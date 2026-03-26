Zendaya překvapuje intenzivním make-upem a velmi teatrálními šaty

Léa Michel
Americká herečka Zendaya na pařížské premiéře filmu „Drama“ strhla pozornost. Kráčela po červeném koberci po boku herce Roberta Pattinsona a předvedla výrazný vzhled, v němž zkombinovala dramatický make-up s dramatickou siluetou. Tato estetická volba, dokonale v souladu s tématem filmu, potvrzuje její status módní ikony, kterou bedlivě sledují pozorovatelé mezinárodní kulturní scény.

Výrazný vzhled na pařížském červeném koberci

Pařížská premiéra filmu „Drama“ přilákala velký dav fanoušků, kteří dychtili zahlédnout oba herce. Atmosféra se rychle rozproudila a diváci mávali telefony a fotoaparáty, aby zachytili jejich vystoupení. Zendaya, pravidelná návštěvnice červeného koberce, vynikla v divadelním bílém outfitu, koncipovaném jako moderní interpretace svatebního tématu, které je ústředním bodem zápletky filmu.

Šaty, které herečka měla na sobě, byly od luxusní značky a navrhl je umělecký ředitel Nicolas Ghesquière, významná osobnost současné módy. Tyto strukturované šaty, inspirované svatební estetikou, byly součástí uměleckého přístupu v souladu s propagací filmu „Drama“. Její intenzivní líčení, charakterizované výrazně definovanýma očima a bezchybnou pletí, dotvářelo obzvláště propracovanou vizuální prezentaci.

„Drama“, příběh mísící romantiku a psychologické napětí

Ve filmu „Drama“ režiséra Kristoffera Borgliho ztvárňují Zendaya a Robert Pattinsonovi pár, který se chystá vzít, a jehož vztah se ocitne v chaosu po odhalení tajemství jen několik dní před obřadem. Film zkoumá emocionální napětí obklopující závazky a zobrazuje složitou dynamiku vztahů, v níž se prolíná romantika s psychologickým napětím.

Svými stylistickými volbami a schopností ztělesňovat rozmanité role Zendaya potvrzuje svůj vliv jak ve filmovém průmyslu, tak ve světě módy. Toto pařížské vystoupení ilustruje rostoucí pozornost věnovanou vizuální soudržnosti mezi propagací a narativem, což je strategie, která je nyní běžná v mezinárodních produkcích.

Léa Michel
Léa Michel
