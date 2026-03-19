„Tyhle kalhoty na to nejsou dělané“: lyžařský outfit této influencery vyvolal debatu

Fabienne Ba.
@nabilla / Instagram

Na zasněžených svazích je vzhled obvykle navržen tak, aby kombinoval teplo a technický výkon. Občas však vzhled tyto zavedené normy zpochybňuje. To je případ francouzsko-švýcarsko-alžírské mediální osobnosti Nabilly Benattia, jejíž lyžařský outfit, nedávno sdílený na sociálních sítích, rychle vyvolal online reakce.

Oblečení, které boří lyžařské standardy

Během svého pobytu v horách se Nabilla objevila v kalhotách s efektem lakované kůže a v botách s kožešinovou podšívkou, což je estetická volba, která ostře kontrastuje s vybavením, které se obvykle nosí na svazích. Lyžařské oblečení je obecně navrženo tak, aby splňovalo specifické požadavky: tepelná izolace, nepromokavost, prodyšnost a volnost pohybu. Kalhoty s efektem lakované kůže, ačkoli jsou v městském prostředí trendy, nejsou pro tyto podmínky konkrétně vhodné.

Tento kontrast mezi módou a funkčností okamžitě upoutal pozornost. Na sociálních sítích několik uživatelů poukázalo na „nepraktický“ aspekt outfitu, někteří se domnívali, že „nesplňuje požadavky sportovní aktivity, jako je lyžování“.

Zobrazit tento příspěvek na Instagramu

Příspěvek sdílený uživatelem Nabilla Vergara (@nabilla)

Mezi estetikou a funkčností: opakující se debata

Kontroverze kolem tohoto oblečení není jen otázkou vkusu. Zdůrazňuje širší debatu: roli módy v technickém prostředí. Na jedné straně někteří obhajují „svobodu oblékání“ a tleskají „kreativnějšímu a stylizovanějšímu přístupu k lyžování“, zejména v kontextu, kdy se střediska stávají také místem pro pózování na sociálních sítích.

Na druhou stranu některé hlasy nám připomínají, že „horské vybavení není jen módní doplněk“. Zabývá se základními potřebami v oblasti bezpečnosti a pohodlí. Nevhodné oblečení se může v drsných povětrnostních podmínkách rychle stát nepohodlným, nebo dokonce problematickým. Tento typ diskuse není nový. Hranice mezi technickým oblečením a módními doplňky se již několik let stírá.

Zesilující role sociálních sítí

Důvod, proč tento outfit vyvolal tolik reakcí, je také jeho široké využití na sociálních sítích. Příspěvky celebrit s miliony sledujících často vyvolávají rychlé a někdy polarizované debaty. V případě Nabilly se komentáře znásobily a sahaly od kritiky až po podporu.

Někteří uživatelé internetu žertovali o „nepraktičnosti kalhot na svahu“, zatímco jiní obhajovali „volbu zaměřenou spíše na image než na sportovní výkon“. Sociální média zde hrají klíčovou roli: transformují osobní outfit na téma kolektivní diskuse, ale tyto výměny by se neměly měnit v soudy o tělech nebo stylu ostatních; každý může jednoduše sdílet svůj názor, aniž by vnucoval standardy.

Tento případ v konečném důsledku ilustruje, jak móda a funkčnost mohou koexistovat, ale také se v závislosti na kontextu dostat do konfliktu. Připomíná nám, že výběr oblečení je primárně otázkou individuální svobody a že diskuse, které vyvolává, by prospěly, kdyby se zaměřily na vhodnost oblečení pro danou činnost spíše než na osobní úsudek.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Jsem Fabienne, autorka pro webové stránky The Body Optimist. S nadšením se zabývám silou žen ve světě a jejich schopností ho změnit. Věřím, že ženy mají jedinečný a důležitý hlas, a cítím se motivována přispět k prosazování rovnosti. Snažím se co nejvíce podporovat iniciativy, které povzbuzují ženy, aby se postavily a byly slyšet.
Article précédent
V minimalistických šatech Zendaya na červeném koberci vylepšila svou postavu
Article suivant
„Neuvěřitelná tvář“: tato britská modelka ve svých 38 letech uchvacuje internet

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

„Neuvěřitelná tvář“: tato britská modelka ve svých 38 letech uchvacuje internet

Britská modelka a herečka Rosie Huntington-Whiteleyová okouzluje internet minimalistickými studiovými fotografiemi, na kterých vyniká její přirozená elegance. Studiový...

V minimalistických šatech Zendaya na červeném koberci vylepšila svou postavu

V minimalistických bílých šatech vylepšila americká herečka a producentka Zendaya na premiéře filmu „The Drama“ v Los Angeles...

V šedesáti letech Elizabeth Hurley zaujme pohledy v třpytivých šatech.

Britská herečka, modelka a producentka Elizabeth Hurley zaujala všechny na galavečeru Portrait Gala 2026 v Národní portrétní galerii...

V šatech s „optickým klamem“ tato zpěvačka překvapuje odvážným vzhledem

Britská zpěvačka, skladatelka, herečka a modelka Suki Waterhouse překvapila na premiéře filmu „The Drama“ v Los Angeles „odvážným“...

Gwyneth Paltrow, která je považována za „omezující“, rozděluje uživatele internetu.

Americká herečka a zpěvačka Gwyneth Paltrow se na udílení Oscarů v roce 2026 velmi nápadně vrátila ve velkolepých...

Na jachtě oslavuje tato olympijská gymnastka své 29. narozeniny na slunci

Americká gymnastka Simone Biles nedávno oslavila na jachtě zalité sluncem své 29. narozeniny letními fotografiemi sdílenými na Instagramu,...