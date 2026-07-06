Kehlani volí výrazný letní vzhled mezi mušlemi a květinami

Léa Michel
@kehlani / Instagram

Americká zpěvačka a skladatelka Kehlani se na sociálních sítích věnuje zářivému letnímu plážovému outfitu, který se připravuje na světové turné. S květinovými vzory a doplňky s motivem mušlí zvolila slunečný a uvolněný styl, který si okamžitě získal její fanoušky.

Letní, slunečný vzhled

Pro tento vzhled zvolila Kehlani plážový, bohémský styl. Oblékla bílé kraťasy zdobené červeným květinovým vzorem, které zkombinovala s páskem z korálků s mušlemi pro výrazně letní nádech. Vzhled doplnil bílý top, kruhové náušnice zdobené mušlemi a jemný perlový náhrdelník. Tento sluncem políbený vzhled dotvořil tělový make-up a dlouhé, volné, přirozené kudrny.

Atmosféra přímořského pobřeží

Kromě samotných kousků tento vzhled evokuje jedinečnou atmosféru. Mušle, perly a květinové vzory okamžitě evokují obrazy léta, písku a dovolené. Tento trend „mermaidcore“, inspirovaný mořským světem, je na sociálních sítích stále populárnější. S tímto kompletem Kehlani plně vyjadřuje tuto plážovou estetiku, která je jemná, přirozená a osvěžující zářivá.

Zobrazit tento příspěvek na Instagramu

Příspěvek sdílený uživatelem Kehlani (@kehlani)

Fanoušci zvítězili

Není divu, že tento příspěvek vyvolal vlnu nadšených reakcí. V komentářích uživatelé internetu zahrnuli Kehlani komplimenty. „Je to ta pravá vlna“ a „Opravdová Moana!“ byly jen některé z mnoha obdivných zpráv.

Zpěvák ve zprávách

Toto vystoupení přichází v rušné době pro Kehlani. Své nové album se stejnojmenným názvem „KEHLANI“ vydala 24. dubna 2026, v den svých 31. narozenin. Nyní se připravuje na propagaci těchto nových skladeb na pódiu během svého turné „Kehlani World Tour“, které začne v srpnu 2026 koncerty v Severní Americe, Evropě, Velké Británii a Jižní Africe.

S tímto letním lookem s mušlemi a květinami působí Kehlani zářivě a trendy. Věrná svému stylu potvrzuje svou zálibu v sofistikovaném vzhledu a svou současnou plážovou inspiraci. Není divu, že to její fanoušky jistě potěší.

Léa Michel
Léa Michel
Jsem nadšená pro péči o pleť, módu a film, a proto věnuji svůj čas zkoumání nejnovějších trendů a sdílení inspirativních tipů, jak se cítit dobře ve své kůži. Pro mě spočívá krása v autenticitě a pohodě, a to mě motivuje k tomu, abych vám nabídla praktické rady, jak propojit styl, péči o pleť a osobní naplnění.
Article précédent
Madonna v 67 letech překvapuje retro účesem, který vyvolává reakce fanoušků.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Madonna v 67 letech překvapuje retro účesem, který vyvolává reakce fanoušků.

Americká zpěvačka a skladatelka Madonna odhalila proměnu vlasů, která její fanoušky přenese přímo zpět do 80. let. Zlaté...

Reese Witherspoon oblečená v cukrově růžové vzdává hold kultovní postavě

Americká herečka, producentka a podnikatelka Reese Witherspoon oslavila jednu z nejikoničtějších rolí své kariéry. U příležitosti 25. výročí...

Natalie Portman se na dosud neviděné fotografii objevuje s kulatým bříškem.

Izraelsko-americká herečka, producentka a režisérka Natalie Portman se se svými sledujícími na Instagramu podělila o záběry ze svých...

Rosie Huntington-Whiteley ve svých letních outfitech rozhodně vyniká.

Britská modelka a herečka Rosie Huntington-Whiteley sdílela video, na kterém představila několik svých letních outfitů, a vyvolala tak...

Ester Expósito zvolila minimalistické bílé šaty a způsobila senzaci

Španělská herečka Ester Expósito udělala na televizním festivalu v Monte Carlu trvalý dojem. Vynikla v nápadných bílých šatech...

Malia Obama se výrazně objevila ve stylovém šedém saku.

Americká filmařka Malia Obama, nejstarší dcera 44. amerického prezidenta Baracka Obamy a Michelle Robinson-Obamové, se nedávno v Chicagu...