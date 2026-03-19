V minimalistických šatech Zendaya na červeném koberci vylepšila svou postavu

V minimalistických bílých šatech vylepšila americká herečka a producentka Zendaya na premiéře filmu „The Drama“ v Los Angeles svou postavu a bravurně zrecyklovala kultovní kousek z roku 2015.
Mistrovský návrat do archivů
17. března 2026 se Zendaya prošla po molu v divadelním komplexu DGA v hedvábných šatech barvy slonové kosti, které měla na sobě na svém debutu na Oscarech v roce 2015. Tato „starobylá“ volba byla součástí tiskové konference s tématem svatby – poctou jejímu filmu. Šaty s přiléhavým živůtkem a splývavými šifonovými rukávy, které tvořily zahalenou vlečku, obepínaly její postavu s neobvyklou architektonickou čistotou.
Umění elegantní recyklace
Se svým stylistou Lawem Roachem Zendaya vyniká v osobním upcyklování: tyto šaty Vivienne Westwood, které měla na sobě před 11 lety s dlouhými vlasy, se dnes vrací se sofistikovaným pixie bobem. Minimalistický vzhled doplňují pouze diamantové náušnice s lustry a snubní prsten (podobný snubnímu prstenu). Nedotčeně bílý outfit rozpoutal pozornost na sociálních sítích: „Pravé královny recyklují své archivy!“
Ucelený „svatební“ koncept
Její propagační turné k filmu „The Drama“ hraje na svatební kartu: každé vystoupení vypráví „něco starého, něco nového, něco vypůjčeného, něco modrého“, mísí módu, filmovou zápletku a sentimentální drby.
Robert Pattinson a Suki Waterhouse v dokonalé harmonii
Zendayin herecký kolega v této temné romantické komedii, britský herec, model a hudebník Robert Pattinson, zazářil po boku britské zpěvačky, skladatelky, herečky a modelky Suki Waterhouse a jejího patchworkového souboru Harris Reed. Toto módní kvarteto proměnilo večer v konceptuální módní přehlídku a potvrdilo Zendayu jako královnu elegantního červeného koberce.
Stručně řečeno, Zendaya s touto minimalistickou kouskou od Vivienne Westwood povyšuje upcyklaci na uměleckou formu a dokazuje, že silueta pozvednutá historií módy má větší hodnotu než jakýkoli nový nákup. Ikonický moment, který s bezkonkurenční elegancí spojuje osobní dědictví, filmové vyprávění a svatební zvěsti.