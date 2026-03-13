V krajkových šatech tato americká modelka přitahuje pozornost

Léa Michel
Na večírku Vanities v Los Angeles Kaia Gerber opět ukradla show. Americká modelka a herečka, dcera supermodelky Cindy Crawford, přetvořila ikonické malé černé šaty v moderní a nenuceně elegantní styl.

Výrobek Givenchy, který spojuje tradici a modernu

Pro tuto příležitost si Kaia Gerber oblékla šaty Givenchy z jemné krajky s lehkou tutu sukní připomínající klasický balet. Tento outfit kombinoval nadčasovou sofistikovanost černé s éterickým půvabem a předváděl umění kontrastu, které mladá žena dokonale zvládá. Kaia zvolila jednoduchost bez zbytečných doplňků: černé lakované lodičky zdůraznily její postavu a umožnily soustředit veškerou pozornost na ústřední prvek jejího outfitu.

Přirozený a zářivý vzhled

Pro svůj zkrášlující vzhled modelka zvolila přirozený styl. Vlasy, rozpuštěné v jemných vlnách, jí volně splývaly přes ramena a zdůrazňovaly jemnou rovnováhu mezi elegancí a uvolněným stylem. Její vzhled doplnil zářivý make-up, který zdůraznil zářivou pleť a teplé tóny připomínající jemné kalifornské jaro.

Dědic stylu

Kaia Gerber opět potvrzuje svůj status vycházející módní ikony. Kráčí ve stopách své matky Cindy Crawford a z každého vystoupení se jí daří udělat skutečný módní moment. O několik týdnů dříve již uchvátila publikum na udílení cen Film Independent Spirit Awards dalším výtvorem od Givenchy, čímž demonstrovala svou loajalitu k pařížskému módnímu domu a zálibu v čistých liniích.

Prostřednictvím této nové interpretace malých černých šatů vzdává Kaia Gerber hold nadčasovému oděvu a zároveň mu vdechuje svou vlastní vizi: moderní a sebevědomý. Vzhled, který potvrzuje, pokud by potvrzení bylo potřeba, že budoucnost stylu je v dobrých rukou.

