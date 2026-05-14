Herečka Shay Mitchell způsobila senzaci v červeném body ve stylu "Pobřežní hlídky"

Fabienne Ba.
@shaymitchell / Instagram

Červený outfit z filmu „Pobřežní hlídka“ je jedním z nejznámějších v historii televize. A kanadská herečka, modelka a producentka Shay Mitchell, která hraje plavčíčku Trinu v očekávaném rebootu Foxu, mu dělá za pravdu – jak potvrzují i fotografie z natáčení.

Restart seriálu "Pobřežní hlídka" od Foxu

Natáčení restartu seriálu "Pobřežní hlídka" stanice Fox oficiálně začalo. V obsazení se objeví kanadský herec a wrestler Stephen Amell, kanadská herečka, modelka a producentka Shay Mitchell, americká herečka Jessica Belkin, americká mediální osobnost a herec Noah Beck, americká modelka a televizní osobnost Brooks Nader a americká influencerka a bývalá gymnastka Livvy Dunne.

Nový seriál sleduje tým plavčíků na pláži Venice Beach. Stephen Amell hraje Hobieho Buchannona, syna původního Mitche Buchannona, kterého hraje David Hasselhoff. Restart bude mít 12 epizod a je naplánován na sezónu 2026-2027 na stanici Fox.

Shay Mitchell jako Trina

Kanadská herečka, modelka a producentka Shay Mitchell byla oznámena v roli Triny – bývalé právničky prestižní firmy, která opustila všechno, aby se stala plavčíčkou na plný úvazek. Opravdu nekonvenční postava, dokonale odpovídající image, kterou si herečka několik let pěstovala. V rozhovoru s Alexem Cooperem pro Call Her Daddy se Shay Mitchell podělila o svou kariérní filozofii: „Chci být jen svobodná. Chci být jen sama sebou, ať už to znamená cokoli.“

Červený filmový outfit, který způsobil senzaci

Na prvních fotografiích ze setu sdílených v březnu 2026 se Shay Mitchell objevila v červeném jednodílném outfitu s úzkými ramínky a hlubokým výstřihem do V, v ruce držela červený záchranný kruh a běhala naboso po písku pláže Venice Beach. 1. května 2026 se objevily nové fotografie z natáčení, které ukazovaly herečku v ikonickém červeném outfitu, se slunečními brýlemi a bílými hodinkami na zápěstí, s vlasy vlajícími ve větru.

Příspěvek na Instagramu, který dotváří celkový obraz

Na svém instagramovém účtu, který sleduje více než 34 milionů odběratelů, sdílela Shay Mitchell sbírku fotografií s jednoduchým popiskem „tohle jsou dny“ – nostalgická fráze, která v kontextu tohoto návratu k jednomu z nejikoničtějších seriálů 90. let nabyla svého plného významu.

Outfit na příspěvku, červené body s bočními výřezy a odhalenými zády, posunul estetiku „Pobřežní hlídky“ ještě dále – doplněný červeným bazénovým plovákem jako finálním detailem. Fanoušci nadšeně reagovali: „Éra Pobřežní hlídky ti tak sluší!!“ , „Můj nejoblíbenější Beran všech dob.“

Zobrazit tento příspěvek na Instagramu

Příspěvek sdílený uživatelem Shay Mitchell (@shaymitchell)

Obsazení, které přitahuje pozornost dlouho před vysíláním

Sama Khloé Kardashian neodolala a pod hereččiným příspěvkem na Instagramu okomentovala zákulisní fotografie Shay Mitchell. Kombinace postavy, oblečení a Shay Mitchelliny přítomnosti na sociálních sítích vyvolala kolem seriálu velký rozruch ještě před odvysíláním jediné epizody – což je známkou toho, že reboot „Pobřežní hlídky“ bude od okamžiku vydání upoutat pozornost celého světa.

Červená kombinéza, záchranný kruh a pláž Venice Beach – Shay Mitchell nepotřebovala mnoho, aby se proslavila. Obléknutím nejikoničtějšího outfitu americké televize vrací jeden ze svých symbolů. A to seriál ještě ani nezačal.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Jsem Fabienne, autorka pro webové stránky The Body Optimist. S nadšením se zabývám silou žen ve světě a jejich schopností ho změnit. Věřím, že ženy mají jedinečný a důležitý hlas, a cítím se motivována přispět k prosazování rovnosti. Snažím se co nejvíce podporovat iniciativy, které povzbuzují ženy, aby se postavily a byly slyšet.
Article précédent
V šatech způsobila Venus Williamsová senzaci svými vypracovanými pažemi.
Article suivant
„Stále velkolepá“: Jane Fonda v 88 letech zaujme třpytivou postavou

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

„Stále velkolepá“: Jane Fonda v 88 letech zaujme třpytivou postavou

Americká herečka a producentka Jane Fondová zdobila červený koberec 79. ročníku filmového festivalu v Cannes (12.–23. května 2026)...

V šatech způsobila Venus Williamsová senzaci svými vypracovanými pažemi.

Americká tenistka Venus Williamsová přišla do Kia Forum v Los Angeles „upíchnout“ (dráždit/podráždit) amerického komika, herce, scenáristu a...

Hailey Bieber zaujala v plážovém outfitu s leopardím vzorem a výstřihem.

Americká modelka a podnikatelka Hailey Bieber zahájila léto 2026 na slunném ostrově – a to archivním leopardím plážovým...

„Anděl“: Bella Hadid v saténových šatech přitahuje pozornost

Americká modelka Bella Hadid sdílela na Instagramu řadu fotografií, které okamžitě rozpoutaly internet. Objevila se v krátkých saténových...

„Cítím se krásná“: Brooke Shieldsová chce v 60 letech změnit způsob, jakým vnímáme stárnutí

Americká herečka a modelka Brooke Shields se nikdy nezdálila tak svobodná. V podcastu Netflixu „I Changed My Mind...

Zpěvačka Tyla rozpoutala na sociálních sítích „odvážný“ letní vzhled

Jihoafrická zpěvačka, skladatelka a tanečnice Tyla je pravděpodobně na dovolené a sdílí ji se svými sledujícími. Jeden z...