„Velkolepá“: Nicole Kidman se odváží nosit na červeném koberci velkolepou sukni

Nicole Kidman rozzářila newyorskou premiéru filmu "Scarpetta" ultra-elegantním outfitem v černém. Australská herečka zaujala pozornost všech a znovu dokázala své absolutní mistrovství na červeném koberci.

Sofistikovaný černý oblek

Na akci v Regal Union Square měla Nicole Kidman na sobě nadměrné černé sako s dvojitým zapínáním a zlatými knoflíky, které zkombinovala s černou sukní zdobenou jemnými detaily z peří. Tato velkolepá, lehká a texturovaná sukně dodala saku vzdušný nádech mužnému střihu. Stříbrné prsteny doplnily eleganci celého outfitu.

Vlnité vlasy a přirozený lesk

Její rozpuštěné, vlnité blond vlasy rámovaly zářivou tvář, zatímco decentní make-up zdůrazňoval její přirozený lesk. Nicole Kidman vyzařovala sebevědomí a nenucené hollywoodské kouzlo, když pózovala s americkou herečkou, producentkou a režisérkou Jamie Lee Curtis, svou kolegyní ve filmu „Scarpetta“, kde ztvárňuje brilantní forenzní patoložku Kay Scarpettovou.

„Velkolepé“: fanoušci jsou v úžasu

Na sociálních sítích se hrnou reakce: „Nádherná Nicole, vždycky tak elegantní,“ nebo „Tahle sukně je úžasná, vypadáš perfektně.“ Fanoušci chválí její odvahu a schopnost bez námahy skloubit krejčovství a ženskost.

Scarpetta: thriller, který slibuje explozi

Seriál Amazon Prime Video, který bude k dispozici od 11. března, ukazuje Nicole Kidman, jak řeší zločiny v oblasti high-tech po boku Jamie Lee Curtis (její sestra Dorothy) a Ariany DeBose. Během premiéry Nicole s láskou mluvila o svých dcerách: „ Řeknou mi, kdo jsou.“

S péřovou sukní a nadměrným sakem vytvořila Nicole Kidman ohromující celočerný vzhled. V 58 letech znovu definovala eleganci červeného koberce a dokázala, že skutečný styl překonává věk – pokud o tom ještě někdo pochyboval.

