Natalie Portman sdílí fotku a uživatelé internetu si všimnou jejího „baby bříška“.

Od oznámení svého třetího těhotenství v dubnu 2026 izraelsko-americká herečka, producentka a režisérka Natalie Portmanová o svém rostoucím bříšku mlčela. Na Den matek, který se ve Spojených státech slaví 10. května, odhalila své těhotenství – v pařížském Grand Palais po boku své vlastní matky.
Legenda pro svou matku, kulturní doporučení
Natalie Portman zveřejnila první fotku svého bříška na Instagramu ke Dni matek v karuselu. Na fotce je po boku své matky v pařížském Grand Palais, její bříško je viditelné pod volným tričkem. Od dubna, kdy herečka oficiálně oznámila své těhotenství, to bylo poprvé, co ukázala své bříško veřejnosti.
Natalie Portman k příspěvku věnovala své matce popisek: „Největším požehnáním mého života bylo, že jsem se narodila této matce. Je to nejstarostlivější, nejlaskavější, nejzajímavější, nejtalentovanější, nejštědřejší, nejvtipnější a nejpříjemnější člověk, kterého znám.“ Příspěvek také obsahoval doporučení pro kulturní výstavu Hilmy af Klint v Grand Palais, kterou popsala jako „nepřehlédnutelnou“. Typický příspěvek Natalie Portman – osobní, zakořeněný v Paříži a zaměřený na kulturu.
„Skutečná výsada a zázrak“
Právě na stránkách Harper's Bazaar Natalie Portman v dubnu 2026 oficiálně oznámila své těhotenství: „S Tanguyem jsme nadšení. Jsem prostě velmi vděčná. Vím, že je to opravdová výsada a zázrak.“ Podělila se také o svůj jedinečný pohled na toto pozdní těhotenství: „S vědomím, že je to pravděpodobně naposledy, si vážím každého okamžiku. Mám více energie, než jsem si myslela.“
Toto třetí dítě bude prvním, které Natalie Portmanová má s partnerem Tanguyem Destablem, francouzským hudebním producentem. Herečka je již matkou Alepha, narozeného v roce 2011, a Amalie, narozené v roce 2017, ze svého předchozího vztahu s choreografem Benjaminem Millepiedem.
Reakce uživatelů internetu
Fotografie okamžitě vyvolala vlnu nadšených komentářů. Její sledující reagovali s láskou a zaplavili ji blahopřáními, emotikony srdce a laskavými slovy. Mnozí chválili jednoduchost a jemnost snímku a považovali ho za přirozený a dojemný. Během pouhých několika hodin získal příspěvek Natalie Portman tisíce lajků, což svědčí o vztahu veřejnosti k tomuto obzvláště dojemnému okamžiku v jejím životě.
Natalie Portman, oblečená v nadměrně velkém tričku, s Grand Palais v pozadí a matkou po boku, si vybrala Den matek (který se ve Spojených státech slaví 10. května), aby svým sledujícím nabídla první skutečný pohled na toto dlouho očekávané těhotenství. Žádné inscenování, žádné další oficiální oznámení – jen fotografie vsunutá do karuselu a miliony očí na ni upřely pozornost.