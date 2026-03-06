„Kočky nejsou přátelská zvířata“: výroky této zpěvačky vyvolaly kontroverzi

Americká rapperka Doechii nedávno na Threads rozpoutala bouři rozruchu, když bez obalu prohlásila, že kočky „nejsou zrovna přátelská zvířata“. Její bez obalu slova vyvolala mezi milovníky koček bouři a znovu rozpoutala odvěkou debatu mezi „týmovou kočkou“ a „týmovým psem“.
Uživatelé internetu mňoukají vzteky
„Lidé se chovají, jako by nenávidět kočky bylo zločin, když nejsou zrovna přátelské,“ zvolala Doechii. Dodala: „Nechtějí být domestikované, nechte je být! Vlastní mazlíčci vás škrábou a bijí, nemůžu tomu uvěřit lol.“
Reakce byly okamžité: jeden uživatel se zastal své kočky, „která se chová jako pes“, na což Doechii odsekla: „Všimněte si, že jste ho měla ráda, protože se choval jako pes... QED.“ Tváří v tvář obvinění ze stereotypů setrvala na svém: „Když požádám majitele kočky, aby si vyhrnul rukáv, roztrhá ho.“
Doechii si stojí pevně za svým: „Je to vzájemné.“
Navzdory projevům kočičí náklonnosti rapperka zůstává neochvějná: „Je to vzájemné,“ odpovídá těm, kteří naznačují, že ji kočky nemají rády. Přiznává však, že obdivuje „krásné oči“ kočky zveřejněné v komentářích, což dokazuje, že není úplně „proti kočkám“.
Respektujte všechna zvířata
Pamatujme si, že zvířata jako celek chtějí prostě žít v míru. Některá vyhledávají blízkost a náklonnost lidí, jiná prostě dávají přednost klidu, ale žádná si nezaslouží být nenáviděna pro svou povahu. Kočky, psi a další druhy mají svou vlastní osobnost a způsob, jakým s námi interagují. Spíše než proti sobě stavět citlivé stránky, je zásadní projevovat laskavost všem živým bytostem, se kterými sdílíme planetu. Koneckonců, Země, kde lidé a zvířata koexistují s respektem, může být jen lepším místem.
Doechii se nakonec dotkl citlivé stránky věci: bezpodmínečné lásky ke kočkám. Jeho otevřenost je stejně zábavná jako kontroverzní a připomíná nám, že ani hvězdy Grammy si nezískají každého, když se setkají s neposlušnou kočkou.