Jennifer Lopez kombinuje červené šaty a vintage detaily v nápadném vzhledu

Fabienne Ba.
Americká herečka, zpěvačka, producentka a podnikatelka Jennifer Lopez má jedinečný způsob, jak znovuobjevit své klasiky. Na červeném koberci v Roastu amerického komika, herce, scenáristy a producenta Kevina Harta v Inglewoodu nedávno předvedla červený look inspirovaný rokem 2000, který všem připomněl, proč je již více než dvacet let módní ikonou.

Červené šaty s hlubokým výstřihem

Na této akci Netflixu měla Jennifer Lopez na sobě přiléhavé červené šaty s ramínky a hlubokým výstřihem, nařaseným lemem a rozparkem uprostřed sahajícím až k stehnům. Otočení šatů odhalilo mírnou asymetrii v jejich délce. Tato volba střihu přímo evokuje červené outfity J.Lo z prvního desetiletí 21. století s moderním nádechem.

Jennifer Lopez se nezúčastnila festivalu Roast s Kevinem Hartem jako divačka – byla součástí večerního programu na festivalu Netflixu, kde je také jednou z hudebních hvězd roku, a to díky svému překvapivému vystoupení na Coachelle. Její přítomnost na červeném koberci potvrzuje jednu věc: její schopnost vytvořit červený look stejně ohromující v 55 letech jako ve 30 – a to se stylistickou precizností, která je vším, jen ne nostalgická.

Vintage doplňky

Obzvláště zaujala výrazná estetika doplňků s motivem Y2K. Od pilotních slunečních brýlí s růžovo-bronzovými skly a tenkými zlatými obroučkami, přes výrazný náramek se zlatým řetízkem, lesklý zlatý náramek až po drobnou prošívanou červenou koženou kabelku s kulatým uchem obklopeným zlatým řetízkem – každý kus vypadal, jako by byl přímo vyňat z focení z počátku 21. století. Červený monochromatický dojem chirurgicky rozbily tělové lodičky se špičatou špičkou.

Hladké foukání, které se láme s obvyklými kudrlinami

Jennifer Lopez také všechny překvapila svým krásným vzhledem, když se vzdala svých typických objemných kudrlin a přešla na elegantní, hedvábný účes s pěšinkou uprostřed a prameny rámujícími obličej. Obdélníkové náušnice v roztaveném zlatě, růžovo-zlaté oční stíny, lesklé růžové rty v kombinaci s hnědou oční linkou a tvarované lícní kosti dotvořily make-up, který mísil hollywoodský bronzový půvab se sofistikovaností roku 2026.

Den po Dni matek

Toto vystoupení na červeném koberci přišlo den po Dni matek (10. května ve Spojených státech), který Jennifer Lopez diskrétně oslavila. Ve videu na Instagramu pózovala matka dvojčat – Emme a Maxe (18 let) z manželství s Marcem Anthonym – s domácím čokoládovým dortem ozdobeným personalizovaným „maminčiným kouskem“ v barevné polevě. Mrkla na kameru a zeptala se svých sledujících, jestli by si měla „sníst maminčin kousek“, než se bude snažit dort ukousnout. Veselý rodinný okamžik, následovaný bezchybným vystoupením na červeném koberci – to vše za méně než 24 hodin.

Červené šaty, zlaté pilotní sluneční brýle a prošívaná kabelka s kapsou - Jennifer Lopez tak znovu aktivovala svou DNA z roku 2000 se sebevědomím někoho, kdo přesně ví, co dělá.

