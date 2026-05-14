Sharon Stone v 68 letech způsobila senzaci v „ultraelegantním“ bílém obleku.

Americká herečka a filmová producentka Sharon Stone se nedávno výrazně objevila na filmovém festivalu TCM Classic Film Festival, který se konal v Egyptském divadle v Los Angeles. Zvolila bílý oblek a nový účes, který rozhodně přitáhl pozornost. Komentáře k příspěvkům s jejím zjevem chválily její „ultra elegantní“ vzhled.
Bílý oblek, mistrně ušitý do nejmenšího detailu
Pro svůj výstup na festivalu TCM Classic Film Festival zvolila Sharon Stone celobílý dvoudílný oblek. Ústředním prvkem bylo strukturované sako zdobené knoflíky z želvoviny, nošené rozepnuté přes sladěný top, v kombinaci s dokonale střiženými kalhotami rovného střihu. Jednoduchá, ale zároveň architektonická silueta, která kladla důraz spíše na precizní střih než na okázalé detaily.
Na nohou si herečka zvolila lakované mokasíny Gucci Horsebit, což je typický styl tohoto italského módního domu. Jako šperky zvolila jednoduchý zlatý řetízkový náramek a k němu odpovídající prsten – minimalistickou volbu, která podtrhla čisté linie vzhledu. Její zcela průsvitný make-up dotvářel zářivou pleť, nádech růžové tvářenky a přirozený odstín rtů. Tento outfit dokazuje, že Sharon Stone je jednou z hollywoodských ikon nadčasové elegance.
Báječná Sharon Stone před rozhovorem s moderátorem TCM Eddiem Mullerem na promítání filmu ZTRÁTNÍCI (1961). #TCMFF (s laskavým svolením TCM) pic.twitter.com/F3VVd0zp91
— Aurora (@CitizenScreen) 6. května 2026
Návrat k dlouhým vlasům
Zatímco její outfit rozhodně udělal dojem, největší reakci vyvolal účes Sharon Stone. Od roku 1998 se herečka stala synonymem pro krátké střihy – pixie střihy a elegantní mikádo. Tentokrát způsobila senzaci se zlatavými blond vlasy, které zdobily obličej vrstvami a jemným, splývavým foukáním.
Tina Farey, redaktorka časopisu Rush, analyzovala tento nový vzhled: „Sharon Stone se zbavila svého hranatého lobu a přešla ke stylu připomínajícímu její vzhled z 90. let. Herečka zkombinovala svůj pružný foukaný účes s nádhernou kašmírovou blond barvou, což je snadno udržovatelný, teplý odstín. Tento odstín dokonale ladí s přirozeně světlým základem, zatímco přidání béžové, karamelové a medové barvy dodává hloubku a rozměr.“ Pečlivě provedená transformace, která je v souladu s klíčovým trendem této sezóny: „c-curl“, což je kadeř vlasů otočená dovnitř, napodobující písmeno C.
Elegance nemá věkové omezení.
Na sociálních sítích se pod příspěvky věnovanými jejímu vzhledu hrnuly reakce. Mnozí chválili její volbu bílého obleku a modernost jejího vzhledu. „Ultra elegantní,“ zněl jeden z komentářů uživatelů internetu, kteří Sharon Stone zahrnuli chválou za její outfit.
Kromě stylu vysílá tento vzhled silné poselství. Stejně jako americká herečka a modelka Brooke Shields nebo americká herečka Kelly Rutherford před ní, i Sharon Stone patří k těm žen, které se po dosažení určitého věku odmítají upadnout do zapomnění. Tím, že přijímá silné módní kodexy – čisté krejčovství, architektonickou siluetu, nový účes – nám připomíná, že elegance a riskování nejsou vyhrazeny jen pro „mladší generace“. Toto poselství rezonuje obzvláště silně v odvětví, které stále rychle odsouvá takzvané zralé ženy na vedlejší kolej.
Sharon Stone tak svým bílým oblekem a novými dlouhými vlasy vytvořila jeden z nejdiskutovanějších outfitů filmového festivalu TCM Classic Film Festival 2026. Vzhled, který, i kdyby bylo potřeba dalších důkazů, potvrzuje, že herečka nepodléhá žádným věkovým omezením.