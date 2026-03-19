„Tyhle kalhoty na to nejsou dělané“: lyžařský outfit této influencery vyvolal debatu

Na zasněžených svazích je vzhled obvykle navržen tak, aby kombinoval teplo a technický výkon. Občas však vzhled tyto zavedené normy zpochybňuje. To je případ francouzsko-švýcarsko-alžírské mediální osobnosti Nabilly Benattia, jejíž lyžařský outfit, nedávno sdílený na sociálních sítích, rychle vyvolal online reakce.
Oblečení, které boří lyžařské standardy
Během svého pobytu v horách se Nabilla objevila v kalhotách s efektem lakované kůže a v botách s kožešinovou podšívkou, což je estetická volba, která ostře kontrastuje s vybavením, které se obvykle nosí na svazích. Lyžařské oblečení je obecně navrženo tak, aby splňovalo specifické požadavky: tepelná izolace, nepromokavost, prodyšnost a volnost pohybu. Kalhoty s efektem lakované kůže, ačkoli jsou v městském prostředí trendy, nejsou pro tyto podmínky konkrétně vhodné.
Tento kontrast mezi módou a funkčností okamžitě upoutal pozornost. Na sociálních sítích několik uživatelů poukázalo na „nepraktický“ aspekt outfitu, někteří se domnívali, že „nesplňuje požadavky sportovní aktivity, jako je lyžování“.
Zobrazit tento příspěvek na Instagramu
Mezi estetikou a funkčností: opakující se debata
Kontroverze kolem tohoto oblečení není jen otázkou vkusu. Zdůrazňuje širší debatu: roli módy v technickém prostředí. Na jedné straně někteří obhajují „svobodu oblékání“ a tleskají „kreativnějšímu a stylizovanějšímu přístupu k lyžování“, zejména v kontextu, kdy se střediska stávají také místem pro pózování na sociálních sítích.
Na druhou stranu některé hlasy nám připomínají, že „horské vybavení není jen módní doplněk“. Zabývá se základními potřebami v oblasti bezpečnosti a pohodlí. Nevhodné oblečení se může v drsných povětrnostních podmínkách rychle stát nepohodlným, nebo dokonce problematickým. Tento typ diskuse není nový. Hranice mezi technickým oblečením a módními doplňky se již několik let stírá.
Zesilující role sociálních sítí
Důvod, proč tento outfit vyvolal tolik reakcí, je také jeho široké využití na sociálních sítích. Příspěvky celebrit s miliony sledujících často vyvolávají rychlé a někdy polarizované debaty. V případě Nabilly se komentáře znásobily a sahaly od kritiky až po podporu.
Někteří uživatelé internetu žertovali o „nepraktičnosti kalhot na svahu“, zatímco jiní obhajovali „volbu zaměřenou spíše na image než na sportovní výkon“. Sociální média zde hrají klíčovou roli: transformují osobní outfit na téma kolektivní diskuse, ale tyto výměny by se neměly měnit v soudy o tělech nebo stylu ostatních; každý může jednoduše sdílet svůj názor, aniž by vnucoval standardy.
Tento případ v konečném důsledku ilustruje, jak móda a funkčnost mohou koexistovat, ale také se v závislosti na kontextu dostat do konfliktu. Připomíná nám, že výběr oblečení je primárně otázkou individuální svobody a že diskuse, které vyvolává, by prospěly, kdyby se zaměřily na vhodnost oblečení pro danou činnost spíše než na osobní úsudek.