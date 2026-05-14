Herečka Lisa Kudrow varuje před rizikem umělé inteligence, které znepokojuje Hollywood

V rozhovoru pro The Hollywood Reporter v květnu 2026 se americká herečka, producentka a scenáristka Lisa Kudrow silně vyjádřila k umělé inteligenci. Celosvětově známá pro svou roli Phoebe Buffay v seriálu „Přátelé“ vyjádřila své obavy z rostoucího využívání generativní umělé inteligence ve filmovém a televizním průmyslu. Její komentáře přispívají k rostoucímu počtu hlasů herců znepokojených rostoucí přítomností této technologie v Hollywoodu.
Uměřené, ale pevné prohlášení
Když se Lisy Kudrow ptali na její obavy ohledně použití jejího digitálního obrazu, nešetřila slovy. „Ano, děsí mě to. Nevím, umělá inteligence je nástroj, ale generativní technologie umělé inteligence se velmi liší od lidí, kteří si jen užívají tvorbu fanouškovského umění nebo fanfikce,“ uvedla herečka. Pokračovala důležitým detailem: „Problém je, když to mohou zpeněžit a vytvořit něco, co lze použít, jak chtějí. Nebo když se studia rozhodnou použít váš obrázek, jak uznají za vhodné.“
A pokud jde o posmrtné použití hercovy fotografie, dodal: „Ale pokud někdo zemře, potřebují souhlas pozůstalosti. To mě znepokojuje. Opravdu.“ To je obzvláště relevantní problém nyní, kdy několik herců nechalo své fotografie použít bez jejich souhlasu v podvodných reklamách generovaných umělou inteligencí.
Třetí série seriálu „The Comeback“ odráží debatu
Tento postoj není náhodný. Spadá přímo do kontextu třetí a zároveň poslední série kultovního seriálu HBO „The Comeback“, který Lisa Kudrow vytvořila společně s americkým scenáristou, režisérem a producentem Michaelem Patrickem Kingem. V této poslední sérii, která se vysílá od 22. března 2026, se představí její postava Valerie Cherish, nyní hvězda nového sitcomu… kompletně napsaného umělou inteligencí.
„Když jsme před dvaceti lety natočili úplně první ‚Comeback‘, šlo o hrozbu reality show; pak příště o streamování; a tentokrát o umělou inteligenci,“ vysvětlil Michael Patrick King serveru TheWrap. Pro Lisu Kudrow je tato série odrazem současné debaty: „Bude spousta korekcí. Využití umělé inteligence, pak spousta korekcí a pak budeme potřebovat lidi. Myslím, že ano.“
Debata, která přesahuje hranice Hollywoodu
Lisa Kudrow není jediná, koho to znepokojilo. Během vystoupení v podcastu „Armchair Expert with Dax Shepard“ se již svěřila, že film Roberta Zemeckise „Tady“, kde se Tom Hanks a Robin Wright objevují v různém věku díky umělé inteligenci, její obavy ještě zesílil: „Jediné, co jsem si z toho odnesla, bylo: je to podpora umělé inteligence. Ne že by to všechno zničilo, ale co z toho zbyde?“
Herečka Lisa Kudrowová se mimo Hollywood zabývá celkovým společenským dopadem této technologie: „Jaká práce zbude lidem? A co potom? Bude existovat nějaký základní příjem, nebudeme už muset pracovat? Jak to může stačit?“ Tato úvaha se shoduje s úvahou dalších osobností filmového průmyslu, jako je americká herečka, producentka a režisérka Demi Moore a britsko-americká herečka Katherine Waterstonová, která považuje umělou inteligenci za „děsivou“ jak pro Hollywood, tak pro další sektory.
Jasným vyjádřením svých obav Lisa Kudrow přispívá k zásadní debatě, která v současné době probíhá celým zábavním průmyslem. Mezi otázkami práv, souhlasu a profesní budoucnosti se umělá inteligence stala, jak sama říká, „tématem, které bude vyžadovat mnoho korekcí“.