„Nyní akceptuji svůj vzhled“: Victoria Beckham se v 52 letech otevírá

Britská módní návrhářka a podnikatelka Victoria Beckham v nedávném rozhovoru pro The Times otevřeně hovořila o svém vztahu k image a stárnutí. Vysvětlila, že se po letech pochybností o sobě a nejistoty konečně učí přijmout svůj vzhled.
Victoria Beckham hovoří o letech, kdy se kvůli svému image cítila špatně.
Victoria Beckham, známá od 90. let díky Spice Girls, je dlouhodobě pod neustálým drobnohledem veřejnosti a médií. V tomto nedávném rozhovoru přiznává, že velkou část svého života strávila tím, že se jí nelíbil její vzhled.
Vysvětluje, že často cítila tlak kvůli svému image, zejména v letech, kdy byla všudypřítomná v bulvárních plátcích. Když se však ohlédne zpět, říká, že si k sobě vytvořila klidnější vztah. Dnes Victoria Beckham říká, že více přijímá to, kým je, aniž by se snažila naplnit vnější očekávání. Tento osobní vývoj připisuje věku a zkušenostem.
"Teď můžu ovládat vyprávění"
V tomto rozhovoru Victoria Beckham vysvětluje, že čas jí umožnil „méně se starat o to, co si myslí ostatní“. Nyní tvrdí, že „ovládá narativ“ obklopující její image, což je způsob, jak znovu získat kontrolu nad vnímáním veřejnosti, které je s ní dlouho spojováno.
Zdá se, že tento odstup souvisí i s její osobní a profesní zralostí. Victoria Beckham se již několik let etablovala ve světě módy s vlastní značkou a budovala si identitu, která se velmi liší od identity popové hvězdy, kterou kdysi ztělesňovala. Svými vlastními slovy popisuje „formu postupného přijetí“, vzdálenou požadavkům na dokonalost, které jsou na ženách často kladeny na veřejnosti.
Zdraví a pohoda jsou pro ni středem pozornosti v každodenním životě.
Victoria Beckham také uvádí, že klade velký důraz na své fyzické i duševní zdraví. Vysvětluje, že nyní sportuje více než ve 20 nebo 30 letech a věří, že „věk by neměl být vnímán jako limit“.
Zdůrazňuje důležitost dobrého pocitu ze sebe sama, spíše než snahy o nerealistický image. Tato prohlášení odrážejí širší trend mezi veřejně známými osobnostmi, které otevřeněji hovoří o problémech souvisejících se stárnutím, sebepřijetím a tlakem na dodržování standardů krásy.
Matka pozorná k touhám svých dětí
Během svého projevu Victoria Beckham hovořila také o své roli matky svých čtyř dětí. Vysvětlila, že „je chce v jejich projektech podporovat, aniž by jim vnucovala konkrétní směr“.
Victoria Beckham se k tomuto tématu již vyjadřovala v podcastu „Aspire with Emma Grede“, kde prohlásila, že není „autoritářská matka“. Vysvětlila, že jejím hlavním cílem je povzbuzovat své děti k rozvoji jejich vlastního potenciálu. Tento přístup odráží touhu vštípit jim sebevědomí a svobodu, což je na hony vzdálené očekáváním, která se někdy spojují s rodinami na veřejnosti.
Volnější diskuse o stárnutí
Tímto rozhovorem se Victoria Beckham připojuje k řadám celebrit, které se rozhodly otevřeně hovořit o stárnutí a problémech spojených s vnímáním vlastního těla. V odvětví, které se často vyznačuje snahou o věčné mládí, její slova rezonují s mnoha ženami, které čelí stejným otázkám. Aniž by se snažila kázat, sdílí osobní zkušenost a intimní vývoj, který jí nyní, zdá se, umožňuje přistupovat k této nové etapě svého života s větším klidem.
Victoria Beckham říká, že po letech nejistoty a mediálního tlaku postupně přijímá svůj vzhled. Prostřednictvím svých osobních reflexí prezentuje klidnější pohled na stárnutí, zaměřený na pohodu, sebevědomí a sebepřijetí.