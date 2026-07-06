Kehlani volí výrazný letní vzhled mezi mušlemi a květinami

Americká zpěvačka a skladatelka Kehlani se na sociálních sítích věnuje zářivému letnímu plážovému outfitu, který se připravuje na světové turné. S květinovými vzory a doplňky s motivem mušlí zvolila slunečný a uvolněný styl, který si okamžitě získal její fanoušky.
Letní, slunečný vzhled
Pro tento vzhled zvolila Kehlani plážový, bohémský styl. Oblékla bílé kraťasy zdobené červeným květinovým vzorem, které zkombinovala s páskem z korálků s mušlemi pro výrazně letní nádech. Vzhled doplnil bílý top, kruhové náušnice zdobené mušlemi a jemný perlový náhrdelník. Tento sluncem políbený vzhled dotvořil tělový make-up a dlouhé, volné, přirozené kudrny.
Atmosféra přímořského pobřeží
Kromě samotných kousků tento vzhled evokuje jedinečnou atmosféru. Mušle, perly a květinové vzory okamžitě evokují obrazy léta, písku a dovolené. Tento trend „mermaidcore“, inspirovaný mořským světem, je na sociálních sítích stále populárnější. S tímto kompletem Kehlani plně vyjadřuje tuto plážovou estetiku, která je jemná, přirozená a osvěžující zářivá.
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Fanoušci zvítězili
Není divu, že tento příspěvek vyvolal vlnu nadšených reakcí. V komentářích uživatelé internetu zahrnuli Kehlani komplimenty. „Je to ta pravá vlna“ a „Opravdová Moana!“ byly jen některé z mnoha obdivných zpráv.
Zpěvák ve zprávách
Toto vystoupení přichází v rušné době pro Kehlani. Své nové album se stejnojmenným názvem „KEHLANI“ vydala 24. dubna 2026, v den svých 31. narozenin. Nyní se připravuje na propagaci těchto nových skladeb na pódiu během svého turné „Kehlani World Tour“, které začne v srpnu 2026 koncerty v Severní Americe, Evropě, Velké Británii a Jižní Africe.
S tímto letním lookem s mušlemi a květinami působí Kehlani zářivě a trendy. Věrná svému stylu potvrzuje svou zálibu v sofistikovaném vzhledu a svou současnou plážovou inspiraci. Není divu, že to její fanoušky jistě potěší.