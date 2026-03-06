„Velkolepá“: Nicole Kidman se odváží nosit na červeném koberci velkolepou sukni

Nicole Kidman rozzářila newyorskou premiéru filmu "Scarpetta" ultra-elegantním outfitem v černém. Australská herečka zaujala pozornost všech a znovu dokázala své absolutní mistrovství na červeném koberci.
Sofistikovaný černý oblek
Na akci v Regal Union Square měla Nicole Kidman na sobě nadměrné černé sako s dvojitým zapínáním a zlatými knoflíky, které zkombinovala s černou sukní zdobenou jemnými detaily z peří. Tato velkolepá, lehká a texturovaná sukně dodala saku vzdušný nádech mužnému střihu. Stříbrné prsteny doplnily eleganci celého outfitu.
Vlnité vlasy a přirozený lesk
Její rozpuštěné, vlnité blond vlasy rámovaly zářivou tvář, zatímco decentní make-up zdůrazňoval její přirozený lesk. Nicole Kidman vyzařovala sebevědomí a nenucené hollywoodské kouzlo, když pózovala s americkou herečkou, producentkou a režisérkou Jamie Lee Curtis, svou kolegyní ve filmu „Scarpetta“, kde ztvárňuje brilantní forenzní patoložku Kay Scarpettovou.
„Velkolepé“: fanoušci jsou v úžasu
Na sociálních sítích se hrnou reakce: „Nádherná Nicole, vždycky tak elegantní,“ nebo „Tahle sukně je úžasná, vypadáš perfektně.“ Fanoušci chválí její odvahu a schopnost bez námahy skloubit krejčovství a ženskost.
Scarpetta: thriller, který slibuje explozi
Seriál Amazon Prime Video, který bude k dispozici od 11. března, ukazuje Nicole Kidman, jak řeší zločiny v oblasti high-tech po boku Jamie Lee Curtis (její sestra Dorothy) a Ariany DeBose. Během premiéry Nicole s láskou mluvila o svých dcerách: „ Řeknou mi, kdo jsou.“
S péřovou sukní a nadměrným sakem vytvořila Nicole Kidman ohromující celočerný vzhled. V 58 letech znovu definovala eleganci červeného koberce a dokázala, že skutečný styl překonává věk – pokud o tom ještě někdo pochyboval.