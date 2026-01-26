V úchvatném focení Margot Robbie vyzařuje „barokní eleganci“.

Během focení se australská herečka a producentka Margot Robbie a australský herec Jacob Elordi objevují v dokonalé stylové harmonii. Herecké duo, které patří v současnosti k nejvlivnějším v Hollywoodu, ztělesňuje moderní vizi barokní elegance Versace, směs vizuální síly a sochařské vytříbenosti.
Duo v dokonalé stylistické symbióze
Pod objektivem fotografa Margot Robbie září v černém outfitu zdobeném zlatou výšivkou, který se skládá z topu a sladěných bermud od Versace. Outfit je doplněn zlatými motivy inspirovanými sluncem a barokními arabeskami, které v sobě spojují opulentnost a modernu. Její splývavé, vlnité blond vlasy ještě více umocňují tuto auru zářivé ženskosti.
Naproti ní Jacob Elordi reaguje dokonale vyladěnou vizuální harmonií: herec má na sobě kalhoty Versace zdobené stejným zlatým motivem, které zkombinoval s černým tílkem Supreme x Hanes, čímž vytvořil decentní, ale účinný kontrast. Výsledkem je delikátní rovnováha mezi uměleckou sofistikovaností a ležérním stylem.
Margot Robbie a Jacob Elordi v sladěných loocích od Versace SS26 by Dario Vitale!🔥
Vogue Australia únor 2026. Fotograf: Lachlan Bailey. Styling: Christine Centenera.
Barokní elegance, společný jazyk
Toto focení ilustruje sílu oděvního dialogu: dialog filmového páru mytologizovaného módou. Pro Margot Robbie i Jacoba Elordiho se zlatá a černá stávají symboly nově pojaté elegance, kde se textura a světlo vzájemně prolínají. Versaceho rezolutně barokní přístup zde nachází nový život, nesený sebevědomou a magnetickou přítomností obou herců.
Estetika, která přesahuje žánry
Kromě vzhledu tato spolupráce odráží širší vývoj stylových kódů: hranice mezi ženským a mužským se stírá ve prospěch společné estetiky. Margot Robbie a Jacob Elordi ztělesňují generaci celebrit, které vnímají módu jako hřiště, prostor pro vyjádření, kde se koordinace stává jazykem sama o sobě.
Margot Robbie a Jacob Elordi se výrazně objevili pro Vogue Australia. S Versace jako společným prvkem nám oba herci připomněli, že móda může být uměním harmonizace kontrastů – od extravagance po jednoduchost, od baroka po modernu. Mistrovská třída stylu, čistého a jednoduchého.