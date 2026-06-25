V šedesáti letech tato zpěvačka v krajkovém korzetu rozpoutá senzaci.

Kanadská country zpěvačka Shania Twain se obzvláště výrazně objevila na Wembley (Anglie) v černém oblečení jako předskokan turné Harryho Stylese.
Vystoupení na stadionu Wembley
Právě na jednom z nejlegendárnějších pódií světa Shania Twain rozjela rytmus. 12. června 2026 vystoupila kanadská zpěvačka na stadionu Wembley v Londýně jako předskokan Harryho Stylese na jeho turné „Together, Together“. Tato série koncertů, které v současné době probíhají ve Velké Británii, spojuje dva umělce s velmi odlišnými hudebními styly. Na tomto londýnském vystoupení zanechala ikona country trvalý dojem jak svým vystoupením, tak i volbou oblečení.
Černý šněrovací korzet a mikrokraťasy
Pro ozdobu jeviště zvolila Shania Twain celočerný outfit inspirovaný krajkou. Ústředním prvkem jejího outfitu byl korzet bez ramínek se šněrováním vpředu a obzvláště rafinovaným krajkovým lemem. Korzet měl také výřez pod poprsím. Shania Twain ho zkombinovala s černými mikrošortkami, rovněž zdobenými krajkovým lemem, které dokonale doplnily outfit od hlavy až k patě. Tato kombinace zdůrazňuje silnou a divadelní jevištní přítomnost.
Černé a lesklé doplňky pro umocnění efektu
Co se týče doplňků, zpěvačka nenechala nic náhodě. Shania Twain měla na sobě černé punčocháče a dlouhé rukavice bez prstů, které jí sahaly až k loktům, což odpovídalo stylu jejího outfitu. Kolem krku měla široký, plně zdobený límec, který chytal světlo, doplněný vrstvami přívěsků s křížky.
Na nohou měla černé semišové kozačky po stehna, které prodlužovaly siluetu až ke kolenům a dotvářely tak rockový i divadelní vzhled zároveň. Toto vrstvení třpytivých černých prvků proměnilo každý pohyb Shanie Twain na jevišti v úchvatný vizuální moment. A aby tento pečlivě vyrobený outfit doplnila Shania Twain objemné, vlnité vlasy v ultra elegantním jevištním stylu.
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Pozoruhodné vystoupení na udílení cen Akademie country hudby
Koncert na Wembley přichází jen několik týdnů po dalším medializovaném vystoupení Shanie Twain. 17. května 2026 moderovala v Las Vegas ceny Akademie country hudby . Pro tuto příležitost si vybrala flitrované šaty od Falguni Shane Peacock, zdobené výšivkou pantera. Shania Twain také překvapila své fanoušky novým účesem: rovnou ofinou.
Odmítá pravidla „usadit se“, která jsou často vnucována ženám po padesátce. Četnými vystoupeními na významných místech si prosazuje právo obsadit pódium se stejnou intenzitou jako v začátcích. Tento přístup rezonuje s přístupem dalších ikon, jako jsou Madonna, Cher a Tina Turner, které svým vlastním způsobem odmítaly být omezeny rigidní vizí žen nad padesát let v hudebním průmyslu.
Se svým krajkovým korzetem, minišortkami a zdobeným límcem Shania Twain opět potvrzuje svou estetickou svobodu, mistrovství v herectví a schopnost znovuobjevit svůj styl. Je to ukázka toho, že člověk může být ikonou a nepřestávat překvapovat scénu za scénou, vzhled za vzhledem.