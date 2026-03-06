„Kočky nejsou přátelská zvířata“: výroky této zpěvačky vyvolaly kontroverzi

Anaëlle G.
Screen « Anxiety » Doechii / YouTube

Americká rapperka Doechii nedávno na Threads rozpoutala bouři rozruchu, když bez obalu prohlásila, že kočky „nejsou zrovna přátelská zvířata“. Její bez obalu slova vyvolala mezi milovníky koček bouři a znovu rozpoutala odvěkou debatu mezi „týmovou kočkou“ a „týmovým psem“.

Uživatelé internetu mňoukají vzteky

„Lidé se chovají, jako by nenávidět kočky bylo zločin, když nejsou zrovna přátelské,“ zvolala Doechii. Dodala: „Nechtějí být domestikované, nechte je být! Vlastní mazlíčci vás škrábou a bijí, nemůžu tomu uvěřit lol.“

Reakce byly okamžité: jeden uživatel se zastal své kočky, „která se chová jako pes“, na což Doechii odsekla: „Všimněte si, že jste ho měla ráda, protože se choval jako pes... QED.“ Tváří v tvář obvinění ze stereotypů setrvala na svém: „Když požádám majitele kočky, aby si vyhrnul rukáv, roztrhá ho.“

Doechii si stojí pevně za svým: „Je to vzájemné.“

Navzdory projevům kočičí náklonnosti rapperka zůstává neochvějná: „Je to vzájemné,“ odpovídá těm, kteří naznačují, že ji kočky nemají rády. Přiznává však, že obdivuje „krásné oči“ kočky zveřejněné v komentářích, což dokazuje, že není úplně „proti kočkám“.

Respektujte všechna zvířata

Pamatujme si, že zvířata jako celek chtějí prostě žít v míru. Některá vyhledávají blízkost a náklonnost lidí, jiná prostě dávají přednost klidu, ale žádná si nezaslouží být nenáviděna pro svou povahu. Kočky, psi a další druhy mají svou vlastní osobnost a způsob, jakým s námi interagují. Spíše než proti sobě stavět citlivé stránky, je zásadní projevovat laskavost všem živým bytostem, se kterými sdílíme planetu. Koneckonců, Země, kde lidé a zvířata koexistují s respektem, může být jen lepším místem.

Doechii se nakonec dotkl citlivé stránky věci: bezpodmínečné lásky ke kočkám. Jeho otevřenost je stejně zábavná jako kontroverzní a připomíná nám, že ani hvězdy Grammy si nezískají každého, když se setkají s neposlušnou kočkou.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Móda mě vášnivě baví a neustále hledám trendy, které odrážejí naši dobu. Ráda pozoruji, jak se lidé oblékají, proč to dělají a co o nás móda odhaluje. Kromě přehlídkových mol a siluet mě skutečně fascinují příběhy.
Article précédent
„Velkolepá“: Nicole Kidman se odváží nosit na červeném koberci velkolepou sukni

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

„Velkolepá“: Nicole Kidman se odváží nosit na červeném koberci velkolepou sukni

Nicole Kidman rozzářila newyorskou premiéru filmu "Scarpetta" ultra-elegantním outfitem v černém. Australská herečka zaujala pozornost všech a znovu...

Jamie Lee Curtis v 67 letech přitahuje pozornost v elegantních černých šatech

Jamie Lee Curtis opět dokázala své mistrovství na červeném koberci, když zvolila jednoduché, ale lichotivé černé šaty. Na...

Tato španělská herečka sdílí fotografie ze svého těhotenství a dojímá své fanoušky

Úrsula Corberó, nezapomenutelná Tokyo ze seriálu „Peníze loupež“ (La Casa de Papel), rozehřála srdce online intimním příspěvkem na...

Eileen Gu, olympijská vítězka a hvězda Fashion Weeku

Eileen Gu, známá svými úspěchy ve freestyle lyžování, se stala také jednou z nejviditelnějších sportovkyň ve světě módy....

Tato modelka, které je jí přes 50 let, vzbudila na týdnu módy rozruch.

Pařížský týden módy často skýtá svá překvapení. V této sezóně upoutala pozornost zejména jedna její podoba: brazilská supermodelka...

V Paříži vyvolává výrazný make-up Chappell Roan online debatu

Americká zpěvačka a skladatelka Chappell Roan, královna hudební scény, zapálila první řadu Acne Studios během pařížského týdne módy....