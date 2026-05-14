„Stále velkolepá“: Jane Fonda v 88 letech zaujme třpytivou postavou

Americká herečka a producentka Jane Fondová zdobila červený koberec 79. ročníku filmového festivalu v Cannes (12.–23. května 2026) při zahajovacím ceremoniálu a promítání filmu „Elektrická Venuše“. V černých flitrovaných šatech od Gucci udělala výrazný dojem a pronesla úvodní projev, který zdůraznil politický rozměr filmu. Její vzhled si vysloužil chválu od uživatelů internetu, z nichž mnozí komentovali: „Vždy velkolepá.“
Flitrované šaty, poznávací znamení pravidelné návštěvnice Cannes
Pro své netrpělivě očekávané vystoupení na Croisette zvolila Jane Fonda dlouhé černé šaty celé pokryté flitry. Šaty, přiléhavé k tělu a lehce rozšířené dole, zachycovaly světlo při každém pohybu a díky nim byla okamžitě rozpoznatelná. Herečka tento outfit zkombinovala se svými přirozenými šedými kudrlinkami, pečlivě upravenými – volba, která sama o sobě vypovídá o její touze ukázat svůj věk.
Tato účast nebyla náhoda: Jane Fonda je pravidelnou návštěvnicí Cannes od roku 1963 a z červeného koberce v Cannes si udělala jedno ze svých oblíbených míst. Herečka si každý rok vybírá výrazné, často oslnivé kousky, které zanechávají trvalý dojem. Letošní rok 2026 není výjimkou. Na sociálních sítích se hrnou komentáře: „Vždy nádherná“, „Legenda“, „To je energie v 88 letech!“ ... Chvála patří jak jejímu outfitu, tak i jejímu vystupování.
Úvodní projev nesoucí politické poselství
Ještě pozoruhodnější bylo to, co se stalo, jakmile se Jane Fondová usadila v místnosti a poté vystoupila na pódium po boku čínské herečky a zpěvačky Gong Li. Před mezinárodním publikem Jane Fondová pronesla úvodní projev, který rezonoval jako manifest.
„Moc je to, co nás dnes večer spojuje. Věřím v tuto sílu: sílu hlasů na obrazovce, mimo ni a zejména v ulicích,“ prohlásila. Pokračovala: „Pro mě byla kinematografie vždy aktem odporu, protože vyprávíme příběhy, které nám umožňují cítit stejné emoce navzdory našim rozdílům. Tady v Cannes má přednost vyprávění příběhů, odvaha vyprávět příběhy má přednost. Oslavme tedy svobodu a divoký akt tvoření!“ Její projev byl zakončen oficiálním zahajovacím prohlášením ceremoniálu, proneseným ve francouzštině – poklonou hostitelské zemi.
Militantní ikona, která se ničeho nevzdává
Jane Fondová není nováčkem v oblasti politických projevů. Herečka, která je po celá desetiletí feministickou aktivistkou, se angažuje v boji proti klimatu, vystupuje proti válce ve Vietnamu a v poslední době bojuje proti násilí páchanému na ženách, využívá každou platformu k šíření silných sdělení. Její účast na festivalu v Cannes 2026 to potvrzuje: i nadále ztělesňuje určitý ideál oddanosti a elegance a odmítá tlak na to, aby se s věkem stala diskrétnější.
Stejně jako americká herečka a modelka Brooke Shields, americká herečka Sharon Stone a americká herečka Kelly Rutherford před ní, i Jane Fonda patří k těm žen, které noc co noc dokazují, že troufalost nemá datum splatnosti. Naopak: se zkušenostmi přichází nová svoboda, svoboda vybírat si své bitvy, své hlasy – aniž bychom museli komukoli cokoli dokazovat.
Mezi třpytivými šaty a silným projevem pronesla Jane Fonda jeden z nejpamátnějších momentů zahájení festivalu v Cannes 2026. Připomněla nám, že móda, kino a aktivismus mohou bez problémů koexistovat. Lekce stylu, ale také odvahy, která rezonuje daleko za hranicemi Croisette.