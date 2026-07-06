Reese Witherspoon oblečená v cukrově růžové vzdává hold kultovní postavě

Americká herečka, producentka a podnikatelka Reese Witherspoon oslavila jednu z nejikoničtějších rolí své kariéry. U příležitosti 25. výročí filmu "Pravá blondýnka" se objevila v šatech sladkokyselé růžové barvy, což byl jasný odkaz na její postavu Elle Woods. Byl to elegantní a dojemný výstup na akci, kde se znovu sešlo původní obsazení.
Růžové šaty
Pro tento večer zvolila Reese Witherspoon zářivě růžové saténové šaty. Volba barvy zdaleka nebyla náhodná: růžová je ve skutečnosti charakteristickým odstínem Elle Woodsové, temperamentní hrdinky, kterou ztvárňuje na plátně ve filmu „Pravá blondýnka“. Reese Witherspoon doplnila svůj look světle růžovou saténovou kabelkou a lodičkami. Outfit dokonale odpovídal duchu postavy.
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Akce k 25. výročí filmu
Toto vystoupení bylo součástí „Elle World“, pohlcujícího zážitku, který se konal v New Yorku 20. června 2026. Akce oslavila 25. výročí kultovního klasického filmu z roku 2001 a zároveň ohlásila nadcházející spin-off seriál „Elle“, který se objeví na Prime Video. Americká herečka Lexi Minetree, která si zopakuje svou roli v tomto prequelu, se akce zúčastnila také a zvolila růžovou barvu, což je jasný odkaz na filmový vesmír.
Hmatatelná emoce
Kromě vzhledu to byly Reese Witherspooniny emoce, které skutečně rezonovaly. Na jevišti se rozplakala, když hovořila o odkazu své postavy. „Hrát tuto roli po dobu 25 let bylo privilegiem na celý život,“ svěřila se. Na Instagramu také poděkovala svým fanouškům: „Děkujeme, že náš film milujete už 25 let!“ Také vzdala hold všem mladým ženám, které se v průběhu let s Elle Woods ztotožnily.
Shledání herců
Akce spojila také několik členů původního obsazení, včetně americké herečky Jennifer Coolidge, americké herečky, modelky a producentky Ali Larter, americké herečky Selmy Blair a kanadského herce Victora Garbera. Vřelé setkání, které potěšilo fanoušky ságy. „Když jsem vešla dovnitř a uviděla ten okamžik, ujalo se mi to všechno, co cítím k hraní této postavy,“ řekla Reese Witherspoon, viditelně dojatá touto kolektivní oslavou.
Těmito cukrovinkově růžovými šaty Reese Witherspoon vzdává živou poctu Elle Woodsové, postavě, která se stala skutečnou ikonou. Spojuje eleganci, nostalgii a upřímné emoce a připomíná nám, jak moc tato role ovlivnila její kariéru – a několik generací divaček. Není divu, že to jistě potěší fanoušky, kteří netrpělivě očekávají novou sérii.