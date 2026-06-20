„Vypadá jako klaun“: Líčení Doja Cat vyvolává smíšené reakce

Americká rapperka Doja Cat nikdy nerada následovala dav a znovu to dokázala. Na nedávném koncertě v Paříži se pyšnila make-upem, který okamžitě vyvolal reakce. Její vzhled rozdělil názory, od obdivu až po zmatení: zatímco mnozí to vnímali jako „uměleckou odvahu“, jiní zvolali: „Vypadá jako klaun!“
Líčení, které porušuje pravidla
Doja Cat zvolila zcela odlišný přístup od uhlazené estetiky popových hvězd. Srdcem jejího vzhledu je záměrně výrazná červená rty. To doplnily XXL řasy, ostrá oční linka, ultratenké obočí a sytá růžová tvářenka nanesená širokými, krouživými tahy na lícní kosti.
Doja Cat tuto estetiku plně přijímá. V nedávném rozhovoru pro ELLE UK se přiznala ke své zálibě v kreslených rtech a výrazné rtěnce. Jako jednu ze svých inspirací uvedla Amandu Leporeovou, ikonickou transgender postavu newyorského nočního života a múzu performance artu. Její pařížský make-up se tak jeví jako pocta ikonám, které z metamorfózy a excesů udělaly osobitý umělecký jazyk.
Doja Cat dnes večer v Paříži. #TourMaVie pic.twitter.com/tWEBYP17Cx
— DojaMyLife (@DojaMyLife) 9. června 2026
Smíšené reakce
Názory na sociálních sítích se rozcházely. Na jedné straně fanoušci chválili „odvážný a kreativní přístup“. Na druhé straně někteří uživatelé internetu, znepokojení „rozmazanou“ rtěnkou, výsledek označili za „příliš přehnaný“ a vnímali ho především jako „klaunský make-up“. Stojí za to si uvědomit, že nesoudíme tělo ani vzhled ženy – ani nikoho jiného – a že to, že jste veřejně známou osobou, neotevírá dveře k posuzování něčího vzhledu: každý se může oblékat a líčit, jak chce.
Tímto líčením Doja Cat potvrzuje svůj status umělkyně, která raději zpochybňuje konvence, než aby se jimi řídila. Jedna věc je jistá: její pařížský vzhled opět vyvolal velký rozruch. Důkaz, že pro Doju Cat je obličej v první řadě hřištěm a prostředkem vyjádření.