Madonna v 67 letech překvapuje retro účesem, který vyvolává reakce fanoušků.

Americká zpěvačka a skladatelka Madonna odhalila proměnu vlasů, která její fanoušky přenese přímo zpět do 80. let. Zlaté kudrlinky jsou pryč: nyní nosí vlasy po ramena upravené do objemného fénování. Tato proměna, která se objevila na obálce časopisu Interview, jistě vyvolala reakci.
Účes ve stylu 80. let
Madonna se pyšní obzvláště objemným účesem, strukturovaným volným a vzdušným drdolem, doplněným jemnou ofinou. Jde o výrazně retro a rockový styl, přímo inspirovaný vlasovými trendy 80. let. Důraz je zde kladen spíše na tvarování a dodávání objemu než na strukturální transformaci střihu, s hrou textur a vizuálních přechodů, které zdůrazňují požadovaný „ikonický“ efekt.
Tento účes je součástí vysoce kontrolované estetiky, věrné Madonnině světu, který často odkazuje na její vlastní ranou tvorbu. Tento vzhled, který se objevil na obálce časopisu Interview, se opírá o výraznou prezentaci, kde se účes stává ústředním prvkem obrazu. Přehnaný, téměř sochařský objem evokuje účesy popkultury 80. let, období poznamenaného XXL foukáním, vlasy sčesanými dozadu a výraznými účesy.
Zobrazit tento příspěvek na Instagramu
Návrat do 80. let
Kromě samotného účesu tento nový vzhled evokuje skvělou atmosféru. Madonna ho zkombinovala se zářivým make-upem: duhové oční stíny, jemně růžové tváře, lesklé rty a dlouhé nehty s perleťovým leskem. Všechny tyto detaily umocňují tuto cestu zpět v čase do desetiletí, které bylo svědkem zrodu legendy Madonny. Nostalgický výlet, který potěší její dlouholeté fanoušky.
Obálka časopisu
Tato proměna byla odhalena na sérii fotografií pořízených pro časopis Interview. Během focení Madonna měnila outfity a nálady, čímž potvrdila svůj status skutečné „módní chameleonky“. Od bezchybných obleků přes barevné kousky až po vzácné doplňky, předvedla svůj nový vzhled ve všech jeho aspektech se svou typickou odvahou.
Zobrazit tento příspěvek na Instagramu
Madonna kombinuje retro prvky s odvahou a přináší proměnu, která je stejně velkolepá jako nostalgická. Není divu, že to jistě potěší její fanoušky, kteří se vždycky těší na její proměny a mnozí z nich již nyní chválí tento „návrat ke kořenům“.