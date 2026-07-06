Madonna v 67 letech překvapuje retro účesem, který vyvolává reakce fanoušků.

Julia P.
@madonna / Instagram

Americká zpěvačka a skladatelka Madonna odhalila proměnu vlasů, která její fanoušky přenese přímo zpět do 80. let. Zlaté kudrlinky jsou pryč: nyní nosí vlasy po ramena upravené do objemného fénování. Tato proměna, která se objevila na obálce časopisu Interview, jistě vyvolala reakci.

Účes ve stylu 80. let

Madonna se pyšní obzvláště objemným účesem, strukturovaným volným a vzdušným drdolem, doplněným jemnou ofinou. Jde o výrazně retro a rockový styl, přímo inspirovaný vlasovými trendy 80. let. Důraz je zde kladen spíše na tvarování a dodávání objemu než na strukturální transformaci střihu, s hrou textur a vizuálních přechodů, které zdůrazňují požadovaný „ikonický“ efekt.

Tento účes je součástí vysoce kontrolované estetiky, věrné Madonnině světu, který často odkazuje na její vlastní ranou tvorbu. Tento vzhled, který se objevil na obálce časopisu Interview, se opírá o výraznou prezentaci, kde se účes stává ústředním prvkem obrazu. Přehnaný, téměř sochařský objem evokuje účesy popkultury 80. let, období poznamenaného XXL foukáním, vlasy sčesanými dozadu a výraznými účesy.

Zobrazit tento příspěvek na Instagramu

Příspěvek sdílený uživatelem Madonna (@madonna)

Návrat do 80. let

Kromě samotného účesu tento nový vzhled evokuje skvělou atmosféru. Madonna ho zkombinovala se zářivým make-upem: duhové oční stíny, jemně růžové tváře, lesklé rty a dlouhé nehty s perleťovým leskem. Všechny tyto detaily umocňují tuto cestu zpět v čase do desetiletí, které bylo svědkem zrodu legendy Madonny. Nostalgický výlet, který potěší její dlouholeté fanoušky.

Obálka časopisu

Tato proměna byla odhalena na sérii fotografií pořízených pro časopis Interview. Během focení Madonna měnila outfity a nálady, čímž potvrdila svůj status skutečné „módní chameleonky“. Od bezchybných obleků přes barevné kousky až po vzácné doplňky, předvedla svůj nový vzhled ve všech jeho aspektech se svou typickou odvahou.

Zobrazit tento příspěvek na Instagramu

Příspěvek sdílený uživatelem Madonna (@madonna)

Madonna kombinuje retro prvky s odvahou a přináší proměnu, která je stejně velkolepá jako nostalgická. Není divu, že to jistě potěší její fanoušky, kteří se vždycky těší na její proměny a mnozí z nich již nyní chválí tento „návrat ke kořenům“.

Julia P.
Julia P.
Jsem novinářka Julia, která s nadšením objevuje a sdílí poutavé příběhy. S kreativním stylem psaní a bystrým okem se snažím vdechnout život široké škále témat, od současných trendů a společenských problémů až po kulinářské lahůdky a tajemství krásy.
Article précédent
Reese Witherspoon oblečená v cukrově růžové vzdává hold kultovní postavě
Article suivant
Kehlani volí výrazný letní vzhled mezi mušlemi a květinami

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Kehlani volí výrazný letní vzhled mezi mušlemi a květinami

Americká zpěvačka a skladatelka Kehlani se na sociálních sítích věnuje zářivému letnímu plážovému outfitu, který se připravuje na...

Reese Witherspoon oblečená v cukrově růžové vzdává hold kultovní postavě

Americká herečka, producentka a podnikatelka Reese Witherspoon oslavila jednu z nejikoničtějších rolí své kariéry. U příležitosti 25. výročí...

Natalie Portman se na dosud neviděné fotografii objevuje s kulatým bříškem.

Izraelsko-americká herečka, producentka a režisérka Natalie Portman se se svými sledujícími na Instagramu podělila o záběry ze svých...

Rosie Huntington-Whiteley ve svých letních outfitech rozhodně vyniká.

Britská modelka a herečka Rosie Huntington-Whiteley sdílela video, na kterém představila několik svých letních outfitů, a vyvolala tak...

Ester Expósito zvolila minimalistické bílé šaty a způsobila senzaci

Španělská herečka Ester Expósito udělala na televizním festivalu v Monte Carlu trvalý dojem. Vynikla v nápadných bílých šatech...

Malia Obama se výrazně objevila ve stylovém šedém saku.

Americká filmařka Malia Obama, nejstarší dcera 44. amerického prezidenta Baracka Obamy a Michelle Robinson-Obamové, se nedávno v Chicagu...