporovat iniciativy, které povzbuzují ženy, aby se postavily a byly slyšet.
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